Німеччина каже, що підтримує Україну, але вагається з ракетами

Чільний представник німецького уряду, міністр фінансів Крістіан Лінднер, відвідуючи Київ вперше за понад рік з часу російського вторгнення, заявив 14 серпня, що Німеччина «стоїть пліч-о-пліч з Україною» і налаштована на довготермінову допомогу українцям.

Лінднер, який очолює Вільну демократичну партію в урядовій коаліції, заявив, що від наслідків цієї війни залежить «майбутнє миру і свободи у Європі».

Візит німецького міністра відбувається на тлі гострих дискусій щодо закликів України та деяких політиків у Німеччині надати українській армії крилаті ракети Таурус.

Канцлер Олаф Шольц в інтерв’ю німецькому суспільному телеканалу ZDF 13 серпня підкреслив, що Німеччина, найбільша країна ЄС, стала другою після США за обсягами військової допомоги Україні, але він уник прямої відповіді щодо ракет.

«Як і раніше, ми дуже ретельно зважуватимемо кожне окреме рішення: що можливе, що має сенс, яким може бути наш внесок», - сказав канцлер.

Київ наполягає, що далекобійна зброя потрібна українській армії, щоб вражати російські окупаційні війська, зокрема вузли постачання та інші цілі і Україна відкидає побоювання Німеччини, що такі ракети загрожують ще більшим розростанням війни.

Велика Британія і Франція вже надали Україні крилаті ракети Storm Shadow/SCALP, що діють на відстанях приблизно 250 км.

За даними німецького військового відомства ракета Taurus здатна вражати цілі на відстані до 500 км.

Німецькі представники натякають, що дивляться на те, чи підуть США на постачання Україні більш далекобійних ракет зокрема так званих ATACMS з радіусом дії 300 км.

Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF заявив, що вважає міжнародні переговори щодо України на зразок тих, що відбулися у червні в Данії і в серпні в Саудівській Аравії важливим способом досягнення миру на додаток до подальшої допомоги українцям в протидії російській агресії.

Шольц назвав ті дипломатичні зусилля «лише початком», але зауважив, що вони «збільшують тиск на Росію, щоб вона зрозуміла хибність обраного шляху, що вона повинна вивести свої війська і створити умови для миру».