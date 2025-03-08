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Українці у світі

Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді. Відео

Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді. Відео
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Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді. Відео

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Пересувну українську кухню в Лос-Анджелесі відкрила уродженка Одеси, аби не лише годувати американців, а й популяризувати українську культуру. Частину прибутку вона передає на потреби України. Скільки коштують борщ та вареники на Алеї слави зірок у Лос-Анджелесі дізнавалась Христина Шевченко.

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