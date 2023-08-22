Відомі українці у США - про те, як український прапор допомагає їм підтримувати Україну з-за кордону

День Прапора України відзначають і у Сполучених Штатах, адже тут проживає одна з найбільших за чисельністю громад української діаспори. Є серед українських іммігрантів чимало знаменитостей: олімпійські призери, голлівудські актори, титуловані співаки. Як вони промотують Україну за допомогою українського прапора за тисячі кілометрів від дому, журналістка Голосу Америки Іванна Підборська розпитала знаменитостей у США.

Український прапор у Голлівуді

Голлівудська акторка, зірка приквелу про Джона Віка Марина Мазепа нещодавно переїхала до нової квартири у Лос-Анджелесі. На найвиднішому місці вона повісила у себе вдома український прапор: “Якщо заходиш, то відразу бачиш: Привіт, Україно!” — каже акторка. Не забуває вона розповідати про українську символіку й на знімальному майданчику.

Марина Мазепа: Була така цікава бесіда з друзями (я навіть не пам’ятаю, з ким тоді була на зйомках) про те, що означає український прапор. Вони такі: о-о-о, так ось що це означає, круто!

Іванна Підборська: Ти знімаєшся з відомими людьми, серед яких — Мел Гібсон. Як вони реагують, коли дізнаються, що ти - українка, коли бачать українську символіку?

М.М.: З Мелом Гібсоном ми знімали серіал “Джон Вік” (серіал “Континенталь”, приквел “Джона Віка” – ред.) в Будапешті, і це було тоді, коли почалась війна. Звичайно, всі підтримували й бачили, через що я проходила, й узагалі вся Україна.

Нещодавно святкували день народження Кейсі Аффлека. Вони знають ситуацію. Я зустріла багато інших відомих людей, і як тільки вони дізнаються, звідки я, то відразу запитують, як моя родина, як ситуація в цілому, висловлюють захоплення українцями. І так робить кожен.

Марина розповідає: щойно в компанії мова заходить про Україну, відразу розмова стає серйозною. Не може стримувати емоцій і сама акторка, під інтерв'ю в неї на очах виступають сльози.

“Я просто дуже сумую за Україною, за домом. Як же хочеться, щоб цього не відбувалося. І ти не приймаєш це. І те, що ти не приймаєш цю ситуацію, це боляче і… Я просто пам’ятаю День Прапора, коли я була маленька. Мені було 10-12 років. Я родом з Конотопа, і пам’ятаю ці всі святкування, салюти, шатра, шашлики. Пам'ятаю рожеву суконьку, в яку мене одягла мама. Було щастя, усмішки, салюти — вау. Просто хочеться повернути це. І воно буде, воно буде.

Нові знайомства й маршрути завдяки синьо-жовтому

А от родинний гурт Вова зі Львова та Уляна Малиняк, відома як Всюдисвоя, завдяки українському прапору, вивішеному на будинку в горах, знайшли правильний маршрут до озера.

Вова зі Львова: Уляна каже: “Зайдімо, спитаємося їх”. Я кажу: “От так просто зайдемо й спитаємося?” Вона каже: “Та так найліпше: просто зайти й спитати”.

І я заходжу на подвір’я й здалеку, щоб не дуже лякати людей, кричу: “Слава Україні”.

А хлопець відповідає: “О, а ти мене як знайшов?”. Думаю: “Це цікава відповідь на "Слава Україні”. А потім виявилося, що він кілька днів перед тим був на нашому виступі в Нью-Йорку.

Так чоловіки потоваришували й родина музикантів за кілька днів улаштувала виступ на подвір’ї нового знайомого. “Українські прапори зближують українців по всьому світу. Хай так буде і далі”, — резюмував музикант.

Український прапор — найбажаніший лот

Акторка Стася Ровінська регулярно проводить благодійні аукціони у Сполучених Штатах. І український прапор там — найбажаніший лот, розповідає вона.

Стася Ровінська: З підписами наших військових і різних людей, які допомагають Україні.

Іванна Підборська: Яка вартість була найдорожчого лоту, саме прапора?

С.Р.: 70 тисяч доларів. Його купив американський траковий бізнес українського походження з Чикаго. Це був унікальний прапор, тому що він був підписаний, зокрема, й Денисом Монастирським, який загинув. На гроші з цього лоту придбали понад 20 дронів для бригади, яка зараз перебуває в найгарячішій точці.

І.П.: В нью-йоркському помешканні ви теж обзавелися вже прапором, чи не так?

С.Р.: Так, ось у мене 2 прапора тут. Спочатку в нас був лише невеличкий прапор в машині. І коли ми переїжджали, то мої старші діти сказали, що обов'язково треба купити саме великий. І вони висять у їхній кімнаті.

