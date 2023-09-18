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Президенти України та Бразилії вперше особисто зустрінуться на полях Генасамблеї ООН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лула да Сільвою у середу, 20 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє агентство Reuters.
Це буде перша особиста зустріч двох президентів, які дотепер спілкувалися лише відеозв’язком. Зустріч із Зеленським відбудеться після того, як Лула да Сільва проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, за інформацією Reuters, отриманою від неназваних джерел в бразильському уряді.
Зустріч Зеленського з да Сільвою відбудеться на запит української сторони після того, як два президенти не змогли зустрітися під час саміту лідерів країн "Групи семи" у японському місті Хіросіма 19-21 травня цього року нібито через проблеми з розкладом.
У березні цього року Бразилія проголосувала за резолюцію ООН, що закликала до миру в Україні, а також вимагала виведення російських військ з України, нагадує британське видання The Guardian.
Водночас Лула да Сільва у травні цього року заявив, що обидві країни - Росія та Україна - винні у розв’язанні війни, а у серпні заявляв, що ні президент України Зеленський, ні президент Росії Путін не готові до миру, додає Reuters. Його заяви тоді викликали негативну реакцію в Україні та в країн-союзників, зокрема, у США та в європейських державах.
Бразилія є одним з ключових гравців групи країн, що розвиваються, BRICS, куди також входять Китай, Росія, Індія та Південна Африка.
Під час перебування у США Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Байденом у Вашингтоні, спікером Палати представників Конгресу Кевіном МакКарті, а також виступить у Конгресі США.
У своєму Телеграм-каналі Володимир Зеленський 18 вересня написав: "Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. ... Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність".
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У США загубився винищувач F-35. Просять місцевих мешканців допомогти у пошуках
Військова база ВПС США у Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна, звернулась до громадськості з проханням допомогти знайти військовий винищувач F-35, який загубився під час польоту.
За повідомленням, під час "позаштатної ситуації" пілот катапультувався, літак залишився в режимі "автопілот". Йдеться про літак-невидимку - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35B Lightning II, що належить 501-й навчально-штурмовій ескадрильї морських винищувачів із 2-го авіакрила морської піхоти.
Наразі авіабаза Чарльстона співпрацює з Корпусом морської піхоти Бофорт, щоб "визначити місцезнаходження F-35B , із яким трапилась нештатна ситуація" у неділю вдень.
"Пілот благополучно катапультувався і був доставлений до місцевого медичного центру в стабільному стані. Команди екстреного реагування все ще намагаються знайти F-35. Громадськість просять співпрацювати з військовою та цивільною владою, оскільки зусилля тривають", - мовиться на ФБ-сторінці авіабази Чарльстона.
Осіб, які мають інформацію про розташування винищувача, просять телефонувати у відділ зв’язків із громадськістю 2-го авіаційного крила морської піхоти.
Видання NBC News повідомляє, що спочатку літак шукали на півночі від авіабази Чарльстона біля озер Молтрі та Маріон, це останнє відоме місцеперебування літака. Пізніше географію пошуку розширили.
На базі Чарльстон повідомили, що після інциденту літак міг залишатись певний час у повітрі, повідомило NBC News. Станом на понеділок військові були впевнені, що винищувач більше не перебуває в повітрі.
"Зусилля з пошуку літака тривають, і ми вдячні агентствам, які допомагають у цьому. За фактом інциденту зараз триває розслідування", — сказав у коментарі NBC News капітан Джо Лейтнер, речник 2-го авіаційного крила морської піхоти.
Компанія-виробник літака Lockheed Martin описує цю серію винищувачів F-35B як найдосконаліші, найсмертоносніші літаки-невидимки та з найбільшою здатністю виживати.
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