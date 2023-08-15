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«Сильна біло-червона»: Військовий парад у Польщі 15 серпня – найбільший за останні кілька десятків років
У Варшаві 15 серпня відбувся найбільший за 29 років військовий парад, метою якого стала демонстрація дедалі більшої військової могутності і впевненості Польщі на тлі війни Росії проти України, а також запевнення польських виборців у безпеці країни за два місяці до парламентських виборів, призначених на 15 жовтня.
Цей парад відрізнятиметься від попередніх: ми зможемо побачити, як просувається процес модернізації техніки польської арміїМаріуш Блащак, міністр оборони Польщі
У параді взяли участь близько 2000 військових, 92 літаки та 200 одиниць військової техніки, серед яких були американські танки «Абрамс» М1А1, реактивні системи залпового вогню HIMARS, системи протиповітряної оборони «Патріот», а також південнокорейські танки К2 та самохідні гаубиці К9.
15 серпня є Днем Війська Польського, святом, яке відзначають у річницю перемоги Польщі над більшовицькою Червоною армією у битві під Варшавою 1920-го року, яку поляки часом називають «Диво на Віслі».
«З глибоким відчуттям розсудливості та солідарності сьогодні необхідно говорити про спільне зобов’язання нести відповідальність за безпеку нашої країни», – сказав командувач збройними силами Польщі Раймунд Анджейчак у короткій заяві у вівторок, повідомляє EUobserver. – «Тільки тоді ми зможемо реалізувати наші цілі, коли разом будемо прагнути відстоювати цю універсальну, фундаментальну цінність".
Коментуючи подію, посол США у Польщі Марк Бжезінський висловив вдячність польським солдатам за те, що вони стоять «пліч-о-пліч» з Вашингтоном і «захищають нашу свободу» і «спільні цінності», повідомляє CNN.
«Сьогодні великий день — День Війська Польського. З цієї нагоди я від імені Сполучених Штатів висловлюю слова глибокої вдячності польським солдатам. Військова співпраця є ключовим елементом наших польсько-американських відносин», – написав Бжезінський на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter). «Ви – наші союзники, друзі, брати і сестри в бою. Тривала присутність американських солдатів у Польщі демонструє нашу відданість спільним союзницьким зобов’язанням. Разом ми сильніші», – додав Бжезінський.
Роль Польщі у системі НАТО та структурі європейської безпеки кардинально змінилася за останні 10 років. «Якщо ви подивитеся на НАТО 10 років тому, до того, як Путін анексував Крим і [розпочав вторгнення в] Україну, головним фокусом НАТО були Близький Схід, Афганістан і ті місії, в яких брала участь Польща, але лише невеликою мірою", - зауважує Джеймі Ші, колишній посадовець НАТО, професор стратегії та безпеки в Університеті Екзетера в Англії та співробітник Chatham House, в інтерв’ю CNN. - «Але з 2014 року, коли НАТО повертається до зосередження на Центральній і Східній Європі... важливість Польщі в альянсі значно зросла».
Згідно з офіційною статистикою НАТО, Польща збільшила свої витрати на оборону з менш ніж 2% ВВП у 2014 році до 4% цього року. Таким чином, Польща наразі витрачає більше, ніж будь-які інші країни НАТО на оборону у відсотковому вимірі; вона навіть випереджає США за оборонними витратами пропорційно до ВВП. Важливо те, що понад 50% інвестицій Польщі спрямовано на нове військове обладнання, а також іноваційні дослідження та розробки, зазначає CNN.
Також, за інформацією АР, відколи Росія розпочала вторгнення в Україну в лютому 2022 року, правий уряд Польщі витратив понад 16 мільярдів доларів на танки, системи перехоплення ракет і винищувачі, багато з яких придбано у США та Південної Кореї, для заміни здебільшого радянської техніки, переданої Україні.
На тлі вищезазначеного, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, якого цитує EU observer, заявив 13 серпня: «Цей парад відрізнятиметься від попередніх: ми зможемо побачити, як просувається процес модернізації техніки польської армії».
Польща також стала локомотивом зусиль НАТО у підтримці України у захисті від російської агресії, а також у гуманітарній підтримці країни. Новий дім в Польщі знайшли приблизно 1,2-1,5 мільйони біженців з України, що за деякими даними є більше, ніж в будь-якій іншій європейській країні.
