"Після ампутації вони були незашиті, просто перебинтовані і все". Український військовий про втрату обох рук у полоні "вагнeрівців"

Український військовий Ілля Михальчук пережив ампутацію обох рук, перебуваючи в полоні у "вагнeрівців". Після операції найманці навіть не наклали йому шви, а за півтора місяця життя в полоні бойовики приватної військової компанії не надавали йому медикаментів для втамування болю. Ілля переконаний, що за належної медичної допомоги одну його руку можна було б урятувати. Завдяки волонтерам благодійної організації United Help Ukraine та американському протезувальному центру Medical Center Orthotics&Prosthetics Ілля зі ще одним українським військовим, Денисом Стратійчуком, проходить протезування у США. Він вчиться управляти штучними руками і знову усміхатися.

"Про це тяжко говорити, про такі речі... Де я був у камері з важкими ставлення було, як би сказати, - лояльне? Ні. Так як до військовополоненого, можливо. Іноді води не було, іноді її дуже багато було. Їжі не вистачало, але якщо зважати, що ти й так вижив...", - Іллі Михальчуку важко згадувати про півтора місяця полону.

Військовий говорить уривками і часто зупиняється, щоб перевести подих.

Після початку повномасштабної війни, розповідає Ілля, його призвали до лав 67-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Спочатку він воював неподалік Куп'янська, потім біля Бахмута.

"6-7 лютого 2023 року була тривога, всіх зібрали і поїхали в бік Бахмута. Виїхали приблизно 11 бойових машин, і потрапили так під Бахмут. 28 лютого також була тривога і ми вирушили на завдання. Потрапили в оточення. Був обстріл дуже потужний. Хоч і давали відсіч, але, можливо, позиції були невдалі, можливо ми далеко відʼїхали, підтримки не було. Отримав поранення. Поранення кульові, осколкові, дуже багато. Цю руку практично було відірвано, на іншій м'які частини осколком прошило", - пригадує Ілля.

Ілля сам наклав турнікети: на праву руку - пораненою лівою рукою, на ліву - затягнув зубами.

"Втрачав свідомість, потрапив у полон", - пригадує військовий.

Ілля розповів, його взяли у полон бойовики ПВК "Вагнер": "Ми потрапили, мабуть, до дуже "дресированих" бійців, у яких за спиною третя, четверта війна. Вони всі найманці, вони воюють за гроші".

Ілля пригадує, як "вагнерівці" у перші години полону зняли накладені ним турнікети.

"Наклали жгути, послабити не можна було, отак втратив і другу руку," - Ілля переконаний, що його ліву руку можна було б урятувати, якби в полоні йому надали медичну допомогу.

"Я до цього сам собі накладав турнікет, все нормально, я пальцями ворушив. Так. Кровотеча була, але це, я думаю, не показник для ампутації кінцівки", - каже Ілля.

Після взяття в полон тяжкопораненого Іллю "вагнерівці" змушували довго йти пішки.

"Я не знаю, скільки кілометрів, це було дуже довго. Йшли пішки, потім машиною, я втрачав свідомість, вже прокинувся в підвалі, допитували. Потім під наркозом чи коли я був без свідомості зробили мені ампутацію. Відбулася ампутація, в мене вони (кукси - ред.) були незашиті... просто перебинтовані і все", - пригадує військовий.