Президент ПАР: повернення до України депортованих РФ дітей та обміни полоненими мають відбуватись значно швидше

Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримка

В ході візиту до Нью-Йорка президент України Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами африканських країн.

Президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса за результатами зустрічі зі Зеленським відзначив, що Україна бачить "продуктивність" мирної ініціативи ПАР.

У своєму виступі на Генеральній Асамблеї ООН Рамафоса наголосив на необхідності залучати "всі сторони конфлікту в досягненні мирного, справедливого та стійкого рішення".

Він наголосив, що мирні ініціативи африканських лідерів включали заходи із розбудови довіри щодо врегулювання конфлікту. "Включаючи необхідність повернути дітей вивезених з України. Також ми говорили, що країни мають обмінятись військовополоненими".

"Я щойно зустрівся з президентом Зеленським, який каже, що частково певні зусилля є продуктивними, адже дітей зараз повертають і йде обмін полоненими. Але ми кажемо, що це має відбуватись значно швидше".

Зеленський висловив вдячність Сирілу Рамафосі за участь ПАР у робочих групах щодо Формули миру. На зустрічі лідери двох країн також обговорили підготовку до Глобального саміту миру, написав президент України в соцмережах.

"Україна не чекає, а діє заради зміцнення продовольчої безпеки. Ми продовжуємо Чорноморську зернову ініціативу. Ми пробуємо альтернативні маршрути. Вже маємо кілька успішних кейсів, хоча це непросто”, - написав президент України.

В ході розмови з Рамафосою, Зеленський також “наголосив на важливості пришвидшення повернення незаконно депортованих Росією українських дітей, а також обміну утримуваними людьми”.

ПАР є однією з країн групи BRICS, куди також входять Китай, Росія, Бразилія та Індія. Як раніше повідомляв Голос Америки, останній саміт BRICS відбувся 22-24 серпня цього року в Йоганнесбурзі. Замість президента Росії Володимира Путіна саміт відвідав міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Неявку Путіна на саміт “за взаємною згодою” Росії та ПАР деякі аналітики пояснили побоюваннями, що Путіна можуть заарештувати у ПАР за ордером Міжнародного кримінального суду, виданим у березні цього року. Південна Африка є однією з країн, які підписали угоду про суд і зобов’язалися виконувати його настанови.

Також президент Зеленський зустрівся з лідером Кенії, про що написав на своїй сторінці в мережі Х: “Під час зустрічі з президентом Кенії Вільямом Руто ми наголосили на важливості сталого постачання українського продовольства до регіону.

Ми обговорили подальшу роботу над Формулою миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Україна цінує підтримку Кенії”.

“Ми знаємо, що народу України було важко. Залишайтеся сильними, і у вас є наша підтримка, - зазначив у розмові Руто. - Ми віримо у світовий порядок, який базується на правилах”.

Зеленський своєю чергою запросив Руто відвідати Київ.