Зеленський: Україна створює альянс оборонної промисловості

Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення альянсу оборонної промисловості за участі 13 оборонних компаній.

Виступаючи під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві, Зеленський заявив, що домовленість зі США про спільне оборонне виробництво є одним із ключових результатів його переговорів у Вашингтоні.

За словами Зеленського, з президентом США Джо Байденом він домовився про створення нової промислової екосистеми у сфері оборони, яка "зміцнить як Україну, так і всіх партнерів".

Очільник адміністрації президента України Андрій Єрмак своєю чергою повідомив, що найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками США, "щоб визначити дорожню карту співпраці з партнерами щодо локалізації виробництва, зокрема в Україні".

Тим часом Африка серйозно зацікавлена у придбанні або подальшому виробництві української зброї на своїй території, повідомляє Sky News, цитуючи виступ міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби на форумі.

Раніше, до початку російської війни, Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції, сказав Кулеба.

Сьогодні континент чекає повернення українських компаній на свій ринок зброї.

“Поки що ця опція, зрозуміло, закрита”, – сказав Кулеба.

Крім того, Кулеба озвучив зацікавлення Африки у розміщенні виробництва української зброї та амуніції на території континенту.

“Це новий тренд”, – зазначив Кулеба, висловлюючи впевненість, що “попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим”, цитує посадовця українська інформаційна агенція Інтерфакс.

Торік Україна стала третім у світі імпортером зброї, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Рівень експорту США в Україну в 2022 році все ще був нижчим за рівні, відправлені того року до чотирьох інших держав — Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та Японії, — оскільки вони отримали нову передову зброю, наприклад як бойові літаки.

Натомість новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна має зробити все можливе, щоб виробляти в Україні всі необхідні військові послуги та продукцію для потреб своєї армії.

"Наше бачення полягає в розробці військової продукції світового рівня", - цитує Умєрова АР.

Україна прийняла міжнародну конференцію оборонної промисловості, спрямованої на нарощування виробництва зброї на тлі повномасштабного вторгнення Росії, щоб зменшити зовнішню залежність від поставок зброї.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Міжнародного оборонно-промислового форуму, повідомив, що в п’ятницю в Києві з’їхалися близько 250 оборонних компаній з понад 30 країн. За даними Міноборони України, на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій долучилося загалом 38 компаній з 19 країн.