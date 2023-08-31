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Новий міністр оборони Великої Британії: чи вплине зміна міністра на допомогу Україні?

Новий міністр оборони Великої Британії: чи вплине зміна міністра на допомогу Україні?
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Новий міністр оборони Великої Британії: чи вплине зміна міністра на допомогу Україні?

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Об'єднане королівство замінило міністра оборони Бена Воллеса. Новим очільником міністерства став досвідчений політик та колишній міністр енергетики Ґрант Шаппс.

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Бен Воллес - став символом непохитної британської підтримки України у війні проти Росії. Одним із помітних епізодів в його діяльності став його коментар влітку цього року про те, щоб Україна докладала більше зусиль, аби показувати міжнародним партнерам свою вдячність за допомогу. Що призвело до таких змін в уряді Сполученого королівства, та як це відобразиться на допомозі Україні – розповість Богдан Цюпин.

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