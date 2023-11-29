Від нього відмовлялись принаймні тричі в житті. Український підліток-сирота Олексій з початку повномасштабного вторгнення був переселений в Польщу. Його інтернат в Мелітополі розбомбили ще в перші дні війни, місто досі окуповане росіянами. Коли хлопцеві мало виповнитись 18, він бачив перед собою єдиний вихід у доросле життя - йти на війну. Хоча дуже боявся, пам’ятав вибухи за вікном автобуса, коли їхній інтернат вивозили з зони війни. Коли потрібно було робити вибір, до Олексія подзвонила сім’я зі США і запропонувала його усиновити. Неймовірна людська доля зі щасливий закінченням - у сюжеті Ірини Матвійчук та Олексія Осики.