Пентагон працює з військово-промисловими компаніями США, щоб пришвидшити виробництво зброї

Пентагон працює з американськими виробниками зброї з метою пришвидшити виробництво деяких видів зброї, необхідних Україні, Ізраїлю і самим Сполученим Штатам, заявив міністр оборони Ллойд Остін на зустрічі з журналістами у середу. Він заявив, що впевнений у здатності військово-промислового комплексу впоратися з вищим попитом.

Раніше того ж дня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що запит на додаткове фінансування на підтримку України та Ізраїля містить значну суму, яка має бути витрачена на забезпечення додаткового виробництва зброї.

Напередодні посолка України у США Оксана Маркарова зазначила, що хоч Україна наразі повністю залежить від партнерів щодо постачання зброї й особливо потребує посилення повітряної оборони та артилерії. При цьому вона зазначила, що в країні паралельно налагоджено виробництво військових безпілотників, а також вжито заходів для нарощування виробництва інших необхідних видів зброї, зокрема й шляхом спільного виробництва з партнерами.

Також, представниця українського кластера розвитку оборонних технологій Brave1 Наталя Кушнерська розповіла в інтерв’ю Голосу Америки, що Україна наразі "дуже активно зайнята розробкою власних технологічних оборонних рішень", серед яких, у першу чергу, є військові безпілотники, системи навігації, геолокації, системи розмінування, медичні системи тощо.

Про те, як само працює кластер і які технології він допомагає розробити й втілити, дивіться докладніше у Брифінгу Голосу Америки.