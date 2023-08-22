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Відомі українці у США - про те, як український прапор допомагає їм підтримувати Україну з-за кордону
День Прапора України відзначають і у Сполучених Штатах, адже тут проживає одна з найбільших за чисельністю громад української діаспори. Є серед українських іммігрантів чимало знаменитостей: олімпійські призери, голлівудські актори, титуловані співаки. Як вони промотують Україну за допомогою українського прапора за тисячі кілометрів від дому, журналістка Голосу Америки Іванна Підборська розпитала знаменитостей у США.
Український прапор у Голлівуді
Голлівудська акторка, зірка приквелу про Джона Віка Марина Мазепа нещодавно переїхала до нової квартири у Лос-Анджелесі. На найвиднішому місці вона повісила у себе вдома український прапор: “Якщо заходиш, то відразу бачиш: Привіт, Україно!” — каже акторка. Не забуває вона розповідати про українську символіку й на знімальному майданчику.
Марина Мазепа: Була така цікава бесіда з друзями (я навіть не пам’ятаю, з ким тоді була на зйомках) про те, що означає український прапор. Вони такі: о-о-о, так ось що це означає, круто!
Іванна Підборська: Ти знімаєшся з відомими людьми, серед яких — Мел Гібсон. Як вони реагують, коли дізнаються, що ти - українка, коли бачать українську символіку?
М.М.: З Мелом Гібсоном ми знімали серіал “Джон Вік” (серіал “Континенталь”, приквел “Джона Віка” – ред.) в Будапешті, і це було тоді, коли почалась війна. Звичайно, всі підтримували й бачили, через що я проходила, й узагалі вся Україна.
Нещодавно святкували день народження Кейсі Аффлека. Вони знають ситуацію. Я зустріла багато інших відомих людей, і як тільки вони дізнаються, звідки я, то відразу запитують, як моя родина, як ситуація в цілому, висловлюють захоплення українцями. І так робить кожен.
Марина розповідає: щойно в компанії мова заходить про Україну, відразу розмова стає серйозною. Не може стримувати емоцій і сама акторка, під інтерв'ю в неї на очах виступають сльози.
“Я просто дуже сумую за Україною, за домом. Як же хочеться, щоб цього не відбувалося. І ти не приймаєш це. І те, що ти не приймаєш цю ситуацію, це боляче і… Я просто пам’ятаю День Прапора, коли я була маленька. Мені було 10-12 років. Я родом з Конотопа, і пам’ятаю ці всі святкування, салюти, шатра, шашлики. Пам'ятаю рожеву суконьку, в яку мене одягла мама. Було щастя, усмішки, салюти — вау. Просто хочеться повернути це. І воно буде, воно буде.
Нові знайомства й маршрути завдяки синьо-жовтому
А от родинний гурт Вова зі Львова та Уляна Малиняк, відома як Всюдисвоя, завдяки українському прапору, вивішеному на будинку в горах, знайшли правильний маршрут до озера.
Вова зі Львова: Уляна каже: “Зайдімо, спитаємося їх”. Я кажу: “От так просто зайдемо й спитаємося?” Вона каже: “Та так найліпше: просто зайти й спитати”.
І я заходжу на подвір’я й здалеку, щоб не дуже лякати людей, кричу: “Слава Україні”.
А хлопець відповідає: “О, а ти мене як знайшов?”. Думаю: “Це цікава відповідь на "Слава Україні”. А потім виявилося, що він кілька днів перед тим був на нашому виступі в Нью-Йорку.
Так чоловіки потоваришували й родина музикантів за кілька днів улаштувала виступ на подвір’ї нового знайомого. “Українські прапори зближують українців по всьому світу. Хай так буде і далі”, — резюмував музикант.
Український прапор — найбажаніший лот
Акторка Стася Ровінська регулярно проводить благодійні аукціони у Сполучених Штатах. І український прапор там — найбажаніший лот, розповідає вона.
Стася Ровінська: З підписами наших військових і різних людей, які допомагають Україні.
Іванна Підборська: Яка вартість була найдорожчого лоту, саме прапора?
С.Р.: 70 тисяч доларів. Його купив американський траковий бізнес українського походження з Чикаго. Це був унікальний прапор, тому що він був підписаний, зокрема, й Денисом Монастирським, який загинув. На гроші з цього лоту придбали понад 20 дронів для бригади, яка зараз перебуває в найгарячішій точці.
І.П.: В нью-йоркському помешканні ви теж обзавелися вже прапором, чи не так?
С.Р.: Так, ось у мене 2 прапора тут. Спочатку в нас був лише невеличкий прапор в машині. І коли ми переїжджали, то мої старші діти сказали, що обов'язково треба купити саме великий. І вони висять у їхній кімнаті.
