"Ми плануємо продовжувати працювати". В Одеському художньому музеї розповіли про відновлення після обстрілу та взаємодію з ЮНЕСКО

В Одеському національному художньому музеї продовжують оцінювати наслідки пошкоджень після російської ракетної атаки в ніч на 6 листопада і сподіваються відчинитися для відвідувачів у грудні, втім точних дат відкриття поки немає.

Відновлювати роботу музей буде попри наймасштабніші пошкодження, яких його будівля зазнала за час повномасштабної війни Росії проти України, але скасовувати заплановані проєкти його працівники не планують. Про це в інтервʼю "Голосу Америки" повідомила виконувачка обов'язків директора Одеського національного художнього музею Катерина Кулай.

Будівля музею, який є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, постраждала від ракетної атаки по Одесі в ніч на 6 листопада. Одна з ракет влучила в дорогу біля музею.

Саме 6 листопада музей мав відзначати своє 124-річчя. Натомість цього дня його працівники були змушені оцінювати пошкодження після обстрілів.

"Постраждала вся сторона по вулиці Софіївській, де саме сталося влучання. Вся сторона з боку моря в нас більше була пошкоджена минулого року, коли в липні було влучення в морському портову інфраструктуру, тому в нас вона більше була захищена", - розповіла Катерина Кулай.

Керівниця музею розповіла, що пошкодження в музеї "масові та масштабні", однак музей готуються приймати відвідувачів.

"На щастя, виявилося, що не самі стіни пішли тріщинами, а це у минулому колись були закладені вікна, але, на жаль, це все буде потребувати якихось протиаварійних дій... світловий ліхтар повилітав, тут усе було на підлозі. Тобто ми будемо мати змогу приймати відвідувачів, будівля не знаходиться в стані, коли це категорично неможливо, але деякі частини будівлі ми вимушені будемо не використовувати. І також є велика площа, де потрібно буде проводити протиаварійні дії. Стіни, вікна та двері - це окрема історія, на жаль, тобто роботи ще дуже багато", - сказала Кулай.

Протягом двох діб після обстрілу в музеї проводили комплекс заходів, пов'язаних зі слідством.

"Були різні групи - і поліція, і СБУ щодо кримінальної справи, і фахівці будівельної справи, архітектори, які також робили свої висновки, ми очікуємо його на початку тижня... реставратори, ми зараз залучаємо максимальну групу всіх спеціалістів, які потрібні", - сказала Катерина Кулай.

Після слідчих робіт у музеї розпочали прибирання.

За словами керівниці музею, точних дат його відкриття наразі немає:

"Зараз ми мріємо про грудень, але будемо розуміти вже, коли розпочнемо конкретно якісь стабілізаційні, консерваційні роботи, як воно буде далі йти".

Від початку війни основна колекція музею захована та перебуває в безпечному місці, каже керівництво музею. Під час повномасштабної війни проводять тимчасові виставки сучасних художників. Зокрема, наприкінці жовтня відкрили виставку робіт загиблого українського військового Бориса Айзенберга, який малював на передовій.

"Оскільки ми не можемо експонувати основну колекцію, був створений цикл "Мова війни", щомісяця ми відкриваємо по одному - кілька проєктів різних українських сучасників художників, одеських художників про їхні переживання, їхні рефлексії. Наприклад, зараз у нас залишиться ще виставка, акварель Бориса Айзенберга, який, на жаль, загинув влітку цього року, з першого дня повномасштабного вторгнення він воював на сході України", - повідомила Катерина Кулай.

За її словами, музей працював ще над трьома виставковими проєктами, які планували відкрити до кінця року. Також він працює над лекційною програмою в рамках проєкту "Музей в музеї".

"Ми трошки перебудуємо роботу в залежності від того, яку частину залів ми зможемо використовувати, але в нас був план і ми будемо намагатися його реалізовувати", - каже Кулай.

Kартини, які експонувалися в музеї, не зазнали видимих пошкоджень, розповіла керівниця закладу:

"На щастя все те, що було пошкоджене вибуховою хвилею, - скло, уламки - вони не пошкодили картин, тобто немає ніде розрізів, подряпин, є пил. Він тут усюди, і шкодить як картинам, так і людям".

Пошкодження під час останньої атаки керівництво музею називає наймасштабнішими за час війни, адже будівля музею від обстрілів Одеси страждає вже не вперше і роботи з відновлення ведуться там постійно.

"Збитки щодо цифр ми не можемо сказати, розрахунки будуть тривалими, тому що насправді в нас є декілька пошкоджень щодо стелі, ми вже почали витрачати кошти, закривати вікна, тому ми робимо це паралельно, і говорити про якусь конкретну цифру наразі складно", - сказала Катерина Кулай.

За її словами, з весни 2022 року триває активна співпраця музею з ЮНЕСКО:

ЮНЕСКО - це велика організація, членом якої, на жаль, донині досі є країна-агресор

"Коли сталося влучання цього року ми були з перших хвилин уже на зв'язку. Важливо розуміти, що ця співпраця, вона є більш довгостроковою, але щодо конкретних, прямих дій щодо охорони та захисту зараз важко говорити, тому що ЮНЕСКО - це велика організація, членом якої, на жаль, досі є країна-агресор та багато країн, які її підтримують".

Проте, за її словами, ЮНЕСКО допомагає працівникам музею в питанні збору фактів російських злочинів проти культурної спадщини України, а також надає музею фінансову допомогу.

6 листопада в ЮНЕСКО публічно засудили чергову атаку по Одесі, внаслідок якої постраждав художній музей.

"Художній музей в Одесі, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ... знову постраждав унаслідок російського удару. ЮНЕСКО рішуче засуджує атаку. Культурні об'єкти мають бути захищені відповідно до міжнародного права", - йдеться в дописі організації у мережі Х.

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