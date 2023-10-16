Байден: США - найпотужніша країна в історії світу і здатна допомогти як Ізраїлю, так і Україні

Президент США Джо Байден висловив переконання, що США здатні допомогти як Ізраїлю, так і Україні.

"Ми Сполучені Штати Америки, заради Бога, найпотужніша країна в історії - не у світі, а в історії світу. Ми можемо подбати про обидва [пріоритети] і все ще утримати нашу загальну міжнародну оборону", - заявив Байден в інтерв'ю програмі CBS "60 хвилин" в неділю.

"Ми маємо спроможність це зробити і маємо зобов'язання це зробити, - додав він і запитав, - Якщо не ми, то хто?"

Байден, який заявляв, що США підтримуватимуть Україну "стільки, скільки потрібно", після нападу ХАМАСу, заявив про готовність США надати підтримку і Ізраїлю.

Ці два пріоритети пов'язані з безпекою американського народу, переконаний президент США.

Щодо України Байден висловив переконання, що США не змогли б залишитись осторонь масштабної війни в Європі, яка б розгорілась, якби Путіну дозволили окупувати Україну.

Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулось

"В Україні, однією з моїх цілей було не дати Путіну, який сам скоїв воєнні злочини, окупувати незалежну країну, яка межує із союзниками по НАТО та є на кордоні з Росією, - сказав Байден. - Уявіть, що було б, якби він досяг успіху. Чи вам відомо про будь-яку війну в Європі, до якої нас не затягнуло? Ми не хочемо, щоб таке трапилось. Ми хочемо забезпечити, що демократії тримаються. І Україна - критично важлива в тому, щоб це відбулось".

Для того, щоб забезпечити додаткову допомогу Україні, адміністрація Байдена працює з Конгресом, роботу якого блокує відсутність згоди щодо нового спікера Палати представників США.

Цього тижня Білий дім працюватиме з Конгресом над новим пакетом допомоги обсягом понад два мільярди доларів, заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван в програмі на каналі CBS News «Обличчям до нації» (Face the Nation). Пакет може об'єднати допомогу Україні, Ізраїлю, а також передбачити кошти на врегулювання ситуації з мігрантами на південному кордоні США, припустила ведуча програми.

"Російський наступ триває. Росіяни сильно атакують українців на північному сході, на сході, і нам потрібно переконатися, що ми продовжуємо швидко надавати їм необхідні військові поставки. Ми це робимо. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що збирається йти до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також із подальшою підтримкою Ізраїлю. Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій", - заявив Салліван.