«Прихилити до себе людей». Дипломатія образів першої леді у США

До американців українська перша леді зверталася під час візиту не лише з промовами, але й мовою своїх образів. Всього за 4 дні у Сполучених Штатах Олена Зеленська з’явилася у 8-ми різних образах. Такі виходи вже давно вважають модною дипломатією та невербальним способом спілкування зі світом. Які сигнали хотіла послати Олена Зеленська і які вбрання вона для цього обрала? Розбираємо головні образи разом з експерткою з дипломатичного протоколу Наталією Адаменко.

Стримана двійка з накладними кишенями у відтінках хакі — кольорі, в якому ходить з початку широкомасштабної агресії її чоловік, — у такому образі перша леді України прилетіла до США. І вже в цьому вбранні є символізм, каже Наталія Адаменко:

“Цим кежуал-мілітарі стилем, що обрала пані Зеленська, вона сказала: вона тільки що з країни, де іде війна. І вона буде говорити про те, що відбувається”.

Перша леді демонструвала публіці, що вона — українка і коли отримувала нагороду за громадянське лідерство від родини Клінтонів. Зеленська була в чорних штанах-палаццо та шовковій блузі молочного відтінку з рукавами фасону “єпископ”.

“Темний низ і світлий верх — 100% образ, який вражає діловим стилем і він святковий. Єпископські рукави мені нагадують нашу вишиванку. І це теж говорить про те, що пані Зеленська не забуває ніколи, що вона українка, дружина президента України й водночас ділова жінка”.

Важливий захід — ще стриманіший образ. На саміті Генасамблеї ООН перша леді в — чорному піджаку з білим облямуванням. Адаменко погоджується з думкою, що побутує в мережі, що ця смужка символізує прагнення та надії українського народу у найтемніші часи.

“Це як промінь надії на те, що так, чорна смуга закінчується в житті, починається біла смуга, але у вас надія, що ви дасте нам змогу скоріше відчути цей білий колір в нашому житті”, - інтерпретує Адаменко.

Суцільний чорний костюм Зеленська обрала для візиту до Пентагону. Таке вбрання — наче шана пам’яті загиблим унаслідок катастрофи 11 вересня 2001 р. у США, каже експертка з диппротоколу Наталія Адаменко. До слова, цей же образ дружина українського президента згодом одягне й для візиту з канадським прем’єр-міністром Джастіном Трюдо. Але завдяки розпущеному волоссю наряд має зовсім інший настрій — каже вона.

"Трюдо — це Трюдо. Ви ж знаєте, що він може до класичного костюма надіти червоненькі шкарпеточки. Він такий трішки бунтар. Тому можна й розпущене волосся. Це не Пентагон, це Джастін Трюдо. Але не скажу, що він порушує дрес-код. І пані Зеленська цим рухом не порушила правила поведінки. Вона підкреслила, мабуть, дружні стосунки, менш ділові”.

“Натомість візит до подружжя Байденів мав вже не такий офіційний присмак. Тому бути у чомусь такому 100% діловому або підкреслено-стриманому немає сенсу, — каже Наталія Адаменко, — Олена підкреслила те, що вона — дружина президента України цією брошкою зі справжніми контурами нашої країни”.

А на зустріч із представниками української громади та американськими політиками, а перед тим — зі студентами університету Джорджтауну — Зеленська прийшла у вишиванці та чорних штанах. Адаменко говорить — цей образ поза будь-якою критикою.

"Студенти — це такий народ, до яких, мабуть, в чому ти не прийшов, вони завжди тебе будуть, мабуть, критикувати. Тому пані Зеленська обрала просто чорні штани, які носять усі, а вишиванка — це я. Я — українка. А національний одяг критикувати дуже складно. Вона молодець, вона знає шлях справжній до будь-якої аудиторії.”

Варто відзначити й манікюр першої леді — важко сказати, чи нафарбовані у неї нігті, чи ні. Відтак одразу стає зрозуміло: її вигляд — за усіма стандартами протоколу, запевняє Наталія Адаменко.

“Жінкам такого статусу не можна мати яскравий манікюр. Це прописане й непрописане правило. Тільки нюдовий. І не дуже довгі нігті. Це норма для жінки, яка посідає особливе місце у світі”.

Традиційно, кожен образ першої леді — від українських дизайнерів, що є обов’язковим в теперішній час, каже фахівчиня з диппротоколу.

"Вона презентує нашу державу. Вона - візитна картка свого чоловіка і нашої держави. І якщо вона б з'явилася в бренді від Armani, цього б ніхто не зрозумів”.

Мінімалізм, пастельні кольори та мінімум прикрас неначе символізують важливість м’якої сили інституту перших леді, каже фахівчиня.