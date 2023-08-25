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Україна

«Всі працюють заради України, і разом із Україною» - посолка Литви у США Одра Плепіте. Відео

«Всі працюють заради України, і разом із Україною» - посолка Литви у США Одра Плепіте. Відео
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«Всі працюють заради України, і разом із Україною» - посолка Литви у США Одра Плепіте. Відео

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«Я можу вас запевнити, що всі працюють заради України, і разом із Україною» - каже посолка Литви у США Одра Плепіте, говорячи про іноземних дипломатів у Вашингтоні, які допомагають посилити підтримку Києву в американській столиці. Напередодні Дня Незалежності ЮЯ поспілкувалася із посолкою Плепіте про те, чому Литва так потужно підтримує Україну, чи доводиться їй чути розмови про втому від війни у Вашингтоні, і чи поділяють американські політики тезу про те, що кінцевою метою підтримки має бути перемога України.

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