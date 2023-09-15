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Звіт: Ризик для США від іноземних та внутрішніх терористів є "високим"
Посадовці США попереджають, що «високий ризик», який становлять внутрішні та іноземні терористи, збережеться і у наступному році. Про це йдеться в звіті про оцінки загроз для США, оприлюдненому в четвер Міністерством внутрішньої безпеки країни.
Звіт вказує, що онлайн-форуми поширюють теорії змов, особисті образи і «расові, етнічні, релігійні та антиурядові ідеології» і це мотивує невеликі групи і окремих осіб у США.
Звіт також попереджає, що відомі іноземні терористичні групи, такі як Аль-Каїда та Ісламська держава, активно прагнуть відновити свої бренди та надихнути послідовників на вчинення насильницьких актів.
«Іноземні терористи продовжують взаємодіяти з прихильниками в Інтернеті, щоб збирати кошти, створювати та поширювати повідомлення та заохочувати до атак», — йдеться в Оцінці внутрішньої загрози 2024 року, закликаючи до афганської філії «Ісламської держави», також відомої як ІД-Хорасан або ІДІЛ-К.
«Ісламська держава-Хорасан» «набула більшої популярності завдяки серії атак із великими жертвами за кордоном і англомовним пресрелізам, спрямованим на поширення образ угруповання серед західної аудиторії», – йдеться у звіті.
Крім того, новий звіт попереджає, що іноземні терористи, схоже, шукають слабкі місця в США.
«Особи, пов’язані з тероризмом, зацікавлені у використанні встановлених маршрутів подорожей і сприятливих умов, щоб полегшити доступ до Сполучених Штатів», – йдеться в документі.
Остання оцінка значною мірою узгоджується з бюлетенем Національної консультативної системи з питань тероризму, який DHS опублікував у травні, коли попередив, що США застрягли в «середовищі підвищеної загрози».
Але попередження про ІД-Хорасан і потенційні спроби іноземних терористів проникнути в США виділяються на тлі нещодавніх заяв посадовців DHS та інших відомств США, які, здавалося б, намагалися запевнити американців у своїй безпеці.
У березні, наприклад, координатор боротьби з тероризмом DHS Ніколас Расмуссен заявив, що повторення нападу, схожого на той, що стався 11 вересня 2001 року, коли терористи Аль-Каїди захопили чотири літаки та вбили майже 3000 людей, є "майже немислимим".
«Ми досягли того, що я б назвав [] пригнічуючим ефектом щодо здатності таких груп, як ІДІЛ та Аль-Каїда, здійснювати широкомасштабні атаки тут, на нашій батьківщині», — сказав тоді Расмуссен, використовуючи абревіатуру «Ісламська держава».
А в понеділок, у 22-у річницю нападу 11 вересня, директор Національного антитерористичного центру Крісті Абізейд заявив, що «Аль-Каїда» в Афганістані практично мертва.
"Її відродження малоймовірне, - сказала вона. - Вона втратила цільовий доступ, лідерський талант, групову згуртованість, відданість рядовому складу та сприятливе місцеве середовище".
Інші офіційні особи США попереджали, що хоча групи, такі як Аль-Каїда, навряд чи зможуть здійснити великі напади, важко усунути загрозу нападів з боку послідовників, натхненних їхньою пропагандою, або нападів, здійснених під мінімальним керівництвом з боку терориста, який працює в Інтернеті.
Найбільшу небезпеку, згідно з новим звітом, становлять напади «поодиноких злочинців або невеликі групові напади, які відбуваються без попередження».
Співробітники внутрішньої безпеки США також стверджують, що хоча кількість виявлення осіб з бази даних терористів, які намагаються перетнути територію США, зростає, це все ще рідкість.
«Ці виявлення становлять значно менше, ніж 0,01% від загальної кількості перетинів кордону за фінансовий рік за останні роки», — сказав Голосу Америки представник DHS, погодившись поділитися даними лише на умовах анонімності.
