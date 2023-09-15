Звіт: Ризик для США від іноземних та внутрішніх терористів є "високим"

Посадовці США попереджають, що «високий ризик», який становлять внутрішні та іноземні терористи, збережеться і у наступному році. Про це йдеться в звіті про оцінки загроз для США, оприлюдненому в четвер Міністерством внутрішньої безпеки країни.

Звіт вказує, що онлайн-форуми поширюють теорії змов, особисті образи і «расові, етнічні, релігійні та антиурядові ідеології» і це мотивує невеликі групи і окремих осіб у США.

Звіт також попереджає, що відомі іноземні терористичні групи, такі як Аль-Каїда та Ісламська держава, активно прагнуть відновити свої бренди та надихнути послідовників на вчинення насильницьких актів.

«Іноземні терористи продовжують взаємодіяти з прихильниками в Інтернеті, щоб збирати кошти, створювати та поширювати повідомлення та заохочувати до атак», — йдеться в Оцінці внутрішньої загрози 2024 року, закликаючи до афганської філії «Ісламської держави», також відомої як ІД-Хорасан або ІДІЛ-К.

«Ісламська держава-Хорасан» «набула більшої популярності завдяки серії атак із великими жертвами за кордоном і англомовним пресрелізам, спрямованим на поширення образ угруповання серед західної аудиторії», – йдеться у звіті.

Крім того, новий звіт попереджає, що іноземні терористи, схоже, шукають слабкі місця в США.

«Особи, пов’язані з тероризмом, зацікавлені у використанні встановлених маршрутів подорожей і сприятливих умов, щоб полегшити доступ до Сполучених Штатів», – йдеться в документі.

Остання оцінка значною мірою узгоджується з бюлетенем Національної консультативної системи з питань тероризму, який DHS опублікував у травні, коли попередив, що США застрягли в «середовищі підвищеної загрози».

Але попередження про ІД-Хорасан і потенційні спроби іноземних терористів проникнути в США виділяються на тлі нещодавніх заяв посадовців DHS та інших відомств США, які, здавалося б, намагалися запевнити американців у своїй безпеці.

У березні, наприклад, координатор боротьби з тероризмом DHS Ніколас Расмуссен заявив, що повторення нападу, схожого на той, що стався 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди захопили чотири літаки та вбили майже 3000 людей, є "майже немислимим".

«Ми досягли того, що я б назвав [] пригнічуючим ефектом щодо здатності таких груп, як ІДІЛ та Аль-Каїда, здійснювати широкомасштабні атаки тут, на нашій батьківщині», — сказав тоді Расмуссен, використовуючи абревіатуру «Ісламська держава».

А в понеділок, у 22-у річницю нападу 11 вересня, директор Національного антитерористичного центру Крісті Абізейд заявив, що «Аль-Каїда» в Афганістані практично мертва.

"Її відродження малоймовірне, - сказала вона. - Вона втратила цільовий доступ, лідерський талант, групову згуртованість, відданість рядовому складу та сприятливе місцеве середовище".

Інші офіційні особи США попереджали, що хоча групи, такі як Аль-Каїда, навряд чи зможуть здійснити великі напади, важко усунути загрозу нападів з боку послідовників, натхненних їхньою пропагандою, або нападів, здійснених під мінімальним керівництвом з боку терориста, який працює в Інтернеті.

Найбільшу небезпеку, згідно з новим звітом, становлять напади «поодиноких злочинців або невеликі групові напади, які відбуваються без попередження».

Співробітники внутрішньої безпеки США також стверджують, що хоча кількість виявлення осіб з бази даних терористів, які намагаються перетнути територію США, зростає, це все ще рідкість.

«Ці виявлення становлять значно менше, ніж 0,01% від загальної кількості перетинів кордону за фінансовий рік за останні роки», — сказав Голосу Америки представник DHS, погодившись поділитися даними лише на умовах анонімності.

«Ці зустрічі можуть включати осіб, які не є відомими чи підозрюваними терористами, наприклад, зустрічі з членами сім’ї [відомого та підозрюваного терориста], – додав чиновник. – Ми тісно співпрацюємо з іншими установами та міжнародними партнерами, щоб виявити та запобігти в’їзду до Сполучених Штатів людей, які становлять загрозу національній або громадській безпеці, часто отримуючи розвідувальну інформацію до того, як вони спробують в’їхати до Сполучених Штатів».

Деякі американські законодавці висловили стурбованість після серпневого звіту CNN про те, що більше десятка мігрантів з Узбекистану вирушили до південного кордону США шукати притулку за допомогою контрабандиста, пов’язаного з ІД.

«Коли здається, що прикордонна криза президента Байдена не може стати гіршою, вона стає гіршою», — сказав республіканець Майкл Маккол, голова комітету закордонних справ Палати представників минулого місяця.

«Федеральний уряд зараз намагається знайти осіб, які подорожували та в’їхали в США за допомогою контрабандиста, пов’язаного з ІДІЛ, – додав Маккол. – Цій адміністрації вже давно пора охороняти кордон і захищати американців від злочинців і терористів, які прагнуть завдати нам шкоди».

«Серед державних кампаній ми очікуємо, що Іран залишиться головним спонсором тероризму та продовжить свої зусилля з просування змов проти окремих осіб у Сполучених Штатах», – йдеться в оцінці DHS.

«Іран покладається на осіб, які раніше мали доступ до Сполучених Штатів, для спостереження та планування смертоносних змов — з використанням громадян із подвійним громадянством, членів злочинних мереж і приватних детективів — і намагався виконати те, що не потребує міжнародних поїздок оперативників», — додається у звіті.

У квітні представники ФБР попередили, що Іран разом з Китаєм посилюють операції, спрямовані проти осіб на території США.

Деякі спроби Ірану потрапили в заголовки газет, зокрема численні змови проти Масіх Алінеджад, ірано-американської правозахисниці та телеведучої «Голосу Америки».

В іншій змові минулого року прокуратура США висунула звинувачення члену Корпусу вартових Ісламської революції Ірану в організації вбивства за наймом проти колишнього радника з національної безпеки США посла Джона Болтона.