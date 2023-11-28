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Після незалежності саме цей твір був включений до шкільної програми, і довгий час через нього українські діти дізнавалися про цю трагедію українського народу. У 2011-му Барку виключили з обов’язкової програми, проте залишили для додаткового читання. Ірина Соломко та Павло Терехов знайшли у Нью-Джерсі українську школу, учні якої читають цей твір, разом з ними вони відвідали могилу письменника, поспілкувалися з людьми, які знали письменника за його життя, та знайшли унікальні записи інтерв’ю з письменником.