Росія, Китай на саміті BRICS сподіваються заручитись підтримкою країн, що розвиваються

ЙОГАННЕСБУРГ (AP) — Росія та Китай намагатимуться збільшити підтримку своїх пріоритетів в політичній та економічній сферах серед країн, що розвиваються, під час саміту в Південній Африці цього тижня, коли, за очікуваннями, буде офіційно закріплено зближення з Саудівською Аравією.

Лідери економічного блоку BRICS, Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки, проведуть триденну зустріч у фінансовому районі Йоганнесбурга Сендтоні, причому участь лідера Китаю Сі Цзіньпіна підкреслить дипломатичні зусилля, які його країна доклала для розвитку цього блоку, а також амбіції його розвитку на майбутнє.

Президент Росії Володимир Путін візьме участь відеозв’язком. Його поїздку до Південної Африки ускладнив ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт через війну в Україні.

Разом із Сі Цзіньпіном у саміті візьмуть участь президент Бразилії Лула да Сілва, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.

Очікується, що на саміті у середу і додаткових зустрічах у вівторок і четвер прозвучать заклики до розширення співпраці між країнами Глобального Півдня на тлі їхнього невдоволення домінуванням Заходу в глобальних інституціях. Росія та Китай сподіваються на це.

Лідери або представники десятків країн, що розвиваються, збираються відвідати кулуарні зустрічі в найбагатшому місті Африки, що надасть Сі Цзіньпіну та російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, який представлятиме Путіна в Південній Африці, значну аудиторію.

Буде обговорюватись і, можливо, буде прийнято рішення щодо розширення блоку BRICS. Саудівська Аравія є однією з понад 20 країн, які офіційно подали заявку на приєднання до BRICS у рамках ще одного можливого розширення, кажуть офіційні особи Південної Африки.

Будь-який крок до включення другого за величиною виробника нафти у світі до економічного блоку з Росією та Китаєм явно приверне увагу Сполучених Штатів та їхніх союзників на тлі геополітичної напруги через нещодавні кроки Пекіна, спрямованих на збільшення впливу у регіоні Перської затоки.

«Якщо Саудівська Аравія увійде до BRICS, це надасть цьому угрупованню надзвичайного значення», — сказав Талміз Ахмад, колишній посол Індії в Саудівській Аравії.

Навіть угода про принцип розширення BRICS, яка вже включає великі країни, що розвиваються, стане виграшем для російського та китайського бачення блоку як противаги G-7, кажуть аналітики.

Як Китай, так і РФ виступають за включення більшої кількості країн — навіть якщо це буде лише символічно — на тлі економічних суперечок Китаю зі США та протистояння Росії із Заходом через війну в Україні.



Країни від Аргентини до Алжиру, Єгипту, Ірану, Індонезії та Об’єднаних Арабських Еміратів офіційно подали заявки на приєднання разом із Саудівською Аравією.

Якщо залучити кілька з них, «тоді ви отримаєте більший економічний блок, а відтак і відчуття сили», — сказав професор Алексіс Хабіярем’є з Коледжу бізнесу та економіки Університету Йоганнесбурга.

У той час як Бразилія, Індія та Південна Африка менш зацікавлені в експансії та побоюються розмивання свого впливу в цьому клубі країн, що розвиваються.

Однак нічого не вирішено, і п'ять країн повинні спочатку погодити критерії, яким повинні відповідати нові члени.

Про це планують говорити в Йоганнесбурзі на тлі поштовху Пекіна. «Розширення BRICS стало найактуальнішим питанням на даний момент, — сказав Чень Сяодун, посол Китаю в Південній Африці. — Розширення є ключовим фактором посилення життєздатності механізму BRICS. Я вірю, що цьогорічний саміт стане новим і надійним кроком. на цьому фронті».

США підкреслили свої двосторонні зв’язки з Південною Африкою, Бразилією та Індією, намагаючись компенсувати вплив Росії та Китаю, що походить від BRICS. Під час підготовки до саміту Держдепартамент заявив, що США «активно співпрацюють з багатьма провідними членами асоціації BRICS».

Європейський Союз також уважно стежитиме за подіями в Йоганнесбурзі, але зосереджуватиметься майже виключно на війні в Україні та постійних зусиллях блоку консолідувати країни з осудом вторгнення Росії.

Речник Європейської комісії Пітер Стано сказав, що ЄС закликає учасників саміту використати момент для дотримання міжнародного права.

«Ми з нетерпінням чекаємо їх внеску, щоб змусити Путіна припинити незаконну дестабілізуючу поведінку», – сказав Стано.

Якщо зустріч міністрів закордонних справ країн BRICS у червні в Кейптауні, яка передує головному саміту, буде очевидним, публічної критики Росії чи Путіна щодо війни не буде. Запланований протест правозахисної групи Amnesty International та Товариства українців Південної Африки біля Sandton Convention Center, ймовірно, буде єдиним засудженням.

У будь-якому випадку Росія може розглядати саміт як можливість отримати певну підтримку.

Після виходу з домовленості, яка дозволяла вивезення зерна з України минулого місяця, Путін може використати зустріч BRICS, щоб оголосити про додаткові безкоштовні поставки російського зерна до країн, що розвиваються, як він уже зробив для кількох африканських країн, сказала Марія Снєгова, старший науковий співробітник Програма «Європа, Росія та Євразія» у Вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Це дозволило б Путіну продемонструвати «добру волю» світу, що розвивається, сказала Снєгова, водночас виключивши Україну з процесу.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін візьме «повноцінну участь» у саміті, незважаючи на те, що він з’явиться відеозв’язком.

Ймовірно протягом саміту також обговорюватимуться зауваження країн, що розвиваються, щодо роботи глобальних фінансових систем.

За кілька місяців і тижнів до саміту це переросло в критику домінування долара США як світової валюти для міжнародної торгівлі.

Експерти BRICS загалом одностайні у відзначенні труднощів блоку в реалізації політики через різні економічні та політичні пріоритети п’яти країн, а також напруженість і суперництво між Китаєм та Індією.

Але вони всі можуть погодитись збільшити торгівлю в місцевих валютах, каже Кобус ван Стаден, аналітик China Global South Project, який відстежує участь Китаю в країнах, що розвиваються.

Він бачить, що країни BRICS відходять від долара в регіональній торгівлі. «Це не вб’є долар. Це не п’єса, — сказав ван Стаден. — Це не одне велике поранення мечем, це багато порізів. Це не вб’є долар, але безперечно зробить світ складнішим».

«Їм не потрібно перемогти долар... і їм не потрібно перемогти G-7. Все, що вони хочуть зробити, це створити альтернативу цьому. Це набагато довша гра», - каже аналітик.