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Росія, Китай на саміті BRICS сподіваються заручитись підтримкою країн, що розвиваються
ЙОГАННЕСБУРГ (AP) — Росія та Китай намагатимуться збільшити підтримку своїх пріоритетів в політичній та економічній сферах серед країн, що розвиваються, під час саміту в Південній Африці цього тижня, коли, за очікуваннями, буде офіційно закріплено зближення з Саудівською Аравією.
Лідери економічного блоку BRICS, Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, проведуть триденну зустріч у фінансовому районі Йоганнесбурга Сендтоні, причому участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна підкреслить дипломатичні зусилля, які його країна доклала для розвитку цього блоку, а також амбіції його розвитку на майбутнє.
Президент Росії Володимир Путін візьме участь відеозв’язком. Його поїздку до Південної Африки ускладнив ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт через війну в Україні.
Разом із Сі Цзіньпіном у саміті візьмуть участь президент Бразилії Лула да Сілва, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.
Очікується, що на саміті у середу і додаткових зустрічах у вівторок і четвер прозвучать заклики до розширення співпраці між країнами Глобального Півдня на тлі їхнього невдоволення домінуванням Заходу в глобальних інституціях. Росія та Китай сподіваються на це.
Лідери або представники десятків країн, що розвиваються, збираються відвідати кулуарні зустрічі в найбагатшому місті Африки, що надасть Сі Цзіньпіну та російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, який представлятиме Путіна в Південній Африці, значну аудиторію.
Буде обговорюватись і, можливо, буде прийнято рішення щодо розширення блоку BRICS. Саудівська Аравія є однією з понад 20 країн, які офіційно подали заявку на приєднання до BRICS у рамках ще одного можливого розширення, кажуть офіційні особи Південної Африки.
Будь-який крок до включення другого за величиною виробника нафти у світі до економічного блоку з Росією та Китаєм явно приверне увагу Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі геополітичної напруги через нещодавні кроки Пекіна, спрямованих на збільшення впливу у регіоні Перської затоки.
«Якщо Саудівська Аравія увійде до BRICS, це надасть цьому угрупованню надзвичайного значення», — сказав Талміз Ахмад, колишній посол Індії в Саудівській Аравії.
Навіть угода про принцип розширення BRICS, яка вже включає великі країни, що розвиваються, стане виграшем для російського та китайського бачення блоку як противаги G-7, кажуть аналітики.
Як Китай, так і РФ виступають за включення більшої кількості країн — навіть якщо це буде лише символічно — на тлі економічних суперечок Китаю зі США та протистояння Росії із Заходом через війну в Україні.
Країни від Аргентини до Алжиру, Єгипту, Ірану, Індонезії та Об’єднаних Арабських Еміратів офіційно подали заявки на приєднання разом із Саудівською Аравією.
Якщо залучити кілька з них, «тоді ви отримаєте більший економічний блок, а відтак і відчуття сили», — сказав професор Алексіс Хабіярем’є з Коледжу бізнесу та економіки Університету Йоганнесбурга.
У той час як Бразилія, Індія та Південна Африка менш зацікавлені в експансії та побоюються розмивання свого впливу в цьому клубі країн, що розвиваються.
Однак нічого не вирішено, і п'ять країн повинні спочатку погодити критерії, яким повинні відповідати нові члени.
Про це планують говорити в Йоганнесбурзі на тлі поштовху Пекіна. «Розширення BRICS стало найактуальнішим питанням на даний момент, — сказав Чень Сяодун, посол Китаю в Південній Африці. — Розширення є ключовим фактором посилення життєздатності механізму BRICS. Я вірю, що цьогорічний саміт стане новим і надійним кроком. на цьому фронті».
США підкреслили свої двосторонні зв’язки з Південною Африкою, Бразилією та Індією, намагаючись компенсувати вплив Росії та Китаю, що походить від BRICS. Під час підготовки до саміту Держдепартамент заявив, що США «активно співпрацюють з багатьма провідними членами асоціації BRICS».
Європейський Союз також уважно стежитиме за подіями в Йоганнесбурзі, але зосереджуватиметься майже виключно на війні в Україні та постійних зусиллях блоку консолідувати країни з осудом вторгнення Росії.
