Конгрес у США повернувся до роботи і працює над домовленістю щодо допомоги Україні, безпеки кордону

Американські законодавці повернулися до роботи цього тижня після тритижневої святкової перерви. Вони продовжують домовлятись щодо законодавчого пакету, який має включати зміцнення імміграційних правил та додаткову допомогу для України.

"Ми ближче до угоди, ніж були з початку цих переговорів", — сказав журналістам у вівторок сенатор-демократ Кріс Мерфі, один із провідних учасників переговорів щодо угоди.

"Я б хотів, щоб ми не були в такому становищі. Я хотів би, щоб республіканці в Сенаті підтримали допомогу Україні, тому що вони вірять в Україну, – сказав він. – Хотілося б, щоб ми не обумовлювали підтримку України розв'язанням найскладнішого питання американської політики — імміграційної реформи".

Запит Білого дому на додаткове фінансування обсягом 106 мільярдів доларів на пріоритети національної безпеки також включає фінансування безпеки кордонів та майже 14 мільярдів доларів допомоги Ізраїлю та фінансування Тайваню для боротьби із загрозою з боку Китаю.

Перемовники в Сенаті протягом трьох тижнів, коли Конгрес не мав засідань, проводили зустрічі в дистанційному режимі.

"Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб досягти угоди, щоб покращити нашу ситуацію на кордоні. Але також важливо пам’ятати, що світ буквально перебуває у стані війни", – сказав журналістам у вівторок лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

"Це найсерйозніша міжнародна ситуація, з якою ми зіткнулися з моменту падіння Берлінської стіни. Нам потрібно схвалити додаткове фінансування, яке має включати потужні кроки із безпеки кордону", - додав він.

Сполучені Штати виділили понад 100 мільярдів доларів на озброєння та підтримку України після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, а президент США Джо Байден попросив Конгрес схвалити додаткові 60 мільярдів доларів.

Республіканці в Конгресі все більш скептично ставляться до необхідності продовжувати фінансування оборони України.

27 грудня Пентагон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів США, який включає додаткові боєприпаси для ракетних систем класу "земля-повітря", артилерійські снаряди та інші компоненти ППО.

У Пентагону ще є 4 мільярди доларів, щоб надати Україні військову допомогу, але немає коштів для поповнення запасів Збройних сил США.

Посадовці кажуть Голосу Америки, на нові пакети допомоги очікувати не варто, поки Конгрес не надасть більше фінансування.

Республіканці в Сенаті обумовили схвалення будь-яких додаткових грошей для України посиленням імміграційних правил, щоб зменшити кількість людей, які нелегально в'їжджають до Сполучених Штатів через південний кордон, і видворити тих, хто вже перебуває в країні.

За даними інформаційних організацій, приблизно 300 000 людей перетнули кордон США і Мексики в грудні 2023 року. Це найбільша зареєстрована кількість перетинів кордону США і Мексики.

Навіть якщо угоду приймуть в Сенаті, вона може не мати підтримки в Палаті представників, де республіканці мають більшість.

Значна група членів Палати представників Республіканської партії виступає проти додаткової допомоги Україні, і партія на початку жовтня відправила у відставку спікера, який співпрацював із демократами для ухвалення закону.

Минулого тижня спікер Палати представників США Майк Джонсон на чолі делегації з 60 республіканців Палати представників відвідав американо-мексиканський кордон у Ігл-Пасс, штат Техас.

"Якщо президент Байден хоче законопроєкт про додаткові витрати, зосереджений на національній безпеці, йому краще почати із захисту національної безпеки Америки", — сказав Джонсон журналістам на пресконференції на кордоні.

Республіканці запропонували власний законопроєкт, який передбачає відновлення будівництва стіни на кордоні, а також накладає нові обмеження на шукачів притулку.

Кореспондентка Голосу Америки в Пентагоні Карла Бебб долучилась до роботи над статтею.