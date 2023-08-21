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- Голос Америки
США закликали своїх громадян у Білорусі "виїхати негайно"
"Громадяни США у Білорусі повинні виїхати негайно. Розгляньте варіант покинути країну через пункти пропуску на кордоні з Литвою та Латвією, які залишаються [відкритими] або літаком. Громадянам США заборонено в'їжджати до Польщі сухопутним шляхом з Білорусі. Не їдьте ні в Росію, ні в Україну", - йдеться у повідомленні, розміщеному на вебсайті посольства США у Білорусі 21 серпня.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Литва «тимчасово» закрила 2 з 6 наявних пунктів пропуску на кордоні, починаючи з 18 серпня 2023 року з міркувань державної безпеки, зокрема через дедалі більшу присутність найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі. Такому кроку передувало закриття Польщею 5 з 6 наявних пунктів перетину кордону з Білоруссю раніше цього року.
На вебсайті Державного департаменту США, актуальні поради щодо Білорусі застерігають американських громадян від відвідування цієї країни: "Не відвідуйте Білорусь, адже білоруська влада продовжує сприяти війні Росії проти України, нарощуванню російських військових сил у Білорусі, свавільно застосовую місцеві закони, [а також через] потенційні громадянські заворушення, ризик затримання та обмежені можливості посольства допомагати громадянам США, які проживають або подорожують до Білорусі. Громадяни США в Білорусі повинні негайно виїхати".
На додаток до цього, повідомлення посольства відзначає, що уряди Польщі, Литви й Латвії заявили про можливе закриття й інших наразі відкритих пунктів перетину кордону з Білоруссю. Також тим, хто вирішить подорожувати до Білорусі, рекомендовано не покладатись на допомогу уряду США.
Нагадаємо, що Білорусь дозволила найманцям ПВК «Вагнер» отаборитися в країні після невдалої спроби державного перевороту, вчиненої ватажком групи Євгеном Пригожиним проти російської влади у червні цього року.
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"Після ампутації вони були незашиті, просто перебинтовані і все". Український військовий про втрату обох рук у полоні "вагнeрівців"
Український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у "вагнeрівців". Після операції найманці навіть не наклали йому шви, а за півтора місяця життя в полоні бойовики приватної військової компанії не надавали йому медикаментів для втамування болю. Ілля переконаний, що за належної медичної допомоги одну його руку можна було б урятувати. Завдяки волонтерам благодійної організації United Help Ukraine та американському протезувальному центру Medical Center Orthotics&Prosthetics Ілля зі ще одним українським військовим, Денисом Стратійчуком, проходить протезування у США. Він вчиться управляти штучними руками і знову усміхатися.
"Про це тяжко говорити, про такі речі... Де я був у камері з важкими ставлення було, як би сказати, - лояльне? Ні. Так як до військовополоненого, можливо. Іноді води не було, іноді її дуже багато було. Їжі не вистачало, але якщо зважати, що ти й так вижив...", - Іллі Михальчуку важко згадувати про півтора місяця полону.
Військовий говорить уривками і часто зупиняється, щоб перевести подих.
Після початку повномасштабної війни, розповідає Ілля, його призвали до лав 67-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Спочатку він воював неподалік Куп'янська, потім біля Бахмута.
"6-7 лютого 2023 року була тривога, всіх зібрали і поїхали в бік Бахмута. Виїхали приблизно 11 бойових машин, і потрапили так під Бахмут. 28 лютого також була тривога і ми вирушили на завдання. Потрапили в оточення. Був обстріл дуже потужний. Хоч і давали відсіч, але, можливо, позиції були невдалі, можливо ми далеко відʼїхали, підтримки не було. Отримав поранення. Поранення кульові, осколкові, дуже багато. Цю руку практично було відірвано, на іншій м'які частини осколком прошило", - пригадує Ілля.
Ілля сам наклав турнікети: на праву руку - пораненою лівою рукою, на ліву - затягнув зубами.
"Втрачав свідомість, потрапив у полон", - пригадує військовий.
Ілля розповів, його взяли у полон бойовики ПВК "Вагнер": "Ми потрапили, мабуть, до дуже "дресированих" бійців, у яких за спиною третя, четверта війна. Вони всі найманці, вони воюють за гроші".
Ілля пригадує, як "вагнерівці" у перші години полону зняли накладені ним турнікети.
"Наклали жгути, послабити не можна було, отак втратив і другу руку," - Ілля переконаний, що його ліву руку можна було б урятувати, якби в полоні йому надали медичну допомогу.
