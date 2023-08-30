22 тисячі охочих. В Україні з часу вторгнення росте запит на усиновлення дітей — Мінсоцполітики

За час повномасштабного вторгнення в Україну 22 тисячі людей в Україні подали заявки на усиновлення дітей через чат-бот “Дитина не сама”. Про це Українській службі Голосу Америки повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

“На щастя, на фоні війни у нас загострилася така внутрішня емпатія і бажання українців підставити своє плече, щоб виховувати ту дитину, яка могла опинитись без батьківського піклування, — розповіла Оксана Жолнович. — У нас сьогодні є 22 тисячі звернень від громадян України, які звернулися через чат-бот “Дитина не сама” і виявили бажання взяти дитину в родину. Зараз ми працюємо з ними, бо це процес тривалий - це питання психологічної перевірки, спеціального навчання кандидатів на усиновлення, складання психологічної карти, яка дитина підходить цій родині, яку вони можуть взяти на усиновлення чи в прийомну родину”.

Через зростання інтересу до усиновлень серед українських громадян, уряд поки не відновлює дозвіл на усиновлення для іноземців, повідомила Жолнович. Профільні відомства наразі працюють з тими, хто подав запит в Україні.

“Ми поки ми не бачимо пріоритету для пошуку дітей для кандидатів, які потенційно можуть звертатися з іноземних країн. Бо наразі активно опрацьовується питання усиновлення чи отримання дітей в прийомі родини українськими громадянами. Ми вже підготували 1600 таких кандидатів, і зараз відбувається для них пошук дітей. Тисяча українських кандидатів - ще в процесі підготовки, триває навчання, це передостанній етап перед знайомством із дитиною. І ще близько тисячі очікують на навчання”, - розповіла міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Багато дітей, які стали сиротами за останні півтора року, не потрапляють в систему усиновлення, розповіла міністерка, адже здебільшого їх опікунами стають найближчі родичі.

“Разом з тим ті сироти, що стають сиротами саме внаслідок війни, зазвичай тут же підхоплюються їхніми найближчими рідними - тітками, бабусями, братами сестрами, і вони навіть не потрапляють в систему усиновлення, бо відразу йдуть під опіку та піклування найближчих родичів”, - додала очільниця Мінсоцполітики.

У 2021 році попередня очільниця Мінсоцполітики України Марина Лазебна повідомляла, що в Україні станом на вересень було зафіксовано 1100 сімей та одиноких громадян, які хочуть усиновити дитину та мають статус кандидатів в усиновлювачі.

А голова Національної соціальної сервісної служби України Владислав Машкін тоді заявляв, що в Україні в 2021 році найбільше дітей усиновлювали у Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях. У міждержавному усиновленні найбільше українських дітей усиновлювали громадяни США.