На думку оглядачів, це робить її вразливою, а також підвищує ризики російського тиску і втручання, зокрема, і за допомогою таких гібридних методів, як незаконний перетин мігрантами кордону з боку Білорусі, або потенційні загрози, які несе присутність бойовиків ПВК «Вагнер» у Білорусі.
Це щось радянське. Росія проводить [свій парад] 8 травня, він є у білорусів, у Північної Кореї, Ірану. Цей [польський парад] ніби відображає їхню мову. Держави-супротивники сприймають ці [паради] як демонстрацію сили, тому Польща відповість демонстрацією силиЕдвард Арнольд, науковий співробітник британського аналітичного центру з питань безпеки RUSI
Тож демонстрація успіхів Польщі у модернізації свого війська покликана послати чіткий сигнал Росії та Білорусі.
«Ми не можемо дозволити собі демонструвати слабкість, тому що, на жаль, єдина мова, яку розуміють росіяни та білоруси – це мова сили. Тому цей парад і має бути масштабним, ми показуємо, що у нас є нова техніка, ми показуємо, що наша армія змінюється», - зазначив в інтерв’ю Голосу Америки Ярослав Вольський, польський політолог, аналітик з питань армії та оборони.
З ним погоджується і Едвард Арнольд, науковий співробітник британського аналітичного центру з питань безпеки RUSI, який в інтер’ю CNN зауважив: «Це щось радянське. Росія проводить [свій парад] 8 травня, він є у білорусів, у Північної Кореї, Ірану. Цей [польський парад] ніби відображає їхню мову. Держави-супротивники сприймають ці [паради] як демонстрацію сили, тому Польща відповість демонстрацією сили».
Втім, розбудова війська і парад 15 серпня також мають за мету консолідацію внутрішньої аудиторії навколо чинної правлячої партії «Право і справедливість», яка змагатиметься за третій термін при владі на виборах у жовтні. Разом з економічними питаннями, проблемами міграції, а також питаннями верховенства права і прав людини у Польщі, безпека країни на тлі війни в України та тривалої конфронтації з Росією та Білоруссю, є однією з ключових передвиборчих тем.
«Ніхто не скаже, що воєнна безпека не є важливим питанням, і що ми не повинні зміцнювати армію», каже Алекс Щербяк, професор і завідувач кафедри політики Сассекського університету в Англії, у розмові з CNN.
З ним погоджується генерал Вальдемар Скшипчак, колишній командувач Сухопутних військ Польщі. «Ми маємо становити потужну частину сил НАТО на східному фланзі. Ми відчуваємо себе у безпеці через членство у НАТО. Віримо, що альянс буде нас захищати. Але звісно, за нашої ж участі. Тому звісно, Польща хоче, аби її військо було готовим до оборони», заявив генерал Скшипчак в інтерв’ю Голосу Америки.
Нагадаємо також, що у понеділок, 14 серпня, президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять воїнів Української Народної Республіки, які полягли в боях з більшовицькою Червоною армією, як повідомила канцелярія президента на сторінці в мережі X (в минулому Twitter).
Всі новини дня
"Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна", – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
"Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само – що багато інших країн нададуть схожі зобов’язання Україні", – держсекретар США Ентоні Блінкен
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Держдеп закликав Конгрес схвалити запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні на $24.1 млрд
Державний секретар США Ентоні Блінкен засвідчив стабільність підтримки українського народу у боротьбі проти російського вторгнення та закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента США Джо Байдена на додаткову безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. За словами державного секретаря, США та інші партнери України працюють над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб гарантувати Україні безпеку від російської агресії у майбутньому. Про це Ентоні Блінкен сказав під час брифінгу у Державному департаменті США у вівторок, 15 серпня.
“Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та, за потреби, захиститись проти російської агресії в майбутньому. Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само – що багато інших країн нададуть схожі зобов’язання Україні”, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. “Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансування”, – наголосив держсекретар.
Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансуванняДержавний секретар США Ентоні Блінкен
За словами Блінкена, Сполучені Штати й десятки інших країн продовжать підтримувати українців допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир.
“Минулого тижня президент Байден запросив $24.1 мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Українці ведуть боротьбу за свої життя, свободу та за своє майбутнє”, – прокоментував Блінкен запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател наголошує, що додаткове фінансування для України є важливою можливістю продовжувати підтримку українських партнерів.