«Ці зустрічі можуть включати осіб, які не є відомими чи підозрюваними терористами, наприклад, зустрічі з членами сім’ї [відомого та підозрюваного терориста], – додав чиновник. – Ми тісно співпрацюємо з іншими установами та міжнародними партнерами, щоб виявити та запобігти в’їзду до Сполучених Штатів людей, які становлять загрозу національній або громадській безпеці, часто отримуючи розвідувальну інформацію до того, як вони спробують в’їхати до Сполучених Штатів».
Деякі американські законодавці висловили стурбованість після серпневого звіту CNN про те, що більше десятка мігрантів з Узбекистану вирушили до південного кордону США шукати притулку за допомогою контрабандиста, пов’язаного з ІД.
«Коли здається, що прикордонна криза президента Байдена не може стати гіршою, вона стає гіршою», — сказав республіканець Майкл Маккол, голова комітету закордонних справ Палати представників минулого місяця.
«Федеральний уряд зараз намагається знайти осіб, які подорожували та в’їхали в США за допомогою контрабандиста, пов’язаного з ІДІЛ, – додав Маккол. – Цій адміністрації вже давно пора охороняти кордон і захищати американців від злочинців і терористів, які прагнуть завдати нам шкоди».
«Серед державних кампаній ми очікуємо, що Іран залишиться головним спонсором тероризму та продовжить свої зусилля з просування змов проти окремих осіб у Сполучених Штатах», – йдеться в оцінці DHS.
«Іран покладається на осіб, які раніше мали доступ до Сполучених Штатів, для спостереження та планування смертоносних змов — з використанням громадян із подвійним громадянством, членів злочинних мереж і приватних детективів — і намагався виконати те, що не потребує міжнародних поїздок оперативників», — додається у звіті.
У квітні представники ФБР попередили, що Іран разом з Китаєм посилюють операції, спрямовані проти осіб на території США.
Деякі спроби Ірану потрапили в заголовки газет, зокрема численні змови проти Масіх Алінеджад, ірано-американської правозахисниці та телеведучої «Голосу Америки».
В іншій змові минулого року прокуратура США висунула звинувачення члену Корпусу вартових Ісламської революції Ірану в організації вбивства за наймом проти колишнього радника з національної безпеки США посла Джона Болтона.
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- Голос Америки
Група сенаторів США просить Пентагон прояснити роль Ілона Маска в операції ЗСУ в Криму
Група сенаторів США надіслала лист до Пентагону з проханням прояснити, чи Ілон Маск або інші супутникові провайдери вимикали зв’язок, щоб зірвати операцію Збройних сил України в Криму, та які повноваження має Міністерство оборони США, аби втрутитись в ситуацію.
Крім того, у сенатському Комітеті зі збройних сил планують розпочати розслідування, щоб з'ясувати роль Ілона Маска чи його компанії SpaceX в цій ситуації.
Як повідомляє видання NBC News, листа до міністра оборони США надіслали сенатори-демократи Елізабет Воррен, Джин Шагін та Таммі Дакворт.
Причиною для звернення законодавців стала книжка журналіста Волтера Айсексона про біографію Ілона Маска. В ній автор написав, що Маск вимкнув зв’язок Starlink під час операції українських Збройних сил, що включала напад на об'єкти в Криму.
Пізніше Айзексон повідомив, що некоректно описав ситуацію. А власник компаній SpaceX Ілон Маск тоді уточнив, що не забезпечував зв'язок Starlink в Криму, тому що це заборонено санкціями. А коли влада України, за словами бізнесмена, під час виконання операції ЗСУ звернулась до Маска увімкнути зв'язок Starlink на півострові, бізнесмен їм в цьому відмовив.
То ж сенатори США попросили Пентагон прояснити, що ж насправді тоді трапилось.
“Різні версії подій ще більше показують плутанину щодо обставин навколо цього інциденту … що насправді сталося під час цієї української атаки — і конкретної ролі пана Маска — вимагає відповідей”, - мовиться у листі сенаторів до Пентагону.
