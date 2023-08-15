Брифінг. Чи може падіння рубля сповільнити війну Росії?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Реакції на обстріли Львова і Луцька. Нові обвинувачення проти Дональда Трампа. Російський рубль падає - чи може це завадити Путіну продовжувати війну проти України? Друга річниця захоплення Талібаном влади в Афганістані після виведення американських військ - які уроки винесли США? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.