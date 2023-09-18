У США загубився винищувач F-35. Просять місцевих мешканців допомогти у пошуках

Військова база ВПС США у Північному Чарльстоні, штат Південна Кароліна, звернулась до громадськості з проханням допомогти знайти військовий винищувач F-35, який загубився під час польоту.

За повідомленням, під час "позаштатної ситуації" пілот катапультувався, літак залишився в режимі "автопілот". Йдеться про літак-невидимку - багатофункціональний винищувач-бомбардувальник п'ятого покоління F-35B Lightning II, що належить 501-й навчально-штурмовій ескадрильї морських винищувачів із 2-го авіакрила морської піхоти.

Наразі авіабаза Чарльстона співпрацює з Корпусом морської піхоти Бофорт, щоб "визначити місцезнаходження F-35B , із яким трапилась нештатна ситуація" у неділю вдень.

"Пілот благополучно катапультувався і був доставлений до місцевого медичного центру в стабільному стані. Команди екстреного реагування все ще намагаються знайти F-35. Громадськість просять співпрацювати з військовою та цивільною владою, оскільки зусилля тривають", - мовиться на ФБ-сторінці авіабази Чарльстона.

Осіб, які мають інформацію про розташування винищувача, просять телефонувати у відділ зв’язків із громадськістю 2-го авіаційного крила морської піхоти.

Видання NBC News повідомляє, що спочатку літак шукали на півночі від авіабази Чарльстона біля озер Молтрі та Маріон, це останнє відоме місцеперебування літака. Пізніше географію пошуку розширили.

На базі Чарльстон повідомили, що після інциденту літак міг залишатись певний час у повітрі, повідомило NBC News. Станом на понеділок військові були впевнені, що винищувач більше не перебуває в повітрі.

"Зусилля з пошуку літака тривають, і ми вдячні агентствам, які допомагають у цьому. За фактом інциденту зараз триває розслідування", — сказав у коментарі NBC News капітан Джо Лейтнер, речник 2-го авіаційного крила морської піхоти.

Компанія-виробник літака Lockheed Martin описує цю серію винищувачів F-35B як найдосконаліші, найсмертоносніші літаки-невидимки та з найбільшою здатністю виживати.