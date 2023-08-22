Ситуація на ЗАЕС: аналіз дослідниці Гарварду. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. "F-16 – літак, зроблений Сполученими Штатами", - нагадав Володимир Зеленський у відеозверненні в понеділок, дякуючи США та країнам Північної Європи за підтримку авіаційної коаліції. Ситуація на ЗАЕС надзвичайно небезпечна, – дослідниця в Гарварді Мар'яна Буджерин.