"Я до цього сам собі накладав турнікет, все нормально, я пальцями ворушив. Так. Кровотеча була, але це, я думаю, не показник для ампутації кінцівки", - каже Ілля.
Після взяття в полон тяжкопораненого Іллю "вагнерівці" змушували довго йти пішки.
"Я не знаю, скільки кілометрів, це було дуже довго. Йшли пішки, потім машиною, я втрачав свідомість, вже прокинувся в підвалі, допитували. Потім під наркозом чи коли я був без свідомості зробили мені ампутацію. Відбулася ампутація, в мене вони (кукси - ред.) були незашиті... просто перебинтовані і все", - пригадує військовий.
Іллю тримали в одній камері разом із десятками інших важкопоранених українських військових.
"Оскільки були різні камери, ми сиділи там, де були "тяжкі". При пораненні я не сам попав у полон, зі мною ще один мій побратим із моєї роти, нас удвох взяли в полон, де ми з ним і сиділи в камері. Там була різна кількість людей: 32, на другий день, якщо хтось уже ходити може, його перевели, лишилося 28, щоразу кількість людей змінювалася", - каже Ілля.
Після ампутації йому майже не давали знеболювальних, іноді - мазь для ран. Він розповідає, що саме завдяки підтримці інших поранених військових зміг пережити муки полону та фантомні болі.
"Коли ми десь тиждень уже просиділи, можливо навіть більше, попався в полон до них дуже досвідчений лікар, який нас там перебинтовував. Це український бойовий лікар, він і перебинотовував, і укол міг дати, в цьому плані нам пощастило", - каже Ілля.
Військовий розповів, що своє звільнення в рамках обміну полоненими в середині квітня вважає дивом: "Не знаю, яким дивом, бо мене ще не повинні були обміняти, адже там хлопці були і більше ста днів".
Ілля Михальчук поділився власними спостереженнями про принцип, за яким "вагнерівці" віддавали українських військових на обмін: "Це було вибірково. Це не так що, от ця і ця камера йде, ні. Такого не було. Вони говорили, що в пріоритеті ті, кого знайшли рідні. Я не можу сказати, що це достовірно, але ті, хто зі мною сидів, двоє чи троє, їх рідні познаходили і говорили відеозв'язкои. Тобто йому показали відео з рідними, що вони його шукають, а потім записали відео також для них зворотнє".
Ілля каже, що публічно про його обмін разом із іншими військовими стало відомо 16 квітня, але він відбувся днем раніше: "Зустрілися ми в районі неподалік Бахмута. Обмін проходив із двох сторін".
Потім військовому провели кілька реампутацій в Україні та операції на нервах.
У липні він прибув до американського протезувального центру Medical Center Orthotics&Prosthetics у Сілвер-Спрінг, штат Меріленд, США, де йому виготовили біонічні протези обох рук. Ілля має надію знову стати самостійним. Уже на другому занятті з фізіотерапевтами він навчився розтискати пальці і тримати цигарку.
"Є багато речей, які він зможе робити. Він зможе усе, починаючи, наприклад, від приготування їжі, прибирання, домашніх справ. Наша мета тут, принаймні моя мета як ерготерапевта, полягає в тому, щоб переконатися, що він може повернутися до справ, які хоче робити", - розповів ерготерапевт клініки Марк Марсіко.
Під час занять Ілля усміхається: "Думаю, з часом усе буде, не все відразу!"
До повномасштабної війни Ілля працював будівельником. Головна його справа тепер - звикнути до протезів якнайшвидше. Він не розкриває подробиць, але каже, що вже має багато планів, чим займатися далі.
На протезування до США Ілля прилетів із іншим українським військовим - Денисом Стратійчуком. Останні чотири роки Денис провів на службі в ЗСУ, куди пішов у 19 років.
"Я був у 2021 році на Донбасі, у нас була ротація біля Горлівки, я там пробув 8 місяців. А потім ми приїхали додому, відпочили на полігоні, і розпочалася повномасштабна війна", - розповідає Денис.
Спочатку Денис брав участь у боях за Київ, потім воював на Чернігівщині, Харківщині і на початку літа 2022 року знову на Донбасі.
"Ми прикривали трасу Бахмут-Лисичанськ, це тоді була основна траса, якою все возили до Лисичанська. І на цю трасу постійно виходили диверсійно-розвідувальні групи та намагалися її штурмувати. А коли був захоплений Сєвєродонецьк ми були змушені відійти від траси Лисичанськ і виконували свої завдання східніше Бахмута", - пригадує Денис.
Він каже, що наприкінці серпня 2022 року разом із товаришами по службі пішов на завдання у сіру зону, де й отримав поранення.
