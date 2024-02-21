Інспектор: Пентагон не передбачив план довгострокового застосування переданої Україні техніки

Генеральний інспектор Міністерства оборони США в новому звіті заявив, що Пентагон надав Україні броньовану техніку та системи протиповітряної оборони без плану забезпечення довгострокового використання цієї зброї.

У звіті, що містить оцінки стратегії підтримки ППО Patriot і систем озброєння Bradley, Stryker та Abrams, переданих Збройним силам України від США, йдеться, що без належних запасних частин, боєприпасів та технічного обслуговування, українці не зможуть підтримувати роботу цих систем озброєнь.

Йдеться про техніку, надану з січня по вересень 2023 року.

Генеральний інспектор Роберт Сторч заявив:

“Хоча Міністерство оборони зараз працює над розробкою такого плану, відсутність попереднього передбачення в цьому питанні викликає занепокоєння, і це слід негайно виправити”.

Звіт свідчить, що Пентагон не розробив та не впровадив план підтримки наданої Україні техніки на період її потенційного використання.

Проводячи оцінку, Управління генерального інспектора Міноборони США також виявило, що США надали Україні “обмежені запасні частини, боєприпаси та технічне обслуговування” після передачі систем озброєння. А також не затвердили комплексний план підтримки техніки.

Відсутність плану для України ставить під загрозу здатність США протистояти загрозам нацбезпеці

Відсутність такого планування ставить під загрозу здатність України ефективно використовувати надане обладнання, як і готовність Міністерства оборони США протистояти іншим загрозам національній безпеці у разі необхідності, сказано у звіті.

У звіті наводяться рекомендації щодо необхідності розробки та впровадження плану підтримки для кожної системи озброєння.