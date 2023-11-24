Прем’єр-міністр Ірландії засудив насильницькі протести в Дубліні, які “зганьбили” Ірландію

Влада Ірландії засудила антиіммігрантські насильницькі заворушення у Дубліні, які відбулися ввечері у четвер, 23 листопада, після того, як того самого дня троє дітей отримали ножові поранення внаслідок нападу, вчиненого, буцімто, іноземцем.

Лео Варадкар, прем'єр-міністр Ірландії, заявив журналістам вранці 24 листопада: “Ті, хто брали в тому участь, накликали ганьбу на Дублін, зганьбили Ірландію, а також осоромили свої родини та себе. Ті злочинці вчинили так не тому, що вони люблять Ірландію. Вони влаштували все те не тому, що вони хотіли захистити ірландців. І діяли не через почуття патріотизму, яким би спотвореним воно не було. Вони витворяли все те, бо вони сповнені ненависті. Їм подобається насильство. Вони люблять хаос. І їм подобається заподіювати біль іншим”.

Столиця Ірландії зазнала двох нападів — одного на невинних дітей, а іншого — на “наше суспільство та верховенство права”, додав Варадкар.

Поліція Ірландії - An Garda Síochána - заарештувала 34 особи ввечері у четвер, після того, як юрба з близько 500 людей підпалила поліційні машини, знищила громадські автобуси та пограбувала або пошкодила більше десятка магазинів в центрі Дубліна.

Ірландська влада звинуватила ультраправі рухи у “радикалізації” людей та підбурюванні заворушень через поширення дезінформації Інтернетом щодо нападу, зазначає видання The Hill, включаючи неправдиві твердження про те, що підозрюваний міг бути іноземцем.

Ірландська поліція повідомила, що заворушення почалися після того, як вдень 23 листопада чоловік з ножем напав і поранив жінку віком 30 років і трьох маленьких дітей. Зловмисника зупинили свідки події. За кілька годин після нападу на місці зібралася юрба, яка спробувала прорватися повз кордони поліції безпосередньо до місця нападу, а надвечір почалися заворушення, і поліція змушена була залучити додаткові ресурси.

“Вчорашні події були просто жахливими, — заявив комісар Garda Дрю Гарріс на брифінгу для преси у п’ятницю. - Просто ганебні сцени від початку до кінця”.

"Це сцени, яких ми не бачили десятиліттями", - додав Гарріс.

За даними видання The Irish Times, поліція поки не встановила мотив нападу. Однак, відомо, що підозрюваному близько 40 років, і свідки бачили, як він вештався поблизу місця злочину.

Ірландська поліція повідомила, що станом на п’ятницю, 24 листопада, 5-річна дівчинка перебувала в лікарні Дубліна у критичному стані, у той час, як помічниця вчителя перебувала у важкому стані. Натомість 6-річна дівчинка залишалася в лікарні з легкими травмами, а ще одну дитину виписали вночі. Ймовірний нападник, якого затримали свідки, залишався в лікарні у важкому стані.

В статті використано матеріали АР та AFP.