"Сапери повинні були мінувати ділянку місцевості, а ми повинні були їх прикривати. У перший вечір все було вдало, ми все замінували, все виконали. Наступного дня ми зайшли трохи глибше, і нас або коптер, або їхня оптика виявила, і по нас нанесли вогневе ураження, по нас почали працювати танки і міномети. Я першим отримав поранення з відділення і відразу втратив свідомість", - пригадує Денис.
Він каже, потім дізнався, що лишився живим завдяки досвідченому товаришу по службі: "Мене поранило і ще двох хлопців, і якби не він, то ми б там і лишилися. Бо починаєтсья паніка, незрозуміло, хто кому надає допомогу. А він це все організував і зумів зробити нормальний відхід."
Товариші близько півтора кілометра несли Дениса за руки та ноги, потім на ношах до медичного автомобіля і доправили в лікарню у Дніпрі.
"Я пам'ятаю, що я прокидаюся, намагаюся вставати і я не можу встати, намагаюся сісти і не можу сісти, на ногах - металеві фіксуючі апарати, схожі на апарати Ілізарова, я не можу поворухнути лівою ногою навіть трохи, права ледь рухається, і я повертаюся і бачу, що в мене немає руки, і в мене був такий шок, я почав кричати, відразу прибігла медсестра і вколола мені знеболювальне, бо думала, що мені боляче, а в мене просто такий був шок", - розповідає військовий.
Спочатку Денис опанував інвалідний візок, потім через 3,5 місяця став на милиці. Тепер освоює протез. Каже, за час реабілітації навчився радіти простим речам: "Коли я вперше сів на візок, я ніколи не думав, що буду таким щасливим, що я сів в інвалідний візок, але я був справді щасливим, що можу сісти і проїхатися. Через чотири місяці я зміг вийти на вулицю, я такий був задоволений".
Схожі емоції в Дениса і на заняттях у протезувальному центрі, коли він навчається брати предмети біонічною рукою. Денис упевнений, що в Україні для нього знайдеться багато роботи, навіть якщо не на передовій.
"Якщо я зможу повернутися в частину до своїх хлопців, то я повернусь на службу, якщо не зможу, знайду якісь інші можливості... Водити машину я зможу. В принципі, я можу і щось більше: коригування і так далі, але в мене проблема - моя рухливість", - каже Денис.
Переліт, проживання та всі немедичні витрати українських військових у США забезпечили волонтери благодійної United Help Ukraine, які допомагають із протезуванням українських бійців ще з 2014 року.
"Ти бачиш їхній прогрес, побачила як Денис, який одягнув протез тільки вдруге, вже бере щось у руки, перекладає, бавиться м’ячиком. І це надихає, ти розумієш, що немає нічого неможливого", - каже волонтерка United Help Ukraine Ілона Дорфленд.
Вона розповіла, що окрім перельоту, проживання та харчування у США, волонтери також проводять час із хлопцями, аби відновити їхній дух. "Намагаємося їм щось показати, кудись вивезти, щоб вони не були тут самотні, на екскурсії, поїздки на океан, просто іноді вийти десь у місто. Хтось завжди тут як перекладач, тобто United Help Ukraine це все забезпечує. Цього року ми опікувалися п'ятьма пораненими військовими, які вже проходять протезування і реабілітацію, також ми очікуємо ще двох і співпрацюємо з різними іншими організаціями, яким у різних ступенях допомагаємо з логістикою", - розповіла Дорфленд.
Протези для українських військових безкоштовно виготовив американський медичний центр ортопедії та протезування Medical Center Orthotics&Prosthetics, який має досвід роботи з ветеранами воєн в Іраку та Афганістані. Тут подарували протези вже 19 українським захисникам.
"Нам платять лише за матеріали, щоб ми хоча б могли покрити витрати. Але загалом це волонтерство. Переважно ми жертвуємо свій час та зусилля. Мені здається, що це дуже винагороджується, бо ти бачиш, де вони були раніше, - вони були надзвичайно активними, робили все, що їм подобалося. Потім видно, як вони збавили темп, а потім можна допомогти їм у процесі відновлення. Я вважаю, що можливість допомогти їм на цьому шляху одужання є надзвичайною винагородою", - розповів протезувальник Юджин Лін.
