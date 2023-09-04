Пан Гі Мун пропонує шлях створення трибуналу для переслідування злочину агресії Росії

Пан Гі Мун закликав світ створити спеціальний міжнародний трибунал для переслідування злочину агресії Росії проти України, щоб притягнути Путіна та його поплічників до відповідальності за міжнародні злочини.

Мир, чи справедливість - це хибний вибір

Щоб створити такий трибунал потрібна спеціальна резолюція Генеральної Асамблеї ООН, вважає ексгенсек НАТО. Він зауважив - спеціальний трибунал закриє правову прогалину, адже діючий Міжнародний кримінальний суд не може переслідувати злочин агресії, бо Росія не ратифікувала Римський статут, а рішення Ради Безпеки ООН Росія заветує.

Звернення Пан Гі Муна поширили в соцмедіа зовнішньополітичні відомства Латвії та Естонії.

"Мир, чи справедливість - це хибний вибір", - каже ексгенсек ООН, у відповідь на можливі нарікання, що прагнення справедливості може затягнути шлях до миру.

Пан Гі Мун наголосив - війна Росії в Україні є "кричущим" порушенням Статуту ООН, захист якого є міжнародною колективною відповідальністю і зауважив, що спеціальний трибунал має отримати широку міжнародну підтримку, включаючи серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Ще однією ідеєю переслідування злочину агресії Росії проти України є створення так званого гібридного трибуналу. "Це означає, що українські суди отримуватимуть допомогу, щоб створити цей інтернаціоналізований суд, щоб судити за злочин агресії", - пояснив раніше в інтерв'ю Голосу Америки Девід Шеффер, експосол Держдепу з питань воєнних злочинів.

У Гаазі з липня працює Міжнародний центр з кримінального переслідування за злочин агресії проти України (ICPA), який сприяє збору, систематизації і підготовці даних для можливого міжнародного судового процесу за звинуваченнями у розв’язні війни Росії проти України.

Цей центр працює разом з Міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності й геноциду.

Міжнародний кримінальний суд у березні видав ордери на арешт російського президента Владіміра Путіна та представниці російської влади Марії Львової-Белової за масове вивезення українських дітей в Росію.