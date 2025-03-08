Пересувну українську кухню в Лос-Анджелесі відкрила уродженка Одеси, аби не лише годувати американців, а й популяризувати українську культуру. Частину прибутку вона передає на потреби України. Скільки коштують борщ та вареники на Алеї слави зірок у Лос-Анджелесі дізнавалась Христина Шевченко.