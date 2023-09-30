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Зеленський: Україна створює альянс оборонної промисловості
Президент України Володимир Зеленський повідомив про створення альянсу оборонної промисловості за участі 13 оборонних компаній.
Виступаючи під час Міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві, Зеленський заявив, що домовленість зі США про спільне оборонне виробництво є одним із ключових результатів його переговорів у Вашингтоні.
За словами Зеленського, з президентом США Джо Байденом він домовився про створення нової промислової екосистеми у сфері оборони, яка "зміцнить як Україну, так і всіх партнерів".
Очільник адміністрації президента України Андрій Єрмак своєю чергою повідомив, що найближчим часом відбудуться зустрічі з представниками США, "щоб визначити дорожню карту співпраці з партнерами щодо локалізації виробництва, зокрема в Україні".
Тим часом Африка серйозно зацікавлена у придбанні або подальшому виробництві української зброї на своїй території, повідомляє Sky News, цитуючи виступ міністра зовнішніх справ України Дмитра Кулеби на форумі.
Раніше, до початку російської війни, Африка була одним із найбільших ринків збуту української військової продукції, сказав Кулеба.
Сьогодні континент чекає повернення українських компаній на свій ринок зброї.
“Поки що ця опція, зрозуміло, закрита”, – сказав Кулеба.
Крім того, Кулеба озвучив зацікавлення Африки у розміщенні виробництва української зброї та амуніції на території континенту.
“Це новий тренд”, – зазначив Кулеба, висловлюючи впевненість, що “попит на продаж і виробництво зброї, виробленої в Україні, буде дуже високим”, цитує посадовця українська інформаційна агенція Інтерфакс.
Торік Україна стала третім у світі імпортером зброї, йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).
Рівень експорту США в Україну в 2022 році все ще був нижчим за рівні, відправлені того року до чотирьох інших держав — Кувейту, Саудівської Аравії, Катару та Японії, — оскільки вони отримали нову передову зброю, наприклад як бойові літаки.
Натомість новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що країна має зробити все можливе, щоб виробляти в Україні всі необхідні військові послуги та продукцію для потреб своєї армії.
"Наше бачення полягає в розробці військової продукції світового рівня", - цитує Умєрова АР.
Україна прийняла міжнародну конференцію оборонної промисловості, спрямованої на нарощування виробництва зброї на тлі повномасштабного вторгнення Росії, щоб зменшити зовнішню залежність від поставок зброї.
Президент Володимир Зеленський, виступаючи на відкритті Міжнародного оборонно-промислового форуму, повідомив, що в п’ятницю в Києві з’їхалися близько 250 оборонних компаній з понад 30 країн. За даними Міноборони України, на момент закриття форуму до альянсу оборонних індустрій долучилося загалом 38 компаній з 19 країн.
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- Голос Америки
Росія відзначила "річницю анексії" концертом на тлі нападів дронів на Україну
Президент РФ Володимир Путін заявив, що анексія українських територій здійснена ним “у повній відповідності до міжнародних норм”, а жителі чотирьох українських областей, частину територій який Москва незаконно анексувала рік тому, “зробили свій вибір – бути зі своєю Батьківщиною”, цитує агенція АР.
Путін заявляє, що жителі Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей висловили бажання бути частиною Росії на місцевих виборах на початку місяця, не визнаних та розкритикованих зі сторони США і ЄС.
30 вересня 2022 року, як повідомляв Голос Америки, Путін підписав укази про "приєднання" до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України за "підсумками" фіктивного "референдуму". Результати цього так званого "голосування" не визнали США, ЄС, Велика Британія, Канада, решта країн Групи семи, Україна та інші держави світу.
Річницю незаконної анексії українських регіонів України Росією згадав головний дипломат ЄС Жозеп Боррель під час неоголошеного візиту до Одеси. Виступаючи у Спасо-Преображенському соборі міста, серйозно пошкодженому під час російського ракетного удару в липні, Боррель підтвердив підтримку України з боку ЄС.
"Я є свідком наслідків цієї війни, в якій Україна і Одеса платять високу ціну. Це яскравий приклад того, як Росія намагається знищити Україну", – сказав Боррель.
"Сьогоднішня дата – це час згадати, що деякі частини української території, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей були незаконно анексовані Росією, як раніше незаконно був анексований Крим, – наголосив Боррель. – І ми в ЄС будемо підтримувати Україну в її боротьбі за відновлення її територіальної цілісності".
Дипломат також додав, що майбутній мир повинен бути справедливим, зберігати територіальну цілісність і незалежність України.
За повідомленням АР, у Москві на Красній площі відбувся концерт з нагоди річниці анексії. Тим часом вночі протиповітряна оборона України збила 30 із 40 безпілотників-камікадзе іранського виробництва, націлених на Одеську, Миколаївську та Вінницьку області.
Міністерство національної оборони Румунії заявило цього ж дня про можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір країни поблизу кордону з Україною.
Триває пошук об’єктів, які, ймовірно, впали на румунську територію, про що повідомлено союзників країни по НАТО. Раніше, як повідомляв Голос Америки, міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна Росії проти України “торкнулася безпосередньо Румунії” і становить небезпеку для її громадян.
Також у Росії оголосили про мобілізацію 130 000 осіб з 1 жовтня, у тому числі з числа жителів анексованих територій, пише АР з посиланням на Міноборони РФ.
- Голос Америки
Блінкен: Кремль маніпулює темою Голокосту, щоб приховати зловживання в Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль маніпулює темою Голокосту, щоб приховати зловживання в Україні. Про це голова американської дипломатії заявив у зв’язку з річницею нацистських розстрілів євреїв у Києві під час Другої світової війни у вересні 1941 року.
«Вісімдесят два роки тому нацисти вбили 34 тисячі євреїв у Бабиному Яру. Радянський Союз поховав цю історію, якою сьогодні маніпулює уряд Путіна, щоб прикрити зловживання Росії в Україні. США віддані справедливості для тих, хто пережив Голокост, і відповідальності за звірства», – написав Блінкен у мережі X (колишня Twitter) у п’ятницю 29 вересня.
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті жертв Голокосту в Києві у п’ятницю 29 вересня.
«Дуже важливо завжди пам’ятати історію, не забувати. Тому що «Ніколи знову!» – це не порожні слова», – наголосив Зеленський.
У своїй заяві у соцмережі Х президент Зеленський відзначив також людей, які в часи Голокосту рятували євреїв, ризикуючи своїм життям.
«Голокост. Бабин Яр. Я дякую всім, хто вшановує жертв нацистських розправ у Бабиному Яру та Праведників народів світу, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Нацистське зло покарано і ніколи не повернеться. Бо пам’ятають люди, пам’ятає Україна, пам’ятає світ», – написав Зеленський.
З 29-го вересня 1941 року нацисти почали масові розстріли єврейського населення Києва в урочищі Бабин Яр. Того дня було розстріляно понад 22 тисячі людей, загалом протягом трьох днів було розстріляно понад 33 тисячі євреїв. До середини жовтня кількість жертв, що включала вже не лише євреїв, перевищила 50 тисяч.
Загалом, за оцінкою істориків, у Бабиному Яру в Києві за два роки нацистської окупації було розстріляно до 100 тисяч осіб, включно з військовополоненими Сирецького концтабору, що був розташований неподалік. У період з 1941-43 року на території України було вбито понад мільйон євреїв.
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