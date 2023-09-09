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Студія Вашингтон

Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Навчання українських військових на танках Abrams в Німеччині подовжено на кілька тижнів. Рада безпеки ООН зібралась щодо незаконного голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Підготовка до саміту Групи Двадцяти: чи залишатиметься Україна порядку денному — деталі з Нью-Делі від Тетяни Ворожко.

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