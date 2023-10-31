Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Український ветеран Олександр Швачка на Марафоні морської піхоти у Вашингтоні
Актуально

"Коли ти думаєш, що робиш це заради України, намагаєшся бігти з усіх сил." Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США

Український ветеран Олександр Швачка на Марафоні морської піхоти у Вашингтоні Photo: VOA Video (Courtesy)

Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу - Марафоні морської піхоти США. У неділю, 29 жовтня, у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Вони приєдналися до 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.

На старт марафону у середмісті Вашингтона тисячі учасників почали сходитися неділю ще до сходу сонця. Разом із учасниками зі США та інших країн на Національній алеї в американській столиці до забігу готувалися учасники української команди, які вирішили бігти 10-кілометрову дистанцію спортивного заходу. Ще частина команди вирішила здолати повну марафону дистанцію в 42 км і з рештою учасників стартувала біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні.

Учасники 10-кілометрового забігу в рамках Марафону морської піхоти США готуються до старту
Учасники 10-кілометрового забігу в рамках Марафону морської піхоти США готуються до старту

Серед учасників української команди - колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини в Макарові. Ветеран отримав біговий протез у липні цього року і разом з українською командою вирішив пробігти 10-кілометрів у Вашингтоні.

"Настрій бойовий звичайно. Показати всьому світу, що в нас іде війна, і незважаючи на те, що ворог може забрати в нас життя, або частинку тіла, українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу!" - сказав Швачка перед стартом.

Ветерани Вадим Свириденко та Євген Смага перед початком забігу
Ветерани Вадим Свириденко та Євген Смага перед початком забігу

Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож дистанцію у 10 км вирішив долати ходьбою на звичайному протезі.

"Поранення отримав 14 березня минулого року, на протез став десь через 7-8 місяців після поранення, потихеньку-потихеньку і вже сам переміщуюся без допомоги без милиць... До фінішу обов'язково!" - сказав Смага на старті.

Український ветеран Євген Смага під час Марафону морської піхоти США
Український ветеран Євген Смага під час Марафону морської піхоти США

В українській команді на Марафоні морської піхоти США на різних дистанціях цьогоріч взяли участь 14 осіб, більшість із них - ветерани, п'ятеро з ампутаціями кінцівок. Переліт, проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація United Help Ukraine.

Серед учасників забігу у США з українською символікою були не лише українці. Учасниця забігу американка Гелен із Нью-Йорка теж прийшла на марафон з українським прапором.

"Я ношу український прапор від початку тогорічного вторгнення. Тому що немає нічого важливішого, ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися… Я з вами, друзі! Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно!" - сказала Гелен зі сльозами на очах.

Американка Гелен прийшла на марафон з українським прапором і вирішила підтримати учасників української команди
Американка Гелен прийшла на марафон з українським прапором і вирішила підтримати учасників української команди

Kілька українських ветеранів у Марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Серед них - ветеран Вадим Свириденко з ампутацією чотирьох кінцівок.

"Пам'ятаю, як уперше прийшов на марафон, і це був найвищий клас моїх відчуттів, коли я пробіг цей марафон. І з кожним разом усе посилювалося. Тому що тут люди дійсно ті, які підтримують солдатів, ветеранів, усіх, хто загинув", - розповів Вадим Свириденко.

Загалом участь у цьогорічному марафоні Морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.
Загалом участь у цьогорічному марафоні Морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.

Цього року Вадим теж здолав дистанцію у 10 км та отримав багато позитивних емоцій, і відчув підтримку від пересічних американців.

"Це найголовніше, що ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українськими прапорами, українською символікою долали цю дистанцію. Я не біг за результатом, я фотографувався біля кожної милі. Поки біг, я розмовляв зі звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться," - розповів Свириденко.

Морські піхотинці США вітають оплесками Олександра Швачку після фінішу
Морські піхотинці США вітають оплесками Олександра Швачку після фінішу

З підтримкою глядачів і під оплески американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше подолав фінішну пряму.

"Ви знаєте, коли ти думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти з усіх сил!.. Слава всім воїнам, слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо!" - сказав Швачка після фінішу.

Свою підтримку українському ветерану продемонстрували й учасники з інших країн. Зокрема, українця привітала команда на поліцейських із Колумбії.

"Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу", - сказав про українських військових капітан поліції Колумбії Феліпе Ортіс.

Учасники марафону - ветерани Вадим Свириденко, Олександр Швачка, президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська, та вболівальниця.
Учасники марафону - ветерани Вадим Свириденко, Олександр Швачка, президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська, та вболівальниця.

Один із учасників української команди - ветеран Роман Кашпур - на протезі здолав усі 42 кілометри марафону.

Після фінішу 10- кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію задумався і Євген Смага:

"Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42-кілометровий марафон. Цей марафон я присвячую захисникам, захисницям, які зараз нас захищають, і тим хлопцям і дівчатам, яких із нами вже немає".

Участь у цьогорічному Марафоні морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу
Участь у цьогорічному Марафоні морської піхоти США взяло 30 тисяч бігунів із 68 країн світу

Організатори марафону, морські піхотинці США, кажуть, що фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань.

"Це єдиний марафон, на якому морські піхотинці в уніформі стоять уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатися фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це унікальний забіг... Це чудова нагода представити різних бігунів. Адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо, як дістатися до фінішу. Головне до нього дістатися!" - розповів пресофіцер Корпусу морської піхоти США Майкл Кертіс.

Дивіться також:

Американський ветеран заснував організацію для допомоги українським захисникам. Відео
Embed
Американський ветеран заснував організацію для допомоги українським захисникам. Відео

No media source currently available

0:00 0:05:24 0:00
Direct link

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG