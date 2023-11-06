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ОБСЄ побачила іноземне втручання до виборів в Молдові

Вибори в Молдові відбулись в неділю 5 листопада, 2023 року. (AP Photo/Aurel Obreja)
Вибори в Молдові відбулись в неділю 5 листопада, 2023 року. (AP Photo/Aurel Obreja)

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявила в понеділок, що місцеві вибори в Молдові в неділю пройшли ефективно, хоча втручання з-за кордону та призупинення участі кандидатів опозиційної партії «Шанс» мали негативний вплив.

Напередодні виборів, президентка Молдови Мая Санду звинуватила Росію в «підкупі» виборців, для чого 5 мільйонів доларів протягом двох місяців було перераховано «злочинним угрупованням» на чолі з олігархом-втікачем Іланом Шором, якого влада вважає довіреною особою Москви.

Партію «Шанс», пов’язану з Шором, не допустили з міркувань безпеки за два дні до голосування.

У своєму попередньому звіті ОБСЄ заявила, що це рішення «не мало ефективного правового захисту, обмежило вибір виборців і призвело до безальтернативних виборів у деяких невеликих населених пунктах».

Автори звіту додали, що такі дії суперечать зобов'язанням ОБСЄ та міжнародним стандартам.

«Загалом приплив незаконних та іноземних коштів і грошові стимули, які використовуються для впливу на вибір виборців, спотворили кампанію», — йдеться у звіті.

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