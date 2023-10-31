"Коли ти думаєш, що робиш це заради України, намагаєшся бігти з усіх сил." Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США

Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу - Марафоні морської піхоти США. У неділю, 29 жовтня, у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Вони приєдналися до 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.
На старт марафону у середмісті Вашингтона тисячі учасників почали сходитися неділю ще до сходу сонця. Разом із учасниками зі США та інших країн на Національній алеї в американській столиці до забігу готувалися учасники української команди, які вирішили бігти 10-кілометрову дистанцію спортивного заходу. Ще частина команди вирішила здолати повну марафону дистанцію в 42 км і з рештою учасників стартувала біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні.
Серед учасників української команди - колишній десантник Олександр Швачка. У березні минулого року він втратив ногу під час оборони Київщини в Макарові. Ветеран отримав біговий протез у липні цього року і разом з українською командою вирішив пробігти 10-кілометрів у Вашингтоні.
"Настрій бойовий звичайно. Показати всьому світу, що в нас іде війна, і незважаючи на те, що ворог може забрати в нас життя, або частинку тіла, українці все одно будуть незламними і будуть показувати всьому світу свою силу духу!" - сказав Швачка перед стартом.
Український ветеран Євген Смага поки чекає на свій біговий протез, тож дистанцію у 10 км вирішив долати ходьбою на звичайному протезі.
"Поранення отримав 14 березня минулого року, на протез став десь через 7-8 місяців після поранення, потихеньку-потихеньку і вже сам переміщуюся без допомоги без милиць... До фінішу обов'язково!" - сказав Смага на старті.
В українській команді на Марафоні морської піхоти США на різних дистанціях цьогоріч взяли участь 14 осіб, більшість із них - ветерани, п'ятеро з ампутаціями кінцівок. Переліт, проживання та деякі інші видатки української команди цьогоріч оплатила благодійна організація United Help Ukraine.
Серед учасників забігу у США з українською символікою були не лише українці. Учасниця забігу американка Гелен із Нью-Йорка теж прийшла на марафон з українським прапором.
"Я ношу український прапор від початку тогорічного вторгнення. Тому що немає нічого важливішого, ніж захищати західну демократичну націю, в яку вторглися… Я з вами, друзі! Я буду носити цей прапор стільки, скільки буде потрібно!" - сказала Гелен зі сльозами на очах.
Kілька українських ветеранів у Марафоні морської піхоти США беруть участь із 2016 року. Серед них - ветеран Вадим Свириденко з ампутацією чотирьох кінцівок.
"Пам'ятаю, як уперше прийшов на марафон, і це був найвищий клас моїх відчуттів, коли я пробіг цей марафон. І з кожним разом усе посилювалося. Тому що тут люди дійсно ті, які підтримують солдатів, ветеранів, усіх, хто загинув", - розповів Вадим Свириденко.
Цього року Вадим теж здолав дистанцію у 10 км та отримав багато позитивних емоцій, і відчув підтримку від пересічних американців.
"Це найголовніше, що ми бачили велику підтримку. Американці з нашими українськими прапорами, українською символікою долали цю дистанцію. Я не біг за результатом, я фотографувався біля кожної милі. Поки біг, я розмовляв зі звичайними людьми, розповідав їм про війну, тому що вони цікавляться," - розповів Свириденко.
З підтримкою глядачів і під оплески американських морпіхів Олександр Швачка на протезі вперше подолав фінішну пряму.
"Ви знаєте, коли ти думаєш, що це ти робиш заради України, ти намагаєшся бігти з усіх сил!.. Слава всім воїнам, слава ЗСУ, слава Україні, ми переможемо!" - сказав Швачка після фінішу.
Свою підтримку українському ветерану продемонстрували й учасники з інших країн. Зокрема, українця привітала команда на поліцейських із Колумбії.
"Ми захоплюємося їхньою службою. Вони завжди в серцях як колумбійців, так і всього світу", - сказав про українських військових капітан поліції Колумбії Феліпе Ортіс.
Один із учасників української команди - ветеран Роман Кашпур - на протезі здолав усі 42 кілометри марафону.
Після фінішу 10- кілометрівки на звичайному протезі про повну марафонну дистанцію задумався і Євген Смага:
"Я думаю, що на наступний рік буду готуватися, отримаю спортивний протез і подолаю 42-кілометровий марафон. Цей марафон я присвячую захисникам, захисницям, які зараз нас захищають, і тим хлопцям і дівчатам, яких із нами вже немає".
Організатори марафону, морські піхотинці США, кажуть, що фініш забігу у Вашингтоні часто додає впевненості для нових починань.
"Це єдиний марафон, на якому морські піхотинці в уніформі стоять уздовж дистанції. Тисяча морських піхотинців допомагають бігунам дістатися фінішу та одягають медалі на фініші. Тож це унікальний забіг... Це чудова нагода представити різних бігунів. Адже є багато людей, які хочуть подолати дистанцію, і все ще в змозі подолати дистанцію та дійти до фінішу. Неважливо, як дістатися до фінішу. Головне до нього дістатися!" - розповів пресофіцер Корпусу морської піхоти США Майкл Кертіс.
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