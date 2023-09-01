Брифінг. Український тризуб на фестивалі Burning Man

Брифінг Голосу Америки - наживо. З яким меседжем приїхали українці на фестиваль Burning Man? Як просувається український контранступ? І яких подій очікувати протягом вересня в ООН? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.