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22 тисячі охочих. В Україні з часу вторгнення росте запит на усиновлення дітей — Мінсоцполітики
За час повномасштабного вторгнення в Україну 22 тисячі людей в Україні подали заявки на усиновлення дітей через чат-бот “Дитина не сама”. Про це Українській службі Голосу Америки повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
“На щастя, на фоні війни у нас загострилася така внутрішня емпатія і бажання українців підставити своє плече, щоб виховувати ту дитину, яка могла опинитись без батьківського піклування, — розповіла Оксана Жолнович. — У нас сьогодні є 22 тисячі звернень від громадян України, які звернулися через чат-бот “Дитина не сама” і виявили бажання взяти дитину в родину. Зараз ми працюємо з ними, бо це процес тривалий - це питання психологічної перевірки, спеціального навчання кандидатів на усиновлення, складання психологічної карти, яка дитина підходить цій родині, яку вони можуть взяти на усиновлення чи в прийомну родину”.
Через зростання інтересу до усиновлень серед українських громадян, уряд поки не відновлює дозвіл на усиновлення для іноземців, повідомила Жолнович. Профільні відомства наразі працюють з тими, хто подав запит в Україні.
“Ми поки ми не бачимо пріоритету для пошуку дітей для кандидатів, які потенційно можуть звертатися з іноземних країн. Бо наразі активно опрацьовується питання усиновлення чи отримання дітей в прийомі родини українськими громадянами. Ми вже підготували 1600 таких кандидатів, і зараз відбувається для них пошук дітей. Тисяча українських кандидатів - ще в процесі підготовки, триває навчання, це передостанній етап перед знайомством із дитиною. І ще близько тисячі очікують на навчання”, - розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
Багато дітей, які стали сиротами за останні півтора року, не потрапляють в систему усиновлення, розповіла міністерка, адже здебільшого їх опікунами стають найближчі родичі.
“Разом з тим ті сироти, що стають сиротами саме внаслідок війни, зазвичай тут же підхоплюються їхніми найближчими рідними - тітками, бабусями, братами сестрами, і вони навіть не потрапляють в систему усиновлення, бо відразу йдуть під опіку та піклування найближчих родичів”, - додала очільниця Мінсоцполітики.
У 2021 році попередня очільниця Мінсоцполітики України Марина Лазебна повідомляла, що в Україні станом на вересень було зафіксовано 1100 сімей та одиноких громадян, які хочуть усиновити дитину та мають статус кандидатів в усиновлювачі.
А голова Національної соціальної сервісної служби України Владислав Машкін тоді заявляв, що в Україні в 2021 році найбільше дітей усиновлювали у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. У міждержавному усиновленні найбільше українських дітей усиновлювали громадяни США.
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- Голос Америки
Експерти про атаки дронів у Росії: "Українське ППО, здається, працює значно краще, ніж російське"
Міноборони України підтвердило знищення чотирьох російських літаків Іл-76 внаслідок атаки дронами Пскова, повідомив представник ГУР Андрій Юсов. "Оскільки це був нічний час, то вони (втрати особового складу, – ред.) якщо і були, то були незначні. Це було ураження з використанням спецтехніки і роботою відповідних груп на території і з території держави-агресора", – сказав він.
Також повідомляється про удар БПЛА по заводу мікроелектроніки у Брянську, про атаку по будівлі слідчого комітету та спробу атаки на телевежу, а в Калузькій області російські ЗМІ повідомляли про вибите скло в будинку і потрапляння БПЛА "в порожній резервуар для зберігання нафтопродуктів".
"Війна все більше переходить на територію Росії, і її неможливо зупинити", - твітує радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк. Він додав: "Заклики уникати будь-яких ударів на легальній території РФ виглядають дивно і все одно продовжують заохочувати РФ до продовження агресії. А проте, Україна суворо дотримується зобов'язання не використовувати зброю своїх партнерів для ударів по території Росії і діє виключно в рамках принципів оборонної війни".
"Йдеться про те, що я б назвав "стратегічним бомбардуванням", - пояснив ці атаки виданню Newsweek колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. За його словами, атаки на воєнні об'єкти у Москви чи інших містах, а також диверсії на території Росії "створюють тиск" на російську владу та військове керівництво: "Це дає ініціативу українцям, що, очевидно, є важливою частиною успішного завершення [війни]. І використовує слабкі сторони, притаманні російській стороні".
Колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт пише у мережі Х: "Драматична ніч із наймасштабнішою російською атакою на Київ за кілька минулих місяців, і новим рівнем українських атак безпілотників проти різноманітних військових цілей у Росії. Зараз українське ППО, здається, працює значно краще, ніж російське".
Гі Верхофстад, європарламентар і колишній прем’єр-міністр Бельгії твітує: "Війна повертається додому до тих, хто її почав... Вона закінчиться тільки тоді, коли вони побачать, що страждання – їхніх рук справа… і коли вони залишать українську територію".
