Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення Дональду Трампу. Подальші засідання під час судового процесу над Трампом у Джорджії можуть показати по телебаченню. Росія більше не "бензоколонка світу"? - Експерти про нафту та рубль. “Сильна біло-червона”: у Польщі відбувся найбільший за 29 років військовий парад. 15 серпня виповнюється два роки, відколи бойовики Талібану увійшли до столиці Афганістана - Кабула. Як це вплинуло на геополітичні позиції США у світі та в подальшому на війну Росії проти України?
Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ
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Чи дадуть Україні ракети Taurus? Огляд заяв. ЧАС-ТАЙМ
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Нові звинувачення проти Трампа – детально. ЧАС-ТАЙМ
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F-16 дадуть Україні відчутну перевагу – експерти. ЧАС-ТАЙМ
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Україна має право обстрілювати об’єкти в Росії, - експерти. ЧАС-ТАЙМ
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У США коментують результати зустрічі в Джидді. ЧАС-ТАЙМ