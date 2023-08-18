NYT: Півмільйона військових загинуло чи отримало поранення в ході війни РФ проти України

Гірський парк Катоктін, де розташовано резиденцію президента США в Кемп-Девіді, знову стає місцем проведення історичної події в міжнародній дипломатії — зміцнення тристороннього альянсу між США та двома головними азіатськими союзниками, Японією та Південною Кореєю, спрямованого на те, щоб посилити стримування Північної Кореї та Китаю.

Метою п’ятничного саміту, організованого президентом США Джо Байденом, є «закріпити тристоронню взаємодію», включаючи зобов’язання Вашингтона, Токіо та Сеула створити тристоронню «гарячу лінію» та проводити консультації один з одним під час регіональної кризи», — повідомив посадовець США журналістам на брифінгу в четвер. Посадовець говорив на умовах анонімності, як це прийнято при обговоренні питань зовнішньої політики та безпеки.

Три країни візьмуть на себе зобов’язання, що у випадку непередбачуваної чи загрозливої ситуації в регіоні, вони проведуть негайні консультації, обміняються розвідувальними даними та узгодять політичні дії одна з одною, сказав другий високопоставлений чиновник адміністрації на тому ж брифінгу.

«Саміт прагне закріпити той факт, що ми маємо спільне взаємопов’язане середовище безпеки, – сказав посадовець. - Загроза для будь-кого з нас, фундаментально становить загрозу для всіх нас».

Другий чиновник наполягав, що ця обіцянка не є військовим альянсом чи зобов’язанням щодо колективної оборони, як це назвали Китай і Північна Корея. Пхеньян і Пекін назвали Кемп-Девідський саміт спробою Вашингтона створити «міні-НАТО» в Азії.

Кризові консультації - ще один захід тристоронньої оборонної співпраці, що включає регулярні військові навчання, пуски балістичних ракет, а також розширення співпраці в галузі економічної безпеки — зміцнення каналів постачання напівпровідників, розвиток кібербезпеки та технологій штучного інтелекту. Три країни також мають намір ухвалити «Кемп-Девідські принципи», низку цінностей і норм миру та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Результативність п’ятничного саміту залежить від того, наскільки потеплішали відносини між Південною Кореєю та Японією, її колишнім окупантом, після місяців дипломатії між урядами Юна та Кісіди, спрямовані на те, щоб відкинути складну історію та взаємну недовіру, щоб протистояти нагальним викликам в сфері безпеки.

«Корея та Японія поділяють універсальні цінності та переслідують спільні інтереси», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на початку цього тижня у промові з нагоди 78-ї річниці звільнення Кореї від 35-річного колоніального панування Японії, яке закінчилося в 1945 році.

Страховка від розвороту у відносинах

За ініціативою США закріпити співпрацю стоїть необхідність застрахуватися від ризику розриву, якщо наступниками Юна, Кісіди чи Байдена на посадах не стануть однодумці.

За словами Карла Фрідхоффа, дослідника Азії Чиказької ради з глобальних справ, до кінця терміну повноважень Юна залишилося більше трьох років, і він також прагне незмінності політики. «До його відходу з посади, таку зустріч сприйматимуть як нормальну частину корейсько-японських відносин», — сказав він «Голосу Америки».

Координація задля стримування Північної Кореї та Китаю є способом отримати внутрішню політичну підтримку в Сеулі та Токіо.

«Це політично прийнятні та справді необхідні механізми, які не повинні викликати політичній спротив, — сказала Шихоко Гото, виконувачка обов’язків директора азійської програми Центру Вудро Вільсона. - Японія та Корея визнають, що індо-тихоокеанський ландшафт дуже неспокійний».

Представники адміністрації не уточнюють, чи тристоронні консультації з регіональної кризи відбудуться через події у Тайванській протоці.

Хоча Вашингтон може допускати спільну відповідь на атаку з боку Пекіна в довгостроковій перспективі, Південна Корея має дещо іншу точку зору щодо загрози Китаю, сказав Джеффрі Горнунг, старший політолог, який спеціалізується на питаннях Безпеки Східної Азії в корпорації RAND.

«Враховуючи те, що Японії та Кореї було важко співпрацювати з більшості питань, варто почати із спільного інтересу, а саме Північної Кореї, — сказав він Голосу Америки. - І, можливо, у майбутньому розширити це».

Південна Корея вже заявила про готовність розширити тристоронню відповідь.

Кім Те Хьо, головний заступник радника Кореї з національної безпеки, заявив журналістам у Сеулі в четвер, що співпраця буде розвиватися від зосередження на загрозі Північної Кореї до більш всеосяжного, спрямованого на побудову «свободи, миру та процвітання в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні».

Майбутні саміти

Лідери візьмуть на себе зобов’язання «збиратися щороку», а також щоб майбутні лідери не відступили від зобов’язань, взятих у Кемп-Девіді, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.

Існує занепокоєння, що американські обіцянки про співпрацю можуть бути скасовані, якщо Дональда Трампа знову оберуть у 2024 році.

Згідно зі своєю доктриною «Америка перш за все» під час свого президентства Трамп вивів США з різних міжнародних договорів і регіональних зобов’язань. Колишній президент також запам’ятався своїми поганими стосунками з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, якому він одного разу погрожував «вогнем і люттю», але пізніше сказав, що «закохався».