Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ

Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ
Embed
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Ентоні Блінкен: Українці показали дивовижну сміливість і стійкість, а США та інші держави продовжать підтримувати Україну. Ведант Пател: в обох палатах Конгресу зберігається двопартійна підтримка боротьби України за власний суверенітет.

Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення Дональду Трампу. Подальші засідання під час судового процесу над Трампом у Джорджії можуть показати по телебаченню. Росія більше не "бензоколонка світу"? - Експерти про нафту та рубль. “Сильна біло-червона”: у Польщі відбувся найбільший за 29 років військовий парад. 15 серпня виповнюється два роки, відколи бойовики Талібану увійшли до столиці Афганістана - Кабула. Як це вплинуло на геополітичні позиції США у світі та в подальшому на війну Росії проти України?

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG