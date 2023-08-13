Папа Франциск закликав молитися за Україну та розв'язати проблему міграції у Середземному морі

У своєму недільному зверненні до вірян на площі Стятого Петра у Ватикані папа Франциск закликав молитися за Україну, звернув увагу на трагедії Середземномор’я та заохотив об’єднатися у молитві з камерунцями за мир, повідомляє Vatican News.

«І молімося також за мученицьку Україну, яка дуже страждає від цієї війни», – сказав папа Франциск, завершуючи свій заклик, присвячений паломництву заради миру, що відбудеться у Камеруні.

Понтифік також привітав зусилля політиків та дипломатів, які «у дусі солідарності та братерства» намагаються запобігти загибелі мігрантів та корабельних катастроф у Середземному морі.

«З болем і соромом ми повинні заявити, що з початку року вже майже 2000 чоловіків, жінок і дітей загинули в цьому морі, намагаючись дістатися до Європи», – сказав Франциск після недільної молитви.

Папа Франциск також закликав молитися за жертв лісових пожеж на острові Мауї.