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Українські страви тепер можна спробувати в Голлівуді. Відео
Пересувну українську кухню в Лос-Анджелесі відкрила уродженка Одеси, аби не лише годувати американців, а й популяризувати українську культуру. Частину прибутку вона передає на потреби України. Скільки коштують борщ та вареники на Алеї слави зірок у Лос-Анджелесі дізнавалась Христина Шевченко.
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