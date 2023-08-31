Новий міністр оборони Великої Британії: чи вплине зміна міністра на допомогу Україні?

Показати більше Show less

Бен Воллес - став символом непохитної британської підтримки України у війні проти Росії. Одним із помітних епізодів в його діяльності став його коментар влітку цього року про те, щоб Україна докладала більше зусиль, аби показувати міжнародним партнерам свою вдячність за допомогу. Що призвело до таких змін в уряді Сполученого королівства, та як це відобразиться на допомозі Україні – розповість Богдан Цюпин.