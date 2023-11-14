Медіа: США купували снаряди для України у Пакистану

Дві американські приватні компанії минулого року закупили зброю для України у Пакистану на суму 364 мільйони доларів США, а доставили її британським військовим літаком спочатку на британську військову базу на Кіпрі, а потім до Румунії. Про це повідомляє індійський телевізійний канал NDTV з посиланням на службу BBC мовою урду, яка інформувала про це у понеділок.

Як повідомив індійський телеканал, британський військовий вантажний літак загалом п'ять разів літав з бази ВПС Пакистану Нур Хан у Равалпінді, щоб привезти снаряди 155-мм калібру через Кіпр та Румунію до України.

Інформація BBC надійшла на тлі повідомлень про ускладнення з постачанням зброї Україні з боку західних союзників. ЄС взяв на себе зобов'язання довести постачання артилерійської амуніції калібру 155 міліметрів до березня 2024 року до одного мільйона набоїв. Однак на зібранні міністрів оборони ЄС в Брюсселі 14 листопада німецький міністр Борис Пісторіус висловив припущення, що цієї цілі, можливо, не вдасться досягнути у проголошені терміни.

Як наголошує NDTV, Ісламабад постійно заперечує, що постачав боєприпаси Україні.

"Посилаючись на деталі контракту з американської Федеральної системи закупівель, BBC стверджує, що Пакистан підписав два контракти з американськими компаніями Global Military і Northrop Grumman на продаж 155-мм снарядів. Ці угоди про постачання зброї Україні були підписані 17 серпня 2022 року і стосувалися саме закупівлі снарядів калібру 155-мм", – пише NDTV, посилаючись на BBC.

При цьому індійський телеканал наголошує, що Міністерство закордонних справ в Ісламабаді заперечує будь-який продаж зброї та боєприпасів Україні, і твердить, що Пакистан дотримувався політики "суворого нейтралітету" у війні між Росією та Україною та не надавав зброї жодній з них.

Індійський телеканал додає, що рід час візиту до Пакистану в липні цього року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відкинув повідомлення про те, що Пакистан постачає зброю Україні.

Згідно з повідомленням BBC, на яке посилається індійський телеканал, контракт на суму 232 мільйони доларів США було укладено з Global Military, а ще один контракт на суму 131 мільйон доларів США було підписано з Northrop Grumman. А термін дії цих угод закінчився в жовтні 2023 року.

Шукаючи непрямих доказів своєму повідомленню, BBC посилається на дані Державного банку Пакистану, які також свідчать, що експорт зброї з країни зріс на 3000% протягом 2022-2023 фінансових років, повідомляє NDTV.

Індійський телеканал стверджує, що таємні продажі зброї Пакистаном американським компаніям для використання Україною допомогли Ісламабаду отримати важливу допомогу від Міжнародного валютного фонду на початку цього року.

Американські компанії, згадані у повідомлені, не коментували повідомлення ВВС та NDTV.

Індія зберігає нейтралітет у війні Росії проти України й у Нью-Делі уважно стежать за діями Ісламабаду, який є регіональним конкурентом Індії. Колишні британські колонії, Індія та Пакистан, ворогують з 1947 року. Між ними було три війни, у 1965, 1971 та 1999 роках, і напруження триває досі.