Речник Європейської комісії Пітер Стано сказав, що ЄС закликає учасників саміту використати момент для дотримання міжнародного права.
«Ми з нетерпінням чекаємо їх внеску, щоб змусити Путіна припинити незаконну дестабілізуючу поведінку», – сказав Стано.
Якщо зустріч міністрів закордонних справ країн BRICS у червні в Кейптауні, яка передує головному саміту, буде очевидним, публічної критики Росії чи Путіна щодо війни не буде. Запланований протест правозахисної групи Amnesty International та Товариства українців Південної Африки біля Sandton Convention Center, ймовірно, буде єдиним засудженням.
У будь-якому випадку Росія може розглядати саміт як можливість отримати певну підтримку.
Після виходу з домовленості, яка дозволяла вивезення зерна з України минулого місяця, Путін може використати зустріч BRICS, щоб оголосити про додаткові безкоштовні поставки російського зерна до країн, що розвиваються, як він уже зробив для кількох африканських країн, сказала Марія Снєгова, старший науковий співробітник Програма «Європа, Росія та Євразія» у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.
Це дозволило б Путіну продемонструвати «добру волю» світу, що розвивається, сказала Снєгова, водночас виключивши Україну з процесу.
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін візьме «повноцінну участь» у саміті, незважаючи на те, що він з’явиться відеозв’язком.
Ймовірно протягом саміту також обговорюватимуться зауваження країн, що розвиваються, щодо роботи глобальних фінансових систем.
За кілька місяців і тижнів до саміту це переросло в критику домінування долара США як світової валюти для міжнародної торгівлі.
Експерти BRICS загалом одностайні у відзначенні труднощів блоку в реалізації політики через різні економічні та політичні пріоритети п’яти країн, а також напруженість і суперництво між Китаєм та Індією.
Але вони всі можуть погодитись збільшити торгівлю в місцевих валютах, каже Кобус ван Стаден, аналітик China Global South Project, який відстежує участь Китаю в країнах, що розвиваються.
Він бачить, що країни BRICS відходять від долара в регіональній торгівлі. «Це не вб’є долар. Це не п’єса, — сказав ван Стаден. — Це не одне велике поранення мечем, це багато порізів. Це не вб’є долар, але безперечно зробить світ складнішим».
«Їм не потрібно перемогти долар... і їм не потрібно перемогти G-7. Все, що вони хочуть зробити, це створити альтернативу цьому. Це набагато довша гра», - каже аналітик.
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Байден побачить "повне і нищівне спустошення" на Гаваях, після пожеж - посадовиця США
Президент США Джо Байден у понеділок відвідує тихоокеанський острівний штат Гаваї, щоб зустрітися з офіційними особами та постраждалими та оцінити збитки від лісових пожеж, які спустошили Мауї.
У Білому домі заявили, що Байден і перша леді Джилл Байден «на власні очі побачать наслідки руйнівних лісових пожеж, а також обговорять зусилля з відновлення».
Пожежі, які сталися на початку цього місяця, призвели до загибелі щонайменше 114 людей та масштабних руйнувань у приморському місті Лахайна.
Губернатор штату Джош Грін заявив, що кількість жертв, як очікується, зросте, оскільки пошуки зниклих людей все ще тривають.
Грін сказав телеканалу CBS Face the Nation у неділю, що пошукові групи пройшли через 85% зони пошуку, але що дослідження решти ділянок може тривати тижнями.
За його словами, понад 1000 людей досі вважаються зниклими безвісти.
«Завтра прибуде президент, і я буду виступати за те, щоб наше одужання настало якомога швидше», — сказав Грін у відео, опублікованому ввечері в неділю.
Він також згадав про занепокоєння щодо відновлення Лахайни та поваги до корінної гавайської культури, сказавши, що його адміністрація «прислухається до голосів Лахайни, щоб сказати нам, як і коли ми відновлюємо».
Під час свого візиту Байден побачить "повне і нищівне спустошення", заявила адміністраторка Адміністрації з надзвичайних ситуацій Деан Крісвелл в коментарі програмі АВС This Week.