"Фашистська Росія направила в Україну багато своїх систем протиповітряної оборони, а тепер має надто мало, щоб захистити Батьківщину. Тим часом ППО України стає все ефективнішою. Україна також завдає ударів по військових об’єктах, а Росія продовжує безрезультатні теракти по мирному населенню", - пише в мережі Х оглядач українських медіа та фрилансер BBC Юан Макдональд.
"Вдале націлювання Повітряних сил України сьогодні ввечері. Молодці, хлопці", - пише колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Марк Гертлінг.
- Голос Америки
Білий дім: розвідка повідомляє, що Росія і Північна Корея домовляються про продаж зброї
Сполучені Штати стурбовані тим, що Росія та Північна Корея активно домовляються про постачання зброї, заявив представник Ради з нацбезпеки США Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в середу, 30 серпня.
Як сказав Кірбі, за даними американської розвідки, міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно відвідав Північну Корею, де намагався переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси, а президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обмінялися листами, в яких домовлялися розширити двосторонню співпрацю.
«Сьогодні ми можемо поділитися інформацією про те, що переговори щодо зброї між Росією та КНДР активно просуваються. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу нещодавно відвідав КНДР, щоб спробувати переконати Пхеньян продати Росії артилерійські боєприпаси. Після цього візиту президент Путін і лідер КНДР Кім Чен Хун обмінялися листами, в яких пообіцяли розширити двостороннє співробітництво», – сказав Кірбі.
Він додав, що Сполучені Штати мають розвідувальні дані, які вказують на те, що інша група російських офіційних осіб вирушила до Пхеньяна після візиту міністра оборони.
Росія прагне отримати зброю, яка потрібна її військовим для використання у війні проти України, сказав Кірбі. За його словами, також Росія зацікавлена у сировині, яка допоможе оборонно-промисловій базі Росії.
Кірбі наголосив, що будь-які угоди про постачання зброї між Росією та Північною Кореєю порушуватимуть резолюції Ради безпеки ООН.
«Ми закликаємо КНДР припинити переговори щодо зброї з Росією та дотримуватися публічних зобов’язань, взятих Пхеньяном, не постачати та не продавати зброю Росії», – сказав Кірбі журналістам.
Відповідаючи на запитання про те, що свідчить такий пошук співпраці з боку Москви, Кірбі відповів, що очевидно, йдеться про «звичайну слабкість».
«Навіщо б інакше панові Путіну звертатися до Ірану, Північної Кореї, щоб спробувати отримати артилерійські снаряди та основні матеріали, щоб він міг продовжувати зміцнювати свою оборонну промислову базу. Немає іншого способу дивитися на це. Цей відчай і слабкість, відверто кажучи», – додав Кірбі.
Він пояснив, що Путін за понад 18 місяців широкомасштабного вторгнення «досяг нульових стратегічних цілей в Україні», при цьому Росія втратила «десятки, чи навіть сотні тисяч солдатів убитими або пораненими у цій війні».
«Він (Путін) звертається до Ірану за безпілотниками, а також до Північної Кореї за артилерією та основними електронними компонентами, щоб фінансувати озброєння своїх військ. А українці зараз наступають на сході», – сказав Кірбі.
Представник Білого дому також зауважив, що справа керівника «Групи Вагнера» Євгена Пригожина, який нещодавно загинув в авіакатастрофі, дуже добре вписується у цей контекст.
«Він мав майже виключно покладався на нього спробувати взяти місто на Донбасі під назвою Бахмут. І потім цей приватний військовий підрядник, той головний підрозділ, фактично керує своєю власною спробою захоплення принаймні Міністерства оборони», – каже Кірбі.
«Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість», – підсумував Кірбі.
У середині серпня Міністерство фінансів США наклало санкції на три компанії, пов'язані з мережею, яка намагалася сприяти продажу зброї між Росією та Північною Кореєю, порушуючи санкції.
У заяві йшлося про те, що Росія продовжує витрачати боєприпаси та втрачати важку техніку на полі бою, тому «вона все частіше змушена звертатися до своїх небагатьох союзників, включаючи КНДР, щоб підтримувати неспровоковану війну в Україні».
Міністерство наголосило, що США працюють над виявленням, викриттям та перешкоджанням представникам третіх країн, які прагнуть підтримати жорстоку війну Росії проти України.
- Голос Америки
У Швейцарії судитимуть колишнього співробітника білоруських спецслужб, якого звинувачують у вбивстві опозиціонерів
[Судовий процес] також міг би встановити факти, які потім можуть бути використані для переслідування тих, хто замовив... злочин, включаючи самого ЛукашенкаІлля Нузов, керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії FIDH
Колишній співробітник білоруського спецпідрозділу СОБР, Юрій Гаравський, постане перед судом у Швейцарії 19-20 вересня за звинуваченнями у викраденні й вбивстві трьох членів білоруської політичної опозиції у 1999 році.
Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на міжнародну організацію TRIAL та владу швейцарського кантону Сен-Ґаллен, яка підтвердила дати суду, але не уточнила, де саме він відбудеться, чи інші подробиці справи.
