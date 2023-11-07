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Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил. Відео

  • Голос Америки
Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил. Відео
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Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил. Відео

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Білий дім і НАТО відреагували на вихід Росії з договору про обмеження збройних сил. Йдеться про угоду 1992 року між державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору. Вона встановлювала обмеження на кількість озброєнь і бойової техніки для країн-учасниць. У 2007 році Росія призупинила свою участь у цьому договорі, а тепер остаточно вийшла з нього. Своєю чергою США, Британія та Німеччина зупинили й свою участь у договорі, оскільки ситуація, коли країни Альянсу дотримуються договору, а Росія - ні, була б нежиттєздатною, йдеться у заяві НАТО.

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