Української символіки — багато не буває, каже Стася. Тому, як тільки бачить щось з українськими народними мотивами, відразу купує.
С.Р.: Ярмарки — ти всюди йдеш, купуєш, несеш це додому. У мене вже є якісь обереги українські. Хочеться чимбільше усього.
І.П.: Тобто зараз вдома більше українських атрибутів, ніж було в Україні?
С.Р.: Стовідсотково. В Україні ти й так відчуваєш кожною клітинкою, що ти вдома. А тут хочеться якось додати цього.
Про схожі відчуття щодо української символіки розповідають й діти акторки. Старший Еван навіть брав з собою синьо-жовтий стяг в американський табір.
С.Р.: Я кажу своїм дітям: “Ви розумієте, що ви представляєте Україну? Ви зараз є обличчям України. Тому що звичайний американець побачить одного з вас, і на основі вас буде оцінювати всю Україну, всіх нас. Тож ви маєте бути гідними українцями.” І вони це дуже сильно відчувають.
І.П.: Я бачу навіть зараз на очах сльози з’являються.
С.Р.: Так, сумуємо. І самій хочеться назад, і дітям хочеться. І кожного разу: мамочко, ну коли ми вже поїдемо додому. Ти намагаєшся якось пояснити: ну давай ще тут побудемо, вам же тут краще, у вас друзі, ви ж до школи ходите, вам не треба сидіти десь в підвалі. А вони кажуть: та нічого, ми б і в підвалі сиділи.
Не лише самоідентифікація, а й підтримка
Письменниця та блогерка Катя Бльостка у коментарі Голосу Америки пригадує повчання дідуся про український прапор.
“Дідусь говорив, що прапор про свободу, про безкрайнє мирне блакитне небо, родючу землю, поля, жита”, - розповідає блогерка.
Коли Катя приїхала у США, то відкрила для себе нові значення синьо-жовтого стягу: “Коли я бачила ці наліпки на авто або у вікнах прапор, то відразу розуміла: так, тут живе українець. А з початку повномасштабної війни, коли я на вікнах, на балконах, автівках бачу наші прапори, я розумію, що це не лише про самоідентифікацію, це й про підтримку. Тому не тільки українці зараз вивішують прапорці, а й люди інших національностей, які живуть у США і підтримують нашу країну”.
Прапор із підтримкою України асоціює й американська співачка українського походження Брія Блессінг.
“Для мене тут, в Америці, тепер носити український прапор на своєму одязі або на машині — велика честь і гордість. Таким чином я можу показати всім навколо, що я — українка, що я - з Україною”, - розповіла співачка.
Брія, крім іншого, навчає української мови свого чоловіка - американця Джессі Полі.
Мова як самоідентифікація
Перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк. Йому допомагає в цьому дружина.
“Удома й на вулиці — особливо на вулиці — спілкуємось тільки українською мовою. Я не хочу, щоб мене сприймали за гражданіна ерефії”, - ділиться досвідом боксер.
Тарас Шелестюк вже понад двадцять років підіймає український прапор на світових рингах з боксу. Та з початку повномасштабної війни цей момент для нього став ще символічнішим.
Тарас Шелестюк: Для мене прапор - це частинка моєї родини в країні, яка дала мені життя.
Іванна Підборська: Як реагують вболівальники, коли виходите з прапором?
Т.Ш.: Багато хто вже каже “Слава Україні”. Починають розуміти, що українська і російська мова — це різні речі. Раніше всі думали, що ми розмовляємо російською. Зараз вони значно краще розуміють нашу культуру, нашу мову, й що ми — окрема країна.
Збирати кошти на допомогу Україні, віднаходити маршрути, заводити нових друзів, розповідати про Україну у світі й пам’ятати про родинні традиції — у всіх свої історії. Та для кожного з них український прапор — це частина дому. Навіть за тисячі кілометрів від нього.
Марина Мазепа: Дорога Україно, з Днем прапора! Я бажаю вам щастя й свободи над вашими головами.
Тарас Шелестюк: Щоб війна закінчилась, щоб всі повернулися живі, здорові, щоб ми жили в мирі.
Катя Бльостка: А як перемога настане, я побажаю усім нам зцілення і процвітання.
Брія Блессінг: Щоб все більше й більше пишалися, що ви — Українці. Я така собі почесна українка, але ви — справжні. Це є тим, чим можна пишатися.
Вова зі Львова, Всюдисвоя: Найшвидшої перемоги нам всім і слава Україні! Героям слава!