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Про ядерний шантаж Росії на ЗАЕС – інтерв’ю з дослідницею в Гарварді Мар'яною Буджерин
Українська влада заявляє – шантаж окупаційних сил на Запорізькій АЕС останнім часом загострився у зв'язку з контрнаступом ЗСУ. В Міністерстві енергетики закликали міжнародну спільноту негайно запровадити санкції проти російської атомної галузі, щоб спонукати росіян до перемовин щодо деокупації Запорізької АЕС, адже "всі можливі опції, які були використані, не дають результату". Посилення ядерної риторики Росії свідчить про те, що Кремль не виявляє інтересу у змістовній дипломатії, заявив на засіданні Рабдезу ООН 17 серпня заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд. "Якби Росія була стурбована зменшенням конфлікту та пом’якшенням можливого незаконного використання зброї, вона б припинила цю війну, вивела свої сили, а не посилювала ядерну риторику, ракетні обстріли, порушення прав людини та резолюцій Ради Безпеки ООН і Статуту ООН", - вказав американський дипломат.
Про небезпеку атомної катастрофи, песимістичні сценарії та санкції проти атомної галузі Росії журналіст Української Служби Голосу Америки Олексій Коваленко поспілкувався з дослідницею атомної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності.
Олексій Коваленко: Нещодавно були повідомлення, що через дії російських сил на четвертому енергоблоці ЗАЕС стався витік води. Наскільки небезпечною є ситуація з точки зору технічного обслуговування ЗАЕС?
Мар'яна Буджерин: Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС і щодня вона загострюється. Зокрема, з двох причин. Перше те, що ви згадали, обладнання не отримує належного догляду, не отримає належних компонентів.
Ситуація є надзвичайно небезпечною зараз на ЗАЕС і щодня вона загострюється.Мар'яна Буджерин
Друга причина – це критичний брак персоналу. Дуже багато персоналу [потрібно для обслуговування], це висококваліфіковані фахівці, ліцензовані нашим українським регулятором. Багато з них вже виїхало, евакуювалося, багато з них зазнали тортур, знущань з боку російських окупантів. І зараз, наскільки нам відомо, на енергоблоках немає жодного ліцензованого оператора, жодного ліцензованого фахівця, навіть незважаючи на те, що п'ять із шести зараз зупинені, в холодному стані.
О.К.: У липні міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що значно посилився шантаж російських сил щодо ЗАЕС після початку контрнаступу України. Чи бачите ви зараз ризики підриву ЗАЕС?
М.Б.: Ризики підриву існували від того моменту, коли ЗАЕС опинилася в руках російських окупантів. Відповідно, ми бачимо закономірність - відбувається загострення і розігрується ця карта – ядерний шантаж на ЗАЕС російськими окупантами, коли це політично вигідно росіянам.
Росіяни використовують це як політичну карту, як політичний важіль. Нагнітають страхи підриву станції постійно звинувачують, що українці можуть щось робити.
О.К.: Американське ядерне товариство зробило оцінку найгірших сценаріїв для Запорізької атомної електростанції – це бомбардування та навмисний підрив реакторів чи сховища відпрацьованого палива. Відповідно до цих висновків, ці найгірші сценарії не вплинуть на здоров'я людей і це не буде схоже на Чорнобильську атомну катастрофу. На вашу думку, наскільки реалістичні ці сценарії?
М.Б.: Я не цілком погоджуюся з американським ядерним товариством. Все-таки на території ЗАЕС зберігаються тонни ядерного палива. Так, це не буде Чорнобиль. Там інший реактор, ризики дещо відрізняються.
Але незважаючи на це, якщо росіяни захочуть створити інцидент, створити там аварію з викидом радіоактивних речовин, вони, очевидно, можуть це зробити, і можуть зробити це досить легко. Є багато різних систем і вузлів, і арматури, де можна закласти вибухівку.
Але незважаючи на те, якщо росіяни захочуть створити інцидент, створити там аварію з викидом радіоактивних речовин, вони, очевидно, можуть це зробити, і можуть зробити це досить легко.Мар'яна Буджерин
Якщо вони підірвуть і не дадуть українському персоналу запобігти аварії, то це паливо розплавиться за декілька годин; в стані гарячого зупину, це може бути декілька діб, і тоді воно проплавить контейнер, в якому воно знаходиться, і все це може вийти в ґрунтові води, в ґрунт, і потрапити до Дніпра, потрапити в Чорне море і так далі.
Тобто, навіть якщо, можливо, не буде такого самого вибуху, який був на Чорнобильській АЕС, забруднення навколишнього середовища є дуже можливим і ймовірним варіантом.
О.К.: Нещодавно міністр енергетики в інтерв'ю Голосу Америки говорив, що єдиний спосіб змусити росіян вести перемовини щодо ЗАЕС — це санкції проти атомного сектору. Чи це так, на вашу думку?
М.Б.: Санкції проти атомного сектору, зокрема, Росатому, який є частиною окупаційних сил на ЗАЕС, це звичайно справедлива і доцільна дія з боку міжнародного співтовариства.