Української символіки — багато не буває, каже Стася. Тому, як тільки бачить щось з українськими народними мотивами, відразу купує.

С.Р.: Ярмарки — ти всюди йдеш, купуєш, несеш це додому. У мене вже є якісь обереги українські. Хочеться чимбільше усього.

І.П.: Тобто зараз вдома більше українських атрибутів, ніж було в Україні?

С.Р.: Стовідсотково. В Україні ти й так відчуваєш кожною клітинкою, що ти вдома. А тут хочеться якось додати цього.

Про схожі відчуття щодо української символіки розповідають й діти акторки. Старший Еван навіть брав з собою синьо-жовтий стяг в американський табір.

С.Р.: Я кажу своїм дітям: “Ви розумієте, що ви представляєте Україну? Ви зараз є обличчям України. Тому що звичайний американець побачить одного з вас, і на основі вас буде оцінювати всю Україну, всіх нас. Тож ви маєте бути гідними українцями.” І вони це дуже сильно відчувають.

І.П.: Я бачу навіть зараз на очах сльози з’являються.

С.Р.: Так, сумуємо. І самій хочеться назад, і дітям хочеться. І кожного разу: мамочко, ну коли ми вже поїдемо додому. Ти намагаєшся якось пояснити: ну давай ще тут побудемо, вам же тут краще, у вас друзі, ви ж до школи ходите, вам не треба сидіти десь в підвалі. А вони кажуть: та нічого, ми б і в підвалі сиділи.

Не лише самоідентифікація, а й підтримка

Письменниця та блогерка Катя Бльостка у коментарі Голосу Америки пригадує повчання дідуся про український прапор.

“Дідусь говорив, що прапор про свободу, про безкрайнє мирне блакитне небо, родючу землю, поля, жита”, - розповідає блогерка.

Коли Катя приїхала у США, то відкрила для себе нові значення синьо-жовтого стягу: “Коли я бачила ці наліпки на авто або у вікнах прапор, то відразу розуміла: так, тут живе українець. А з початку повномасштабної війни, коли я на вікнах, на балконах, автівках бачу наші прапори, я розумію, що це не лише про самоідентифікацію, це й про підтримку. Тому не тільки українці зараз вивішують прапорці, а й люди інших національностей, які живуть у США і підтримують нашу країну”.

Прапор із підтримкою України асоціює й американська співачка українського походження Брія Блессінг.

“Для мене тут, в Америці, тепер носити український прапор на своєму одязі або на машині — велика честь і гордість. Таким чином я можу показати всім навколо, що я — українка, що я - з Україною”, - розповіла співачка.

Брія, крім іншого, навчає української мови свого чоловіка - американця Джессі Полі.

Мова як самоідентифікація

Перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бронзовий призер Олімпійських ігор з боксу Тарас Шелестюк. Йому допомагає в цьому дружина.

“Удома й на вулиці — особливо на вулиці — спілкуємось тільки українською мовою. Я не хочу, щоб мене сприймали за гражданіна ерефії”, - ділиться досвідом боксер.

Тарас Шелестюк вже понад двадцять років підіймає український прапор на світових рингах з боксу. Та з початку повномасштабної війни цей момент для нього став ще символічнішим.

Тарас Шелестюк: Для мене прапор - це частинка моєї родини в країні, яка дала мені життя.

Іванна Підборська: Як реагують вболівальники, коли виходите з прапором?

Т.Ш.: Багато хто вже каже “Слава Україні”. Починають розуміти, що українська і російська мова — це різні речі. Раніше всі думали, що ми розмовляємо російською. Зараз вони значно краще розуміють нашу культуру, нашу мову, й що ми — окрема країна.

Збирати кошти на допомогу Україні, віднаходити маршрути, заводити нових друзів, розповідати про Україну у світі й пам’ятати про родинні традиції — у всіх свої історії. Та для кожного з них український прапор — це частина дому. Навіть за тисячі кілометрів від нього.

Марина Мазепа: Дорога Україно, з Днем прапора! Я бажаю вам щастя й свободи над вашими головами.

Тарас Шелестюк: Щоб війна закінчилась, щоб всі повернулися живі, здорові, щоб ми жили в мирі.

Катя Бльостка: А як перемога настане, я побажаю усім нам зцілення і процвітання.

Брія Блессінг: Щоб все більше й більше пишалися, що ви — Українці. Я така собі почесна українка, але ви — справжні. Це є тим, чим можна пишатися.

Вова зі Львова, Всюдисвоя: Найшвидшої перемоги нам всім і слава Україні! Героям слава!

Стася Ровінська: Нести цей прапор гідно. Кожен з нас українець і кожен з нас - Україна, в якомусь сенсі. І дуже важливо бути гідним сином чи донькою своєї держави.

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