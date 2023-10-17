“Це чудово для Польщі, ЄС та України, але погано для Орбана та Путіна” – експерти про результати виборів у Польщі

Пентагон — Усі обіцяні Києву адміністрацією Байдена 31 танк M1A1 Abrams американського виробництва прибули в Україну, повідомляє Пентагон.

Полковник Мартін О’Доннелл, речник армії США в Європі та Африці, повідомив Голосу Америки, що всі українці, які тренувалися на танках із американськими військовими в Німеччині, також повернулися в Україну.

«Ми виконали угоду. З цього моменту вони [Україна] мають визначати, коли і де вони забезпечать цей потенціал», — сказав О’Доннелл.

Військові чиновники кажуть, що може знадобитися деякий час, перш ніж Abrams відправлять на поле бою, оскільки українські війська перевіряють наявність необхідних елементів підтримки та визначають, коли і де використовувати танки для досягнення найбільшого ефекту проти російських військ.

«Я думаю, що Україна буде обмірковано вирішувати, коли і де вона це використає, – сказав О’Доннелл. - Танк Abrams — чудова бронемашина, але це не срібна куля. Зрештою, найбільше значення має рішучість України прорватися».

Перша партія танків американського виробництва Abrams було доставлено в Україну наприкінці минулого місяця, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Доставка відбулася швидше, ніж передбачалося, і вчасно для можливого використання в останні тижні контрнаступу Києва проти російських військ перед настанням зими.

Abrams доповнить інші західні танки, які вже є в арсеналі України, оскільки вона бореться за повернення контрольованих Росією територій у східних і південних областях України.

США обіцяли надати танки Abrams на початку цього року, а європейські країни зобов'язались поставити німецькі танки Leopard 2, які Берлін не хотів схвалювати без аналогічного зобов’язання з боку Сполучених Штатів.

Першою країною, яка погодилася відправити західні танки в Україну, була Велика Британія, яка передала в січні цього року свої танки Challenger 2, які надійшли навесні.

Британський майор Нік Бріджес сказав Голосу Америки невдовзі після оголошення Великої Британії, що танки Challenger 2 можуть «витримати кілька влучень і залишатися в бою», навіть якщо вони вважаються повільнішими за танки Abrams і Leopard 2.

«Бої в Україні будуть повільними, і вам потрібен такий важкий танк, як Challenger (танк 2), який може тримати удар більше ніж Т-72 (танк російського виробництва), який, ймовірно, буде знищено після одного раунду», – сказав він Голосу Америки.

Російські війська минулого місяця вперше підбили танк Challenger 2 в Україні. Тоді опубліковане відео показало палаючий сильно пошкоджений танк, а західне джерело в обороні підтвердило ЗМІ, що танк справді був танком Challenger 2 і що весь екіпаж пережив атаку.

Україна надала запит на сотні західних танків для свого наступу. Наразі вони отримали десятки.

Україна посилила кампанію ракетних ударів і ударів безпілотниками, щоб вразити цілі глибоко за російськими лініями оборони, що призвело до повторних ударів по частинах окупованого Кримського півострова.

Але з наближенням зими українським військам ще не вдалося досягти вирішального прориву, що викликає занепокоєння серед прихильників Києва щодо майбутнього міжнародної підтримки.

Прибуття танків Abrams в Україну відбулося після того, як минулого тижня Сполучені Штати надали Україні додаткову військову допомогу на суму до 200 мільйонів доларів.

У Пентагоні заявили, що пакет включав зброю для протиповітряної оборони, таку як ракета AIM-9 Sidewinder, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, а також 155-мм і 105-мм снаряди.

Цей пакет ознаменував собою 48-й випадок, коли США використали президентські повноваження щодо скорочення, щоб забезпечити українську армію обладнанням із американських запасів, і це було вперше після того, як Конгрес виключив нову допомогу Україні в законопроєкт про тимчасові витрати, ухваленому минулого місяця, щоб запобігти закриттю уряду.

З початку неспровокованого вторгнення Росії в лютому 2022 року США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму близько 44 мільярдів доларів. У Пентагону все ще є близько 5 мільярдів доларів із затвердженого Конгресом фінансування військової допомоги Україні.

Невдовзі після ухвалення законопроєкту про тимчасові витрати Палата представників усунула спікера Палати представників Кевіна Маккарті з посади спікера. Палата ще має проголосувати за нового спікера, і нова допомога Україні може залежати від того, кого буде обрано.