"Він побачить те, що я могла побачити, коли минулого тижня була на Мауї і побачить повне і нищівне спустошення, яке пережило це місто. Але він також матиме нагоду поспілкуватись з людьми і почути їхні історії та надати відчуття надії та запевнення, що федеральній уряд буде з ними", вказала посадовиця.
В статті використано інформацію Associated Press і Reuters
Що означає для Росії провал місії на Місяць
Reuters. Перший за майже пів століття космічний запуск, що Росія провела до Місяця зазнав невдачі після того, як космічний корабель «Луна-25» вийшов з-під контролю та врізався в місячну поверхню.
Наводимо подробиці про місію та те, що може означати її провал.
ЛУНА-25
Перша російська місія на Місяць після того, як радянський апарат "Луна-24" повернувся зі зразками з Місяця в 1976 році.
Ракета "Союз 2.1" з кораблем "Луна-25" стартувала з космодрому "Східний", що в 3450 милях (5550 км) на схід від Москви о 2:11 ночі за московським часом 11 серпня.
Трохи більше ніж через годину посадковий модуль вийшов з орбіти Землі в напрямку до Місяця.
Він вийшов на орбіту Місяця 16 серпня і мав здійснити м’яку посадку в понеділок.
«ПОЗАШТАТНА СИТУАЦІЯ»
Російська державна космічна корпорація «Роскосмос» заявила, що в суботу об 11:10 GMT про виникнення «позаштатної ситуації», коли керуючі польотом намагалося перевести корабель на передпосадкову орбіту.
Керуючі втратили зв’язок із апаратом об 11:57 GMT у суботу.
"Апарат перемістився на непередбачувану орбіту і припинив існування в результаті зіткнення з поверхнею Місяця", - йдеться в заяві Роскосмосу.
У ній сказано, що спеціальна комісія з'ясовує, чому запуск не вдався.
ЩО ОЗНАЧАЄ НЕВДАЧА ДЛЯ РОСІЇ?
Невдача престижної місії підкреслює занепад космічної потуги Росії з часів слави холодної війни, коли Москва першою запустила супутник на орбіту Землі – Супутник 1 у 1957 році, а радянський космонавт Юрій Гагарін став першою людиною, яка полетіла у космос у 1961 році.
Росія не проводила запусків на Місяць після запуску "Луни-24" у 1976 році, коли Леонід Брежнєв правив Кремлем.
За словами російських космонавтів, "Луна-25" повинна була здійснити м'яку посадку на південний полюс Місяця 21 серпня.
Невдача також підкреслює тиск на 2-трильйонну російську економіку, яка поки витримує те, що Захід називає найсуворішими санкціями, які будь-коли запроваджувалися.
Захід каже, що санкції послабили російську економіку, особливо галузь високих технологій, яка часто залежить від імпорту.
Президент Путін каже, що російська економіка демонструє надзвичайну силу. Протягом останніх трьох десятиліть Росія планувала різні місії на Місяць, які відкладались на тлі хаосу розпаду Радянського Союзу в 1991 році та наступних економічних і політичних потрясінь.
Провал місії «Фобос-Ґрунт» у 2011 році до одного із супутників Марса підкреслив проблеми, з якими зіткнулася російська космічна програма: він не зміг навіть вийти з орбіти Землі та впав і розбився у Тихому океані у 2012 році.
Зрештою, на початку 2010-х Росія зупинилася на ідеї місії "Луна-25" до південного полюса Місяця.
Україна зможе використовувати надані F-16 лише на своїй території – міністр оборони Данії
Міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен 21 серпня заявив, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які нададуть Данія й Нідерланди, лише на своїй території.
Ці дві країни 20 серпня оголосили про намір передати літаки F-16 Україні, перші шість мають бути доставлені ближче до Нового року.
«Ми передаємо зброю за умови, що вона буде використана для вигнання ворога з території України. І не далі цього», – цитує Еллеманна-Єнсена агентство Reuters.
У Данії заявили про намір передати Україні 19 винищувачів F-16.
За останні два дні президент України Володимир Зеленський відвідав три європейські країни – Швецію, Нідерланди та Данію. Під час цих візитів було оголошено низку важливих для України заяв, зокрема, про надання щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16. Про потребу в сучасних винищувачах Україна повідомляла західних партнерів практично від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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