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В Еквадорі пролунали вибухи, у тюрмах – заворушення, озброєні люди захоплювали телеканал у прямому ефірі, щонайменше 10 людей вбиті. В заручниках перебуває майже 180 співробітників в'язниць.

Президент Еквадору оголосив про “внутрішній збройний конфлікт”, визнавши 22 мафіозні угруповання терористичними організаціями й дав завдання силам безпеки їх “нейтралізувати”. Усе сталося після того, як у неділю з однієї з тюрем зник глава впливового мафіозного угруповання. Злочинець мав відбувати 34-річне покарання.