Стася Ровінська: Нести цей прапор гідно. Кожен з нас українець і кожен з нас - Україна, в якомусь сенсі. І дуже важливо бути гідним сином чи донькою своєї держави.
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Лідери балканських країн 21 серпня за результатами саміту Україна-Балкани в Афінах ухвалили Декларацію, в якій висловили непохитну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
- Голос Америки
Пентагон про контрнаступ ЗСУ: Підбивати рахунок під час бою недоречно
Речник Пентагону генерал Пет Райдер заявив під час брифінгу 22 серпня, що українські сили продовжують просуватись вперед уздовж всієї лінії фронту в Україні, а тим часом увага США зосереджена на тісному спілкуванні із союзниками та партнерами, аби переконатись, що Україна має все потрібне задля захисту і повернення суверенної території.
“Увага й надалі буде зосереджена на допомозі українцям отримати навчання, обладнання та ресурси, щоб вони були здатними перемагати на полі бою, захистити свою країну та повернути собі суверенну територію. Що ми збираємося робити, так це продовжувати підтримувати їх стільки, скільки буде потрібно”, – підкреслив речник Пентагону генерал Пет Райдер.
Увага й надалі буде зосереджена на тому, щоб українці отримали навчання, обладнання та ресурси, щоб вони були здатними перемагати на полі бою, захистити свою країну та повернути собі суверенну територію.Пет Райдер, речник Пентагону
За словами Райдера, який коментував питання журналістів про контрнаступ, недоречним було б підбивати рахунок зараз, коли бій ще триває.
“Ми з самого початку говорили, що це буде дуже жорстка і складна операція у важкій боротьбі. Це марафон, а не спринт. Тому ілюзій з цього приводу бути не повинно. […] Я не збираюсь вдаватися до підбивання рахунку посеред бою. Це було б недоречно”, – заявив Райдер.
Райдер також наголосив, що США готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо потужності європейських партнерів буде вичерпано.
Раніше сьогодні радник з нацбезпеки США Джейк Салліван заявив, що не вважає, що війна в Україні зайшла в глухий кут. Він підкреслив, що Україна продовжує методично і систематично повертати свої території. “Ми не вважаємо, що конфлікт зайшов у глухий кут. Ми продовжуємо підтримувати Україну в її зусиллях повернути території під час цього контрнаступу, і ми бачимо, як Україна продовжує це робити методично і систематично”, – заявив Салліван.
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- Голос Америки
Україна хоче обмежити продаж російської нафти. Чому на Заході є застереження?
У той час, як ще з початку російського вторгнення Україна намагається обмежити експорт нафти, колишній керівник одного з підрозділів російської газової компанії «Газпром» попереджає на сторінках західного видання, що це може призвести до дефіциту нафти на ринку.
Тим часом українські експерти кажуть, що якщо не позбавити Росію можливості експортувати нафту, вона далі продовжуватиме за рахунок нафтових доходів фінансувати війну в Україні.
Нещодавно опубліковане розслідування британських журналістів розповідає про новий спосіб, яким Росія навчилася обходити західні обмеження і продовжує заробляти близько мільярда доларів на квартал на цих схемах.
На сторінках британського ділового часопису Financial Times колишній керівник однієї з найбільших російських нафтових компаній та підрозділу енергетичного гіганта «Газпрому» попереджає, що якщо дозволити Україні змусити Росію перенаправити свій експорт нафти через Балтійське море, то втрати понесе не лише Москва, але її клієнти Заході, які є союзниками України у протистоянні російській агресії.
У колонці для впливового британського видання Сергій Вакуленко, який до лютого 2022 року очолював департамент стратегії та інновацій компанії «Газпром нефть», а тепер є позаштатним дослідником Євразійського центру Фонду Карнегі за міжнародний мир, що у Берліні, каже, що нещодавно Україна за допомогою морських безпілотників атакувала два російські судна в Чорному морі, оголосивши чорноморські порти Росії «зоною воєнного ризику».
Таким чином, на його думку, Україна намагається скоротити російський експорт — перш за все, нафти, підвищуючи ризик для страхових компаній і судновласників, щоб вони припинили рух суден на цих маршрутах.
Російський експерт каже, що одночасно Україна намагається залучити до своїх портів судна інших країн, на які, за його розрахунком, Росія не наважиться напасти, а якщо ж нападе, то «напад на судно під прапором члена НАТО буде розцінено як акт агресії, що призведе до дії статті 5 НАТО, яка говорить, що напад на одного члена є нападом на всіх членів». На сторінках британського щоденника російський експерт пише, що Україна таким чином планує спровокувати конфлікт між Росією і НАТО, якого нібито намагається уникнути Кремль.
