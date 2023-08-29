Глава МЗС Британії їде до Китаю. На порядку денному — війна в Україні та відносини з Росією

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі у середу відвідає Китай. Питання України - на порядку денному зустрічей з главою МЗС та віцепрезидентом Китаю. ЗМІ повідомляють, що мета цього візиту - нормалізувати відносини між країнами після років напруги.

“Ми будемо обговорювати, як ми можемо працювати разом, і де відносини можуть бути більш продуктивними, – цитує Джеймса Клеверлі агенція Reuters. – Я обговорюватиму такі питання як становище Китаю в регіоні, російське вторгнення в Україну та те, що можна зробити, … [щоб] довести це до належного висновку”.

За даними британського видання The Guardian, міністр закордонних справ Клеверлі має намір “кинути виклик Китаю через його підтримку Росії у війні в Україні”.

Китай “несе відповідальність на світовій арені” за зростаючу військову підтримку Росії, цитує міністра The Guardian. Клеверлі також хотів би почути відкриту критику Китаю у бік Росії за її напади на зернові склади в українському порту Одеси, свідчить видання.

Водночас як мовиться у статті, Клеверлі прагне, аби зустрічі з китайськими посадовцями розглядалися як відновлення політичного діалогу між країнами, що зрештою відродить торгівлю Великобританії з Китаєм.

Перед візитом глава МЗС Британії заявив, що “без Китаю неможливо вирішити жодну важливу міжнародну проблему”, але додав, що країна повинна виконувати свої міжнародні зобов’язання.

“Жодну серйозну глобальну проблему – від зміни клімату до запобігання пандемії, від економічної нестабільності до розповсюдження ядерної зброї – не можна вирішити без Китаю”, – цитує міністра Клеверлі The Guardian.

Це буде перший візит високопоставленого члена британського уряду до Китаю за п’ять останніх років.

Водночас у Пекіні наразі перебуває Джина Раймондо, міністерка торгівлі США. Минулого місяця міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала до проведення ринкових реформ у Китаї та розкритикувала Пекін за його нещодавні “жорсткі дії” щодо американських компаній.

Як повідомляв Голос Америки, Єллен відвідала Пекін, щоб спробувати налагодити суперечливі американо-китайські відносини, але у своїх публічних зауваженнях дала зрозуміти, що Вашингтон і його західні союзники чинитимуть опір тому, що вона назвала “несправедливою економічною практикою” Китаю.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і президент Франції Еммануель Макрон також відвідали Пекін цього року, при цьому Макрон виступав за незалежну від США політику щодо майбутньої оборони Тайваню.

За інформацією агентства Reuters, Велика Британія намагається покращити взаємодію з Китаєм після того, як відносини між країнами впали до найнижчої точки за десятиліття при колишньому прем’єр-міністрі Борису Джонсону, коли Лондон обмежив деякі китайські інвестиції через питання національної безпеки та висловив занепокоєння щодо придушення свобод у Гонконгу.

Своєю чергою речник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що розвиток відносин є “в спільних інтересах” народів обох країн.

Американське видання Politico, посилаючись на коментарі Клеверлі у Філіппінах перед його візитом до Китаю, додає, що головною темою зустрічей будуть питання безпеки, зокрема, завершення російського вторгнення в Україну.

Politico нагадує, що окремі однопартійці Клеверлі звинувачують британський уряд у “надто м’якому ставленні до Китаю”.