Маск також писав у соцмережах, що ухвалив рішення після розмови із представником російського уряду, який попереджав про трагічні наслідки у випадку нападу на Крим. Сенаторки просять Пентагон прояснити, чи працював Ілон Маск, щоб захистити російських військових або “російські інтереси”.
“Ці повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи пан Маск особисто втрутився, щоб підірвати інтереси ключового партнера США в критичний момент, — мовиться у листі, частини з якого оприлюднило видання NBC News. — Якщо так, то чому йому було дозволено це зробити, і які дії Міністерство оборони США вживатиме або вжило, щоб у майбутньому запобігти небезпечному втручанню, і чи потрібне подальше законодавство, щоб Міноборони ефективно досягало цих цілей”, - написали сенатори до міністра оборони Ллойда Остіна.
Крім іншого, законодавці просять Пентагон повідомити їм про всі випадки, коли для українців були навмисне відключені зв'язок Starlink чи інші комерційні послуги з часу російського вторгнення.
За запитом, Пентагон має надати відповідь до 31 жовтня цього року.
Цього ж дня, 14 вересня, сенатор-демократ Джек Рід, голова Комітету зі збройних сил США заявив, що планує розпочати розслідування дій SpaceX в Україні "після публічних повідомлень про використання системи Starlink в Україні". Про це повідомило видання Space News.
За словами сенатора, "були виявлені серйозні проблеми відповідальності за національну безпеку, і комітет займається цим питанням".
Сенатор Рід віддав належне бізнесу Ілона Маска за допомогу США в освоєнні космосу, втім законодавець наголосив, що "ані Ілон Маск, ані будь-який інший приватний громадянин, не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США".
Комітет зі збройних сил Сенату США, за словами Ріда, "активно досліджує це питання з усіх боків і продовжуватиме співпрацювати з Міністерством оборони, щоб забезпечити захист інтересів національної безпеки США".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Ілон Маск порівняв атаку українців на Крим із нападом японських військ на військову базу США Перл Харбор під час ІІ Світової війни. Маск тоді наголосив, що український уряд йому не керівник. Мовляв, якби президент Байден попросив увімкнути зв’язок у Криму, він би це зробив.
- Голос Америки
"Чекаємо на хороші новини" - Залужний зустрівся з колегами зі США та Великої Британії перед "Рамштайном"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував американських та британських партнерів про хід війни, ситуацію в Чорному морі та потреби українських військових.
Про це Залужний повідомив на своїй сторінці в Telegram. Він також розмістив відео зустрічі, де союзників, зокрема представляв Головнокомандувач об’єднаних збройних НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі.
В своєму повідомленні Залужний поділився очікуваннями щодо надання українським Збройним силам снарядів, озброєння та військової техніки.
"Чекаємо на хороші новини", - додав український генерал в дописі.
"Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин", - додав він.
Залужний висловив вдячність партнерам за "плідну роботу та підтримку в боротьбі з російським агресором".
Наступного тижня Міжнародна контактна група щодо оборонної допомоги Україні проведе засідання на базі в німецькому Рамштайні. Засідання очолить голова Пентагону США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Британський уряд офіційно визнав ПВК “Вагнер” терористичною організацією
Уряд Великої Британії офіційно визнав російську приватну військову компанію “Вагнер” терористичною організацією. Про це повідомлено на вебсайті уряду 15 вересня.
Рішенню передувалоголосування у британському парламенті 6 вересня.
Згідно з наказом, який набув чинності негайно, приналежність до “Групи Вагнера” або активна підтримка ПВК “Вагнер” у Великій Британії визнані кримінальним правопорушенням, за яке може загрожувати термін ув’язнення до 14 років, разом із штрафом або замість нього.
“Групу Вагнера” внесено до списку заборонених організацій у Великій Британії разом із 78-ма іншими організаціями.
Керівник "Групи Вагнера" Євгені Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.
Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.
Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».
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