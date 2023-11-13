Мета візиту Свириденко і Єрмака до Вашингтона. Відео

У ці дні у Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з першою віцепрезиденткою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. Українська делегація приїхала до США в час невизначеності щодо майбутньої допомоги України. Конгрес досі не розглянув запит Білого дому на додаткове фінансування - попри запевнення, що підтримку продовжать. З ким зустрічаються українські представники і яка взагалі мета цього візиту – дізнавалася Марія Ульяновська.