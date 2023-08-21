США закликали своїх громадян у Білорусі "виїхати негайно"

"Я не знаю, скільки кілометрів, це було дуже довго. Йшли пішки, потім машиною, я втрачав свідомість, вже прокинувся в підвалі, допитували. Потім під наркозом чи коли я був без свідомості зробили мені ампутацію. Відбулася ампутація, в мене вони (кукси - ред.) були незашиті... просто перебинтовані і все", - пригадує військовий.

Іллю тримали в одній камері разом із десятками інших важкопоранених українських військових.

"Оскільки були різні камери, ми сиділи там, де були "тяжкі". При пораненні я не сам попав у полон, зі мною ще один мій побратим із моєї роти, нас удвох взяли в полон, де ми з ним і сиділи в камері. Там була різна кількість людей: 32, на другий день, якщо хтось уже ходити може, його перевели, лишилося 28, щоразу кількість людей змінювалася", - каже Ілля.

Після ампутації йому майже не давали знеболювальних, іноді - мазь для ран. Він розповідає, що саме завдяки підтримці інших поранених військових зміг пережити муки полону та фантомні болі.

"Коли ми десь тиждень уже просиділи, можливо навіть більше, попався в полон до них дуже досвідчений лікар, який нас там перебинтовував. Це український бойовий лікар, він і перебинотовував, і укол міг дати, в цьому плані нам пощастило", - каже Ілля.

Військовий розповів, що своє звільнення в рамках обміну полоненими в середині квітня вважає дивом: "Не знаю, яким дивом, бо мене ще не повинні були обміняти, адже там хлопці були і більше ста днів".

Ілля Михальчук поділився власними спостереженнями про принцип, за яким "вагнерівці" віддавали українських військових на обмін: "Це було вибірково. Це не так що, от ця і ця камера йде, ні. Такого не було. Вони говорили, що в пріоритеті ті, кого знайшли рідні. Я не можу сказати, що це достовірно, але ті, хто зі мною сидів, двоє чи троє, їх рідні познаходили і говорили відеозв'язкои. Тобто йому показали відео з рідними, що вони його шукають, а потім записали відео також для них зворотнє".

Ілля каже, що публічно про його обмін разом із іншими військовими стало відомо 16 квітня, але він відбувся днем раніше: "Зустрілися ми в районі неподалік Бахмута. Обмін проходив із двох сторін".

Потім військовому провели кілька реампутацій в Україні та операції на нервах.

У липні він прибув до американського протезувального центру Medical Center Orthotics&Prosthetics у Сілвер-Спрінг, штат Меріленд, США, де йому виготовили біонічні протези обох рук. Ілля має надію знову стати самостійним. Уже на другому занятті з фізіотерапевтами він навчився розтискати пальці і тримати цигарку.

"Є багато речей, які він зможе робити. Він зможе усе, починаючи, наприклад, від приготування їжі, прибирання, домашніх справ. Наша мета тут, принаймні моя мета як ерготерапевта, полягає в тому, щоб переконатися, що він може повернутися до справ, які хоче робити", - розповів ерготерапевт клініки Марк Марсіко.

Під час занять Ілля усміхається: "Думаю, з часом усе буде, не все відразу!"

До повномасштабної війни Ілля працював будівельником. Головна його справа тепер - звикнути до протезів якнайшвидше. Він не розкриває подробиць, але каже, що вже має багато планів, чим займатися далі.

На протезування до США Ілля прилетів із іншим українським військовим - Денисом Стратійчуком. Останні чотири роки Денис провів на службі в ЗСУ, куди пішов у 19 років.

"Я був у 2021 році на Донбасі, у нас була ротація біля Горлівки, я там пробув 8 місяців. А потім ми приїхали додому, відпочили на полігоні, і розпочалася повномасштабна війна", - розповідає Денис.

Спочатку Денис брав участь у боях за Київ, потім воював на Чернігівщині, Харківщині і на початку літа 2022 року знову на Донбасі.

"Ми прикривали трасу Бахмут-Лисичанськ, це тоді була основна траса, якою все возили до Лисичанська. І на цю трасу постійно виходили диверсійно-розвідувальні групи та намагалися її штурмувати. А коли був захоплений Сєвєродонецьк ми були змушені відійти від траси Лисичанськ і виконували свої завдання східніше Бахмута", - пригадує Денис.

Він каже, що наприкінці серпня 2022 року разом із товаришами по службі пішов на завдання у сіру зону, де й отримав поранення.

"Сапери повинні були мінувати ділянку місцевості, а ми повинні були їх прикривати. У перший вечір все було вдало, ми все замінували, все виконали. Наступного дня ми зайшли трохи глибше, і нас або коптер, або їхня оптика виявила, і по нас нанесли вогневе ураження, по нас почали працювати танки і міномети. Я першим отримав поранення з відділення і відразу втратив свідомість", - пригадує Денис.

Він каже, потім дізнався, що лишився живим завдяки досвідченому товаришу по службі: "Мене поранило і ще двох хлопців, і якби не він, то ми б там і лишилися. Бо починаєтсья паніка, незрозуміло, хто кому надає допомогу. А він це все організував і зумів зробити нормальний відхід." Товариші близько півтора кілометра несли Дениса за руки та ноги, потім на ношах до медичного автомобіля і доправили в лікарню у Дніпрі.