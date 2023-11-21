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Повернуті додому: Що переживають українські діти у російських таборах. Відео

Повернуті додому: Що переживають українські діти у російських таборах. Відео
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Повернуті додому: Що переживають українські діти у російських таборах. Відео

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20 листопада - Всесвітній день дитини. Саме у цей день Генасамблея ООН ухвалила два основоположних документи у сфері захисту прав дитини. У 1959-ого - Декларацію з прав дитини, а згодом, 89-ого, – Конвенцію про права дитини. Норми обох зараз порушує Росія – тільки за офіційними даними майже 20 тисяч українських дітей або депортовані, або примусово переміщені з початку повномасштабного вторгнення. Як громадським організаціям та українській владі вдається повертати неповнолітніх українців додому, і про що розповідають самі діти після повернення – дізнавалася Леся Бакалець.

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