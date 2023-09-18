Президенти України та Бразилії вперше особисто зустрінуться на полях Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться зі своїм бразильським колегою Луїсом Інасіо Лула да Сільвою у середу, 20 вересня, на полях Генеральної асамблеї ООН, повідомляє агентство Reuters.

Це буде перша особиста зустріч двох президентів, які дотепер спілкувалися лише відеозв’язком. Зустріч із Зеленським відбудеться після того, як Лула да Сільва проведе зустріч із президентом США Джо Байденом, за інформацією Reuters, отриманою від неназваних джерел в бразильському уряді.

Зустріч Зеленського з да Сільвою відбудеться на запит української сторони після того, як два президенти не змогли зустрітися під час саміту лідерів країн "Групи семи" у японському місті Хіросіма 19-21 травня цього року нібито через проблеми з розкладом.

У березні цього року Бразилія проголосувала за резолюцію ООН, що закликала до миру в Україні, а також вимагала виведення російських військ з України, нагадує британське видання The Guardian.

Водночас Лула да Сільва у травні цього року заявив, що обидві країни - Росія та Україна - винні у розв’язанні війни, а у серпні заявляв, що ні президент України Зеленський, ні президент Росії Путін не готові до миру, додає Reuters. Його заяви тоді викликали негативну реакцію в Україні та в країн-союзників, зокрема, у США та в європейських державах.

Бразилія є одним з ключових гравців групи країн, що розвиваються, BRICS, куди також входять Китай, Росія, Індія та Південна Африка.

Під час перебування у США Володимир Зеленський також зустрінеться з президентом Байденом у Вашингтоні, спікером Палати представників Конгресу Кевіном МакКарті, а також виступить у Конгресі США.

У своєму Телеграм-каналі Володимир Зеленський 18 вересня написав: "Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям. Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі. ... Зустрінуся з американським бізнесом, журналістами, громадою. Подякую за лідерство США в підтримці нашої боротьби за свободу та незалежність".