“Звісно, коли йдеться про те, щоб продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і в низці інших сфер, як-от підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості - всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. […] Якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів із боку Конгресу, стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна. Вона також двопартійна. І ми очікуємо, що це буде тривати”, – наголосив Ведант Пател.
Як раніше повідомляв Голос Америки, у понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони.
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- Голос Америки
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- Голос Америки
Літаки F-16 допоможуть Україні навіть своєю появою – експерт
Надавати, чи не надавати Україні літаки F-16 – західні політики та аналітики понад рік не могли дати однозначної відповіді на це питання. Обговорювалися і ймовірність того, що Росія сприйме цей крок як ескалацію та потрактує його як вступ у війну західних держав. Також обговорювалося питання ефективності винищувачів у ситуації, коли українська армія не мала їх на озброєнні і не має не лише підготовлених пілотів, але і необхідної наземної підтримки для цих літаків.
Про це, зокрема, у розмові з газетою New York Times (NYT) говорив неназваний чиновник з адміністрації Байдена, який просив не називати свого імені через те, що обговорення цього питання є «наболілим для українців».
Навіть зараз, після ухвалення рішення у Вашингтоні про те, що потрібно почати підготовку пілотів, яке відкриває можливість для постачання літаків протягом кількох місяців, деякі західні оглядачі кажуть, що навряд чи F-16 встигнуть зіграти якусь важливу роль у цьому контрнаступі. Бо Україна не має навіть достатньо мовно підготовлених пілотів, щоб розпочати навчання, яке триватиме близько року.
Як пише NYT, за словами американських офіційних осіб, Україна знайшла лише вісім бойових пілотів — менше однієї ескадрильї — які володіють англійською достатньо добре, щоб розпочати принаймні річне навчання. Газета повідомляє, що близько двох десятків пілотів поїдуть до Британії цього місяця вивчати англійську мову.
Також у розмові з NYT Дуглас Баррі, експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, каже, що відправка лише кількох F-16 у бій не матиме великого значення у війні.
Росія не має достатніх ресурсів для утримання літаків – експерт
Але військовий інженер, дослідник аналітичного центру Rand Майкл Бонерт каже, що навіть не зробивши жодного пострілу, літаки F-16 в Україні можуть завдати шкоди російському війську. У війні на виснаження, Україна, за словами колишнього інженера, може змусити Росію витрачати ресурси, які вона не зможе поповнити вже тим, що Росія буде змушена піднімати в небо свої літаки на додаткові вильоти.
У своїй публікації у Defensenews він пише, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) до вторгнення в Україну в 2022 році мали приблизно 900 літаків тактичної авіації, але втратили від 84 до 130 із них – їх збила українська протиповітряна оборона, винищувачі, або ж вони самі зазнали аварії.
Це – не єдині втрати, каже військовий інженер, бо надмірне використання старого повітряного флоту також веде до втрат. Особливо це стосується літаків радянського виробництва. За його підрахунками, «додаткові години, протягом яких Росія використовувала свої літаки з лютого 2022 року, фактично коштували їй додаткових 27-57 літаків».
«У той час як новітні російські літаки розраховані на 3500-4500 годин нальоту, а деякі досягають 6000, ці літаки радянських часів розраховані на те, щоб перебувати в повітрі лише 2000-3500 годин. Хоча деякі платформи, такі як МіГ-31, були модернізовані для продовження терміну служби, багато з цих старих літаків (Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29) наближаються до кінця свого терміну служби. У кращому випадку їм залишилося від 500 до 1000 годин», – вважає колишній військовий інженер.
Але не всі експерти погоджуються з цими розрахунками. Як пише Business Insider, британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень вважає, що Росія зберегла спроможність швидко збільшити поставки своїх літаків зі своїх авіаційних заводів. Тобто, згідно з дослідженням биртанських аналітиків, це означає, що вона потенційно може відносно швидко замінювати старі літаки, і її загальна сила в повітрі була істотно не зменшиться.
Як зупинити російський терор на Чорному морі? Думки політиків і експертів. Відео
Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і, ймовірно, супровід кораблів НАТО. Про це говорили політики та експерти під час нещодавньої онлайн-дискусії щодо безпеки судноплавства, який організував Фонд Україна-США. Подробиці – від Андрія Бориса.
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