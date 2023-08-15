Курс рубля – що далі? Пояснюють західні експерти. ЧАС-ТАЙМ

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Журі присяжних штату Джорджія оголосило обвинувачення Дональду Трампу. Подальші засідання під час судового процесу над Трампом у Джорджії можуть показати по телебаченню. Росія більше не "бензоколонка світу"? - Експерти про нафту та рубль. “Сильна біло-червона”: у Польщі відбувся найбільший за 29 років військовий парад. 15 серпня виповнюється два роки, відколи бойовики Талібану увійшли до столиці Афганістана - Кабула. Як це вплинуло на геополітичні позиції США у світі та в подальшому на війну Росії проти України?