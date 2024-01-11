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Війна з наркокартелями в Еквадорі – пояснює посол України Юрій Полюхович. Відео

Війна з наркокартелями в Еквадорі – пояснює посол України Юрій Полюхович. Відео
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Війна з наркокартелями в Еквадорі – пояснює посол України Юрій Полюхович. Відео

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Про ситуацію в країні Голосу Америки розповів посол України в Перу, Колумбії та Еквадорі за сумісництвом Юрій Полюхович.

В Еквадорі пролунали вибухи, у тюрмах – заворушення, озброєні люди захоплювали телеканал у прямому ефірі, щонайменше 10 людей вбиті. В заручниках перебуває майже 180 співробітників в'язниць.

Президент Еквадору оголосив про “внутрішній збройний конфлікт”, визнавши 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями й дав завдання силам безпеки їх “нейтралізувати”. Усе сталося після того, як у неділю з однієї з тюрем зник глава впливового мафіозного угруповання. Злочинець мав відбувати 34-річне покарання.

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