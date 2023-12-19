На Заході аналізують, як затримки з наданням допомоги Україні можуть вплинути на перебіг війни

Українські й російські сили використали значну частину своїх 122-мм та 152-мм артилерійських боєприпасів радянських часів, і нестача цих снарядів змусила обидві країни шукати додаткові джерела їх постачання за кордоном, вказує американський Інститут дослідження війни (ISW).

Аналітики зазначають - Росія нещодавно отримала велику партію таких боєприпасів з Північної Кореї, як повідомило раніше видання Bloomberg з посиланням на інформацію, яку південнокорейський законодавець отримав від розвідувальних служб країни. Натомість Україна дотепер отримувала відповідні снаряди у пакетах військової допомоги Заходу. Однак, затримки західної допомоги “привносять невизначеність до українських оперативних планів”.

Як командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський сказав в інтерв’ю агентству Reuters, опублікованому 18 грудня, Україна вже стикається з нестачею обох типів боєприпасів “по всій лінії фронту”, і ЗСУ "згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги".

Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, Олександр Сирський, якого 19 грудня цитувало агентство AFP, натякнув на подібні труднощі, коментуючи ситуацію в Харківській області: “Ситуація складна. Воювати доводиться в умовах переваги противника як в озброєнні, так і в особовому складі”.

Водночас Сирський додав, що українські сили “адаптуються” до ситуації, яка склалася, що дає їм можливість утримувати фронт.

Однак, за оцінкою ISW, нестача артилерійських боєприпасів і затримки у надходженні західної допомоги змушують українців заощаджують ресурси та, ймовірно, “затримають майбутні українські контрнаступальні операції”.

Необхідність економити ресурси “може змусити українські сили приймати жорсткі рішення щодо пріоритетності певних ділянок фронту над секторами, де обмежені територіальні невдачі завдають найменшої шкоди”, додано в аналізі.

Значна затримка додаткового фінансування з боку США негативно вплине на стан України на полі бою, але експерти по-різному оцінюють те, скільки часу знадобиться, перш ніж наслідки стануть очевидними.

"Наразі, наскільки мені відомо, в рамках президентських повноважень є достатньо грошей, щоб адміністрація Байдена могла продовжувати надсилати зброю в Україну ще кілька тижнів, тобто до січня, — сказав Ніколас Локкер, науковий співробітник Центру нової американської безпеки, якого цитує Голос Америки. - Коли почнеться січень, гроші почнуть закінчуватися".

Здатність завдавати високоточних ударів на великій відстані може нейтралізувати єдину перевагу Росії... її численну піхоту

Водночас на думку Бена Годжеса, колишнього командувача Сухопутних сил США у Європі, покращити ситуацію для України могла б наявність високоточної далекобійної зброї.

"... здатність завдавати високоточних ударів на великій відстані може нейтралізувати єдину перевагу Росії... її численну піхоту... давши можливість українським силам знищувати російські штаби, артилерію та російську ахіллесову п'яту... їх матеріально-технічне забезпечення”, - твітує Годжес.

За такої ситуації, західні ЗМІ останніми днями активно повідомляли про занепокоєння серед посадовців і аналітиків щодо можливих наслідків затримки або й припинення військової допомоги Україні.

Більш як 110 мільярдів доларів допомоги Україні наразі “застрягли у політичних суперечках” у США та Європі, нагадує американське видання Bloomberg у статті 19 грудня, додаючи, що деякі з партнерів і союзників “сумніваються, наскільки надійними будуть обіцянки Вашингтона щодо оборони”.

“Деякі європейські союзники почали тихо розглядати вплив невдачі у найбільшому конфлікті у Європі після Другої світової війни на Організацію північноатлантичного договору. Вони по-новому оцінюють ризики, які посилена Росія створить для членів альянсу на сході”, - зауважує видання з посиланням на джерела в цих країнах, які побажали залишитися неназваними.

Що стосується допомоги Україні, зауважує Bloomberg, посадовці по обидва боки океану стверджують, що допомогу, ймовірно, буде затверджено на початку наступного року. Водночас вони висловлюють сумніви, що така допомога призведе до значного прориву на полі бою.

У Москві радіють на тлі хвилювань Заходу

Не тільки російська армія, а й російське суспільство перетворюється на абсолютно канібальське суспільство, позбавлене не тільки моральних, а й людських орієнтирів

Тим часом як повідомляє видання The Washington Post, настрої у Кремлі, як і серед жителів столиці Росії, святкові й сповнені певності, що світ сприйме перемогу Путіна.

"Я впевнений, що перемога буде за нами", - заявив президент Росії Володимир Путін 14 грудня на своїй першій річній пресконференції після початку війни в Україні.

За словами Мар'яни Наумової, російської пропагандистки, яку цитує видання, “Одного разу я хотіла б покататися на пляжі в Каліфорнії. Я припускаю, що через кілька років все повернеться на круги своя. Нам просто потрібно дочекатися цього”.

Втім, деякі співбесідники The Washington Post вказували на зростання економічних проблем та поширення репресій в країні.

Як зазначив московський політолог Андрій Колесніков, якого цитує видання, “сила Путіна полягає в тому, що він спирається не на агресивну підтримку, а скоріше на пасивний конформізм, повну байдужість основної частини населення та неприйняття нею відповідальності”.

Своєю чергою Майкл Накі, російський журналіст, який живе в Литві, сказав: “Не тільки російська армія, а й російське суспільство перетворюється на абсолютно канібальське суспільство, позбавлене не тільки моральних, а й людських орієнтирів”.