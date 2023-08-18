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NYT: Півмільйона військових загинуло чи отримало поранення в ході війни РФ проти України
Загалом кількість поранених військових як з боку Росії, так і з боку України наближається до п'ятисот тисяч. Такими оцінками з посиланням на дані посадовців США поділилось американське видання New York Times.
Кількість жертв серед росіян значно вище, згідно з оцінками США, на які посилається видання. 120 000 російських військових загинуло, а від 170 000 до 180 000 зазнало поранень.
З українського боку загинуло 70 000, а кількість поранених сягнула від 100 000 до 120 000, йдеться в статті.
Україна не публікує кількість жертв серед військових, а до даних з російського боку немає широкої довіри.
У виданні зазначають - кількість жертв зросла цього року на тлі ескалації бойових дій на сході України.
Три місяці тому Україна розпочала контрнаступ. Коментуючи оцінки українського контрнаступу у ЗМІ, в Білому домі наголосили: ситуація залишається непередбачуваною, а США продовжать допомагати Україні захищатись від загарбницької війни Росії.
"Ми робимо все, що можемо, щоб підтримати Україну у її контрнаступі. Ми не збираємося перешкоджати результату. Ми не будемо прогнозувати, що станеться, бо ця війна була і залишається непередбачуваною по своїй суті", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван під час брифінгу для преси в п'ятницю.
"Я вірю та впевнений у спроможностях та особливо в хоробрості українських бійців, щоб продовжувати просування на полі бою", - додав він.
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Соняшник миру: благодійна організація зі США допомагає Україні. Відео
Благодійна організація «Соняшник миру» у Бостоні була заснована після Євромайдану українською тенісисткою Катериною Малаховою. Зусилля волонтерів, зокрема, зосереджені на забезпеченні тактичною медициною українських військових.
Байден зустрічається з азійськими союзниками на саміті в Кемп-Девіді
Гірський парк Катоктін, де розташовано резиденцію президента США в Кемп-Девіді, знову стає місцем проведення історичної події в міжнародній дипломатії — зміцнення тристороннього альянсу між США та двома головними азіатськими союзниками, Японією та Південною Кореєю, спрямованого на те, щоб посилити стримування Північної Кореї та Китаю.
Метою п’ятничного саміту, організованого президентом США Джо Байденом, є «закріпити тристоронню взаємодію», включаючи зобов’язання Вашингтона, Токіо та Сеула створити тристоронню «гарячу лінію» та проводити консультації один з одним під час регіональної кризи», — повідомив посадовець США журналістам на брифінгу в четвер. Посадовець говорив на умовах анонімності, як це прийнято при обговоренні питань зовнішньої політики та безпеки.
Три країни візьмуть на себе зобов’язання, що у випадку непередбачуваної чи загрозливої ситуації в регіоні, вони проведуть негайні консультації, обміняються розвідувальними даними та узгодять політичні дії одна з одною, сказав другий високопоставлений чиновник адміністрації на тому ж брифінгу.
«Саміт прагне закріпити той факт, що ми маємо спільне взаємопов’язане середовище безпеки, – сказав посадовець. - Загроза для будь-кого з нас, фундаментально становить загрозу для всіх нас».
Другий чиновник наполягав, що ця обіцянка не є військовим альянсом чи зобов’язанням щодо колективної оборони, як це назвали Китай і Північна Корея. Пхеньян і Пекін назвали Кемп-Девідський саміт спробою Вашингтона створити «міні-НАТО» в Азії.
Кризові консультації - ще один захід тристоронньої оборонної співпраці, що включає регулярні військові навчання, пуски балістичних ракет, а також розширення співпраці в галузі економічної безпеки — зміцнення каналів постачання напівпровідників, розвиток кібербезпеки та технологій штучного інтелекту. Три країни також мають намір ухвалити «Кемп-Девідські принципи», низку цінностей і норм миру та процвітання в Індо-Тихоокеанському регіоні.
Результативність п’ятничного саміту залежить від того, наскільки потеплішали відносини між Південною Кореєю та Японією, її колишнім окупантом, після місяців дипломатії між урядами Юна та Кісіди, спрямовані на те, щоб відкинути складну історію та взаємну недовіру, щоб протистояти нагальним викликам в сфері безпеки.
«Корея та Японія поділяють універсальні цінності та переслідують спільні інтереси», — сказав президент Південної Кореї Юн Сук Йоль на початку цього тижня у промові з нагоди 78-ї річниці звільнення Кореї від 35-річного колоніального панування Японії, яке закінчилося в 1945 році.
Страховка від розвороту у відносинах
За ініціативою США закріпити співпрацю стоїть необхідність застрахуватися від ризику розриву, якщо наступниками Юна, Кісіди чи Байдена на посадах не стануть однодумці.
