Пентагон: на запит України, навчання танкістів продовжили

Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував повідомлення про те, що він зірвав атаку український Збройних сил на Крим тим, що деактивував Starlink.

"Регіони Starlink, про які йдеться, не були активовані. SpaceX нічого не деактивував", - твітує Маск.

Бізнесмен додав, що уряд звернувся до нього з екстреним запитом активізувати Starlink "аж до Севастополя". "Очевидний намір був потопити більшість пришвартованого російського флоту".

"Якби я погодився на їхній запит, SpaceX явно був би співучасником великої воєнної дії", - додав бізнесмен.

Маск закликав Україну та Росію до перемир'я.

"Щодня більше української та російської молоді гине, щоб здобути та втратити невеликі частини землі, а кордони практично не змінюються. Це не варте їхніх життів", - додав Маск в дописі в соцмережі Х (раніше відомій як Twitter).

Реакція в Україні на дії Маска відрізняється від минулорічної, каже оглядач The Economist

В Україні різко відреагували на позицію Маска.

Радник президента України Михайло Подоляк у Х (колишня Twitter) звинуватив Маска в тому, що той дозволив Росії обстрілювати українські міста.

"Інколи помилка значно більше ніж просто помилка, - твітує Подоляк. - Не дозволивши українським дронам зруйнувати частину російського військового (!) флоту, через втручання до Starlink Ілон Маск дозволив цьому флотові стріляти ракетами Калібр по українських містах".

На різку заяву Подоляка щодо Маска відреагував оглядач The Economist Олівер Керролл. Він зазначив, що минулого року, коли він опублікував повідомлення про цей випадок, українська сторона "була нажахана ризиком викликати ескалацію у Маска". Тепер це не так, додає Керролл в твіті.

Минулого місяця The New Yorker видав статтю в якій колишній високопосадовець Пентагону Колін Кол повідомляє про зусилля, яких його відомство докладало, щоб забезпечити підтримку Starlink для України.

Обговорення цього разу викликало те, що в новій біографії засновника компанії SpaceX за авторства Волтер Айзексон, автор пише, що Маск таємно наказав своїм інженерам вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя Криму торік, щоб перешкодити українській таємній операції проти російського військово-морського флоту.

У книзі під назвою "Ілон Маск" письменник стверджує, що коли українські підводні безпілотники з вибухівкою наблизилися до російських кораблів, вони "втратили зв'язок і їх винесло на берег".

Рішення Маска, яке змусило українських посадовців просити його знову ввімкнути супутники, було зумовлене гострим страхом, що Росія відповість ядерною зброєю на український напад на Крим, - страхом, який спричинили розмови Маска з високопосадовцями РФ, пише Айзексон. Він додає, що занепокоєння Маска щодо повторення історії нападу Японії на базу США у Перл Гарборі під час Другої світової не виправдались. Але це свідчить про те, що Маск відчуває глибокий страх розпалити ширшу війну.

"Як я опинився у цій війні? - цитує Маска Айзексон. - Starlink не був призначений для війни. Він був призначений для того, щоб люди могли дивитися Netflix і відпочивати, відвідувати онлайн-уроки та робити добрі мирні речі, а не атакувати безпілотниками".

Раніше в статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач Ронан Ферроу писав, що хоча спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. Також Маск також заявив, що розмовляв з президентом Путіним особисто після чого опублікував свій мирний план, який розкритикували як проросійський. При цьому пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.

Співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман, який працював з Маском над створенням PayPal, заявив виданню Insider, що вважає, що Маск "потрапив на гачок Путіна" щодо війни в Україні. При цьому половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї, тож Маск, ймовірно, зважає на позицію китайських чиновників, які не схвалюють його рішення надати Україні інтернет-послуги та шукають запевнень, що він не розгорне цю технологію в Китаї.