Чи змусить це російську владу змінити своє ставлення? Я, звичайно, сумніваюся, що тільки санкції проти Росатому і російської ядерної галузі, якось корінним чином повернуть хід подій.
Ми бачимо, що дії Росії не змінилися, плани не змінилися і після того, коли Захід ввів санкції на газ, на нафту, на інші сектори її економіки. Я думаю, сподіватися на якісь такі політичні чи економічні важелі було б занадто оптимістично.
О.К.: Наскільки Захід зараз все ж таки залежний від російського урану? І чи це є причиною, чому не накладаються серйозні санкції західними країнами на російську атомну галузь?
М.Б.: Росія зараз тримає великий шмат цього ядерного світового ринку, як і уранової руди, десь близько 30%, так і послуги збагачення цього урану і виробництва низько збагаченого урану. Все це десь близько 40-45% світового ринку.
Чи змусить це якось російську владу змінити їхнє ставлення? Я, звичайно, сумніваюся, що тільки санкції проти Росатому і російської ядерної галузі, якось корінним чином повернуть хід подій.Мар'яна Буджерин
Так сталося вже після розпаду Радянського Союзу з багатьох причин. Зокрема з тих, що це все було набагато дешевше собівартість цього в Росії, аніж в інших країнах, розвинутих країнах.
І тому за ці роки на Заході, зокрема в США, Канаді, Великій Британії, Франції уряди дозволили атрофуватися багатьом потужностям в цій галузі. Це треба відбудовувати, це треба знову перезапускати, це не питання декількох місяців чи навіть декількох років.
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- Голос Америки
Україна поки не отримає літаки Gripen від Швеції, але такі поставки не виключені в майбутньому
Швеція наразі не планує передавати Україні винищувачі Gripen власного виробництва, однак, на думку деяких аналітиків, передача цих літаків Україні стане можливою, коли Швеція приєднається до НАТО.
Про неможливість передачі літаків зараз заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крісстерссон після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, який відвідав Стокгольм і Харпсунд 19 серпня.
Водночас президент Зеленський сказав, що Україна «наближається» до їх отримання, а українські пілоти, за його словами, вже розпочали тренування на літаках, в той час, як лідери двох країн обговорюють їх можливу майбутню передачу Україні.
Після візиту до Швеції Зеленський також відвідав Нідерланди та Данію. Ці країни, які також очолюють так звану "авіаційну коаліцію" на підтримку України, оголосили про плани надати Україні винищувачі F-16.
Зеленський подякував країнам Північної Європи за це і окремо подякував Швеції за проект спільного виробництва бойових машин CV90. "Наші воїни дуже задоволені цими машинами", - заявив Зеленський.
[Виробництво CV90] не лише велика логістична ініціатива Швеції, але й демонстрація віри в те, що Україна врешті-решт переможеЕлізабет Брау, старша наукова співробітниця Американського інституту підприємництва
На думку Елізабет Брау, старшої наукової співробітниці Американського інституту підприємництва, передача шведських винищувачів Україні може відбутися після отримання Швецією членства в НАТО.
«Я думаю, що це залежатиме від того, чи зможе Швеція приєднатися до НАТО. Як відомо, турецький парламент має ратифікувати [вступ Швеції] у жовтні. Звичайно, ми не можемо знати [...], чи Туреччина насправді це зробить», - зауважила Брау в інтерв’ю британському виданню Monocle.
На думку Брау, шведський Gripen є «фантастичним літаком», який був би більш придатний для потреб України, ніж навіть F-16. Однак, існує відносно обмежена кількість цих винищувачів, які переважно перебувають на озброєнні самої Швеції.
«Як тільки Швеція стане членом НАТО, вона буде в набагато кращій позиції, щоб передати Україні [літаки] Gripen. Тому що вона має віддавати Україні свої власні [літаки] Gripen, а це залишить її по суті ослабленою. Таким чином, це дуже важливий крок для країни, яка не є членом військового альянсу», - додала Брау.
Водночас під час зустрічі Зеленського і Крісстерссона, Швеція оголосила про черговий пакет військової підтримки для України, частиною якого стала попередня домовленість про наміри Швеції та України спільно виробляти і обслуговувати шведські бойові машини піхоти CV90.
На думку Елізабет Брау, виробництво CV90 в Україні є «новаторським аспектом», закладеним у «дійсно надзвичайному пакеті» допомоги.
«Це не лише велика логістична ініціатива Швеції, але й демонстрація віри в те, що Україна врешті-решт переможе», - зазначила Брау.
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