За словами Карла Фрідхоффа, дослідника Азії Чиказької ради з глобальних справ, до кінця терміну повноважень Юна залишилося більше трьох років, і він також прагне незмінності політики. «До його відходу з посади, таку зустріч сприйматимуть як нормальну частину корейсько-японських відносин», — сказав він «Голосу Америки».
Координація задля стримування Північної Кореї та Китаю є способом отримати внутрішню політичну підтримку в Сеулі та Токіо.
«Це політично прийнятні та справді необхідні механізми, які не повинні викликати політичній спротив, — сказала Шихоко Гото, виконувачка обов’язків директора азійської програми Центру Вудро Вільсона. - Японія та Корея визнають, що індо-тихоокеанський ландшафт дуже неспокійний».
Представники адміністрації не уточнюють, чи тристоронні консультації з регіональної кризи відбудуться через події у Тайванській протоці.
Хоча Вашингтон може допускати спільну відповідь на атаку з боку Пекіна в довгостроковій перспективі, Південна Корея має дещо іншу точку зору щодо загрози Китаю, сказав Джеффрі Горнунг, старший політолог, який спеціалізується на питаннях Безпеки Східної Азії в корпорації RAND.
«Враховуючи те, що Японії та Кореї було важко співпрацювати з більшості питань, варто почати із спільного інтересу, а саме Північної Кореї, — сказав він Голосу Америки. - І, можливо, у майбутньому розширити це».
Південна Корея вже заявила про готовність розширити тристоронню відповідь.
Кім Те Хьо, головний заступник радника Кореї з національної безпеки, заявив журналістам у Сеулі в четвер, що співпраця буде розвиватися від зосередження на загрозі Північної Кореї до більш всеосяжного, спрямованого на побудову «свободи, миру та процвітання в усьому Індо-Тихоокеанському регіоні».
Майбутні саміти
Лідери візьмуть на себе зобов’язання «збиратися щороку», а також щоб майбутні лідери не відступили від зобов’язань, взятих у Кемп-Девіді, сказав високопоставлений чиновник адміністрації.
Існує занепокоєння, що американські обіцянки про співпрацю можуть бути скасовані, якщо Дональда Трампа знову оберуть у 2024 році.
Згідно зі своєю доктриною «Америка перш за все» під час свого президентства Трамп вивів США з різних міжнародних договорів і регіональних зобов’язань. Колишній президент також запам’ятався своїми поганими стосунками з північнокорейським лідером Кім Чен Ином, якому він одного разу погрожував «вогнем і люттю», але пізніше сказав, що «закохався».
"Ми поставили знак оклику у цьому питанні", – Джейк Салліван про F-16. Відео
"Цього тижня, через лист держсекретаря Блінкена його колегам у Європі, ми формально означили, що після завершення тренувань, США, за консультацій із Конгресом, будуть готові схвалити трансфер третіми сторонами F-16-тих до України", – радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван
- Голос Америки
Після навчання пілотів на F-16, "природно", має відбутися передача цих літаків Україні – Білий дім
За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьомуДжейк Салліван, радник з національної безпеки США
Після закінчення тренування українських пілотів на літаках F-16 в Європі, Сполучені Штати будуть готові розглядати надання дозволу третім країнам передати ці літаки Україні.
Надання літаків буде "природним продовженням" обіцянки президента США Джо Байдена, даної світовим лідерам під час саміту «Групи семи» в Хіросімі 19-21 травня, підтримати тренування українських пілотів на американських літаках F-16, заявив на пресконференції в п'ятницю радник з національної безпеки США Джейк Салліван.
Як передавав Голос Америки, у листі надісланому міністрам закордонних справ Данії та Нідерландів цього тижня, Держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив намір США прискорити надання дозволу союзникам, в першу чергу Данії та Нідерландам, передати літаки Україні після завершення тренування пілотів.
Нідерланди та Данія очолюють так звану "літакову коаліцію", що координує міжнародні зусилля з навчання українських пілотів на літаках F-16, а також можливе постачання літаків.
«За навчанням слідуватиме передача, в міру того, як ми працюємо з Конгресом, щоб реалізувати це, і з нашими союзниками. Цього тижня [листом Блінкена] ми наголосили, підкреслили та поставили знак оклику на цьому», - заявив Салліван у відповідь на питання щодо намірів США насправді передати літаки Україні.
Відповідаючи на питання Голосу Америки, Джейк Салліван також підтвердив, що всі навчальні плани і матеріали для тренування українських пілотів передано партнерам в Європі. «На цьому етапі відбувається повна інтеграція зусиль», - зазначив Салліван.
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