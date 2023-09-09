Підготовка до саміту Групи Двадцяти у Нью-Делі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Навчання українських військових на танках Abrams в Німеччині подовжено на кілька тижнів. Рада безпеки ООН зібралась щодо незаконного голосування на тимчасово окупованих українських територіях. Підготовка до саміту Групи Двадцяти: чи залишатиметься Україна порядку денному — деталі з Нью-Делі від Тетяни Ворожко.