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"Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном українського сироти. Відео

"Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном українського сироти. Відео
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"Шанс почати життя спочатку". Родина у США після довгих спроб усиновити з України дівчинку, стала опікуном українського сироти. Відео

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Від нього відмовлялись принаймні тричі в житті. Український підліток-сирота Олексій з початку повномасштабного вторгнення був переселений в Польщу. Його інтернат в Мелітополі розбомбили ще в перші дні війни, місто досі окуповане росіянами. Коли хлопцеві мало виповнитись 18, він бачив перед собою єдиний вихід у доросле життя - йти на війну. Хоча дуже боявся, пам’ятав вибухи за вікном автобуса, коли їхній інтернат вивозили з зони війни. Коли потрібно було робити вибір, до Олексія подзвонила сім’я зі США і запропонувала його усиновити. Неймовірна людська доля зі щасливий закінченням - у сюжеті Ірини Матвійчук та Олексія Осики.

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