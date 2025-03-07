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Політика в США

Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео

Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео
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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео

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Під час ремарок в Овальному кабінеті 6 березня Дональда Трампа запитали щодо майбутнього в НАТО, на що президент США відповів про Альянс: "Якщо вони (країни-члени НАТО - ред.) не платять - я не буду їх захищати". Як реагують на такі заяви американського президента в Європі - розповідає Богдан Цюпин

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