«Прямий конфлікт між НАТО та Росією – це не те, чого хоче Москва, тоді як Україна була б рада бачити пряму участь НАТО», – стверджує Сергій Вакуленко.
Він також попереджає про можливість екологічної катастрофи, яку міг би створити напад на танкери в Чорному морі, бо він призвів би до «ризику розливу нафти та значних екологічних збитків для всіх прибережних держав, включаючи Україну».
Вакуленко також зауважує, що якщо Україна замість кораблів, нападе на російські термінали у Новоросійську та Південній Озеріївці, то вони «вразливі до атак і їх важче відновити». Але, зауважує російський експерт, з ними інша проблема – вони використовуються для експорту нафти, видобутої в Казахстані. Тож напад на них головним чином завдасть шкоди західним нафтовим компаніям, які працюють у Казахстані.
Щодо самої Росії, то у разі припинення експорту Новоросійська їй знадобляться нові маршрути для її нафти, каже Вакуленко, і на час, коли вона їх прокладатиме, її видобуток зменшиться, що призведе до дефіциту нафти на світовому ринку, адже «обсяги продажів російської нафти падали ще до того, як Росія почала обмежувати видобуток у рамках нещодавньої угоди з ОПЕК+».
Як попереджає російський експерт, перенаправлення російської нафти на порт Усть-Луга на Балтійському морі зробить її дорожчою для Індії та Китаю та зробить її поставки до Туреччини набагато менш прибутковими.
Це також створило б проблеми для Болгарії та Румунії, для яких російська нафта була настільки життєво важливою, що вони були звільнені від ембарго Європейського Союзу, каже Вакуленко. Тому, на його думку, від дій України у Чорному морі можуть постраждати і її союзники.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, Український аналітик Михайло Гончар у статті для газети "Дзеркало тижня" назвав удари дронів по російських кораблях «справжніми санкціями» проти Росії, які, на відміну від існуючих західних санкцій, можуть розбити російські ланцюги постачання паралізувати активність Росії, а головне, «зменшити її надходження до бюджету війни».
Він попередив, що Росія може представити ці дії України як спробу дестабілізувати ринок нафти, від чого постраждає не лише Росія. Але, як наголошує український експерт, американські компанії, які наразі вивозять казахську нафту через російський порт, мають альтернативні шляхи – зокрема, через трубопровід Баку—Тбілісі—Джейхан можуть обійти Чорне море цілком і вивозити нафту з турецького порту у Середземному морі.
Раніше в інтерв'ю Голосу Америки один з архітекторів санкційного режиму проти Росії у США Даніел Фрід сказав, що обмеження ціни ніколи не мало на меті зупинити продаж нафти росіянами.
«Насправді ми хотіли, щоб вони продовжували продавати нафту, тому що ми не хотіли, щоб виник дефіцит на ринку і стрибок цін, що принесло б користь Путіну. Тож ідея полягала в тому, щоб дозволити їм продавати, але знизити ціну так, щоб вони не могли на цьому заробити», – сказав Фрід. Він додав, що режим санкцій потрібно постійно переглядати і вдосконалювати, щоб Росія не могла скористатися лазівками у ньому.
Про те, що Росія вже знайшла шляхи обходити західні ембарго та обмеження на ціну нафти нещодавно писав британський щоденник Financial Times у власному розслідуванні.
За даними газети, російські компанії заробляють на продажі сирої нафти в Індію набагато більше, ніж вважалося раніше, завдяки завищеним витратам на доставку. Згідно з власними оцінками Financial Times, на цій схемі російські нафтові компанії могли заробити понад 1 мільярд доларів за квартал.
Як пише FT, донедавна Росія, здавалося, дотримувалася заходів Заходу, спрямованих на обмеження її доходів, які були введені після її повномасштабного вторгнення в Україну минулого року. Її виробники нафти продають Індії сиру нафту за ціною нижче 60 доларів за барель.
Але якщо включити витрати на транспортування, набігають набагато вищі суми, пише FT.
«Аналіз суден, які курсують безпосередньо з російських балтійських портів до Індії, показує, що це завищене стягнення в поєднанні з оплатою, отриманою від доставки нафти на судах, пов’язаних з Росією, могло становити 1,2 мільярда доларів за три місяці до липня», – мовиться у розслідуванні FT.
Як пояснив виданню Бенджамін Гільгеншток з Київської школи економіки, який вивчає ухилення від обмеження ціни, завищені витрати на доставку «фактично створюють витік у режимі обмеження ціни», що створює можливість «перекачувати на мільярди доларів».
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