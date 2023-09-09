Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Навчання українських військових на танках Abrams в Німеччині подовжено на кілька тижнів. Рада безпеки ООН зібралась щодо незаконного голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Підготовка до саміту Групи Двадцяти: чи залишатиметься Україна порядку денному — деталі з Нью-Делі від Тетяни Ворожко.
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вересень 08, 2023
Важливі заяви сенаторів США щодо допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 07, 2023
США оголосили новий пакет допомоги Україні. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 06, 2023
Інтерв’ю із послом України у Туреччині. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 05, 2023
На Заході коментують зміну міністра оборони України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 02, 2023
Українці підкорюють Burning Man. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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вересень 01, 2023
Опалювальний сезон. Якою буде зима в Європі, Україні? СТУДІЯ ВАШИНГТОН