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Велика Британія відкинула спроби Кремля заборонити їй рибалити в секторах Баренцевого моря

На цьому ілюстративному фото від 23 квітня 2016 року видно тріску, більшу рибу праворуч, і сріблясту пікшу на борту рибальського човна. (Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty)
На цьому ілюстративному фото від 23 квітня 2016 року видно тріску, більшу рибу праворуч, і сріблясту пікшу на борту рибальського човна. (Фото: AP Photo/Robert F. Bukaty)

Велика Британія 19 січня назвала російський план заборонити британським кораблям ловити рибу у Баренцевому морі прикладом “самоізоляції” Росії.

Тим часом представники риболовної індустрії країни зауважили, що така заборона не матиме жодного впливу, адже британський рибальський флот не ловить рибу у зазначених російських водах. Про це повідомляє агентство Reuters.

Британські таблоїди відреагували на подію заголовками про те, що Москва загрожує традиційній британській страві з риби та смаженої картоплі, відомій як “фіш-ен-чіпс” (fish and chips).

Однак, Майк Коен, виконавчий директор Національної федерації організацій рибалок країни, сказав Reuters, що йому невідомо про жодне британське судно, яке веде рибальство в російському секторі моря.

“Я не знаю, чи це матиме якийсь практичний вплив”, - зазначив він.

Представник британського уряду заявив, що Лондон не отримував жодного офіційного повідомлення від Москви про таке рішення.

“Однак односторонній вихід Росії з низки міжнародних договорів про співпрацю, який триває, є симптомом її самоізоляції на світовій арені в результаті її незаконного вторгнення в Україну”, - додав він.

Раніше 18 січня російський уряд заявив, що схвалив план скасування угоди про рибальство радянської епохи з Великою Британією, яка надає рибальським суднам Великої Британії дозвіл рибалити у зазначених російських водах, що становлять величезну частину Північного Льодовитого океану, багату на тріску та пікшу.

За повідомленням російської газети “Известия” того ж дня, російське Міністерство сільського господарства внесло на розгляд проєкт закону, який дозволятиме Росії вийти з угоди 1956 року.

"Известия" заявили, що цей крок став відповіддю на спроби Великої Британії завдати шкоди російській економіці після повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, яке Росія називає “спеціальною воєнною операцією”.

Законопроєкт ще має бути схвалений російською Думаю та президентом Путіним, перш ніж він набуде чинності.

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