За інформацією TRIAL, метою якої є боротьба з безкарністю за воєнні злочини, Гаравський наразі не перебуває під вартою. Йому висувають звинувачення в участі у насильницькому викраденні та вбивстві трьох головних політичних опонентів Лукашенка у 1999 році, зокрема колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Захаренка, колишнього віцепрем'єр-міністра Віктора Гончара та його близького друга, бізнесмена Анатолія Красовського.
Як зауважує AFP, Захаренко зник у травні 1999 року, а у вересні того ж року зникли Гончар та Красовський.
Теперішньому судовому процесу передували свідчення Гаравського у 2019 році німецькому каналу Deutsche Welle, в яких Гаравський зізнався, що у складі особливої групи співробітників СОБРу брав участь у викраденні й вбивстві трьох опонентів Лукашенка.
СОБР - «спеціальний загін швидкого реагування» в перекладі українською – був створений у Білорусі у 1999 році як елітний підрозділ для боротьби з організованою злочинністю та виконання інших завдань. Гаравський був частиною підрозділу від самого початку його існування, за інформацією Deutsche Welle. Він також потрапив до складу вибраної групи працівників СОБРу, які вчинили злочини під особистим керівництвом засновника СОБРу Дмитра Павличенка.
Під час інтерв’ю з Deutsche Welle Гаравський в деталях розповів про злочини та зазначив, що уся комунікація щодо викрадення і вбивства опозиціонерів відбувалася вербально. Таким чином, жодних протоколів, інших письмових чи відео доказів не існує.
Однак, Гаравський ухилився від відповідей на певні питання – чому він вирішив розповісти про злочини саме в той час, а не раніше, що він робив після того, як припинив службу і до того, як попросив притулку в Європі тощо. Він також остерігався «довгої руки» білоруських спецслужб, зауважує Deutsche Welle, і зокрема просив не розголошувати його місце проживання.
Коли у 2021 році TRIAL дізнався, що Гаравський оселився у швейцарському Сен-Ґаллен, то разом з Міжнародною федерацією прав людини (FIDH) і білоруською правозахисною організацією «Вясна» подав скаргу про кримінальне правопорушення у місцеву прокуратуру, пише AFP. Родини загиблих також подали окрему скаргу.
Судовий процес над Гаравським стане першим випадком, коли громадянина Білорусі судитимуть на підставі так званої універсальної юрисдикції, яка дозволяє переслідувати певні тяжкі злочини незалежно від того, де вони були скоєні.
«Крок за кроком ми робимо безкарність неможливою для міжнародних злочинців», - цитує AFP юриста «Вясни» Павла Сапелка.
Своєю чергою, Северин Вальц, адвокат, який представляє інтереси родичів жертв, заявив: «Ця справа знаменує собою рішучий крок вперед у боротьбі з безкарністю за злочини, скоєні в Білорусі».
Ілля Нузов, який очолює відділ Східної Європи та Центральної Азії FIDH, сказав, що судовий процес може мати навіть ширше значення, повідомляє AFP: «[Судовий процес] також міг би встановити факти, які потім можуть бути використані для переслідування тих, хто замовив... злочин, включаючи самого Лукашенка».
Індія просить розблокувати активи, які США пов'язують з російськими алмазами
НЬЮ-ДЕЛІ, 30 серпня (Reuters) – Індія попросила Сполучені Штати розблокувати 26 мільйонів доларів, що належать принаймні двом індійським алмазним компаніям.
США заморозили ці кошти через ймовірні торговельні зв’язки компаній з російською алмазною компанією Alrosa (ALRS.MM), яка потрапила під санкції, повідомили три індійські джерела Reuters.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, що відповідає за санкції, заморозило кошти на початку цього року, повідомили два джерела. Обидва є урядовцями Індії, але відмовилися назвати себе чи компанії, посилаючись на делікатність питання.
Блокування з боку OFAC є першим відомим заходом покарання проти будь-якого індійського бізнесу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року та подальших санкцій Заходу проти російських компаній.
OFAC заморозив кошти, коли базовані в ОАЕ підрозділи невстановлених індійських компаній спробували перевести їх для купівлі необроблених алмазів. Reuters не зміг визначити, чи перераховувалися гроші «Алросі» чи іншій стороні.
"Уряд знає про дії OFAC і розпочав діалог з цього про це", - повідомило одне з джерел в індійському уряді.
«Проблему становили підозри в торгових зв'язках з «Алросою». За словами джерела, ці індійські фірми повідомили уряду, що виплати призначалися або російським організаціям, які не потрапили під санкції, або замовленням, виконаним до набрання чинності санкцій проти «Алроси» в квітні минулого року.
Державна російська компанія «Алроса» - найбільший у світі виробник необроблених алмазів, не відповіла на електронний лист із запитом на коментар.
Міністерство торгівлі та закордонних справ Індії та Міністерство фінансів США також не відповіли на запити.
Індія має найбільші у світі потужності з обробки алмазів і її експорт шліфованих алмазів перевищив 22 мільярди доларів минулого фінансового року, який закінчився 31 березня.
Галузь, що базується переважно в західному штаті Гуджарат, купує необроблені алмази у постачальників у таких країнах, як Об’єднані Арабські країни. Емірати, Бельгія та Росія.
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