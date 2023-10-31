"Коли ти думаєш, що робиш це заради України, намагаєшся бігти з усіх сил." Українські ветерани взяли участь у Марафоні морської піхоти США

Українські ветерани взяли участь в одному з найвідоміших забігів світу - Марафоні морської піхоти США. У неділю, 29 жовтня, у Вашингтоні деякі з українських захисників, які втратили кінцівки на війні, здолали свою першу дистанцію на протезах. Вони приєдналися до 30 тисяч бігунів із 68 країн світу.

На старт марафону у середмісті Вашингтона тисячі учасників почали сходитися неділю ще до сходу сонця. Разом із учасниками зі США та інших країн на Національній алеї в американській столиці до забігу готувалися учасники української команди, які вирішили бігти 10-кілометрову дистанцію спортивного заходу. Ще частина команди вирішила здолати повну марафону дистанцію в 42 км і з рештою учасників стартувала біля будівлі Пентагону в Арлінгтоні.