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Мета візиту Свириденко і Єрмака до Вашингтона. Відео

Мета візиту Свириденко і Єрмака до Вашингтона. Відео
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Мета візиту Свириденко і Єрмака до Вашингтона. Відео

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У ці дні у Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з першою віцепрезиденткою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. Українська делегація приїхала до США в час невизначеності щодо майбутньої допомоги України. Конгрес досі не розглянув запит Білого дому на додаткове фінансування - попри запевнення, що підтримку продовжать. З ким зустрічаються українські представники і яка взагалі мета цього візиту – дізнавалася Марія Ульяновська.

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