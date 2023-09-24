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Українські військові "поглиблюють проникнення" в Запорізьку область – ISW
Українські війська поглиблюють своє проникнення в окуповану РФ частину Запорізької області і штурмують Новопрокопівку – прифронтове село за 1,5 км на південь від Роботиного, заявляє у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).
«На відео з геолокацією, опублікованому 23 вересня, видно, як елементи російського 70-го полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) влаштовують засідку та вбивають двох українських піхотинців на північно-східній околиці Новопрокопівки, що вказує на те, що українські сили, ймовірно, очистили російські позиції між Роботиним і Новопрокопівкою», – йдеться в повідомленні.
Крім того, аналітики зауважили, що численні російські джерела заявили, що 22 вересня російські війська нібито відбили українську атаку на північну частину Новопрокопівки. «Це перша підтверджена українська наземна атака в безпосередній близькості від Новопрокопівки», – заявили в ISW.
Крім того, в ISW зазначили, що зараз готові оцінити, що українські сили прорвали російські польові укріплення на захід від Вербового на заході Запорізької області. Водночас аналітики зауважили, що ці укріплення є не кінцевою оборонною лінією РФ на заході Запорізької області.
«Українські сили не подолали всі підготовлені російські оборонні позиції біля Вербового. Швидкість просування українських військ у районі прориву залишається незрозумілою. Російські війська, ймовірно, все ще контролюють сегменти довгої траншейної лінії російських бойових позицій між Роботиним (10 км на південь від Оріхова) та Вербовим, особливо поблизу тактичної висоти на півдні. Повідомляється, що російські сили встановили підготовлені бойові позиції майже в кожній лісопосадці, через які українська піхота повільно і систематично пробивається», – йдеться у повідомленні.
Аналітики зауважили, що російські війська мають більше польових укріплень за Вербовим; наприклад, на північ від Очеретуватого (26 км на південний схід від Оріхова) є більше протитанкових окопів і бойових позицій, «однак неясно, наскільки ці позиції укомплектовані».
«ISW продовжує вважати, що російські військові не мають достатніх сил, розгорнутих на цій ділянці фронту, щоб повністю укомплектувати свою глибинну оборону, і що українські війська повинні мати змогу швидше проходити через російські польові укріплення, якщо вони належним чином не укомплектовані», – заявили в ISW.
Напередодні командувач угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що Збройні сили України прорвали лінію оборони російських військ біля села Вербове у Запорізькій області.
«На лівому фланзі біля Вербового у нас є прорив, і ми продовжуємо просуватися далі. Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову. Головне — не втратити цієї ініціативи», – заявив він в інтервʼю CNN.
Телеканал наголошує, що перевірити заяву Тарнавського зараз неможливо і що російська сторона «малює іншу картину того, що відбувається».
Водночас, зазначає CNN, аналіз відкритих джерел показує, що «деякі українські підрозділи перетнули важливу лінію російської оборони біля села Вербове».
Раніше цього тижня аналогічне повідомлення оприлюднив американський Інститут вивчення війни (ISW). Українська бронетехніка діє за останньою лінією російських оборонних укріплень на заході Запорізької області, повідомляли 22 вересня аналітики ISW, хоча, на їхню думку, ще рано стверджувати, що ЗСУ повністю прорвали цей оборонний шар військ РФ.
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- Голос Америки
Українські атаки по Криму “підривають” продажі російської ППО С-400 – Буданов
Успішні атаки України на російські об’єкти в окупованому Криму негативно впливають на продажі російської системи ППО С-400. Про це очільник української розвідки Кирило Буданов розповів у інтерв'ю виданню Drive під час перебування у Вашингтоні.
“Збройні сили України розбивають діри у заявленій військовій перевазі Росії, показуючи, що її система ППО наступного покоління С-400 не варта мільярдів доларів, за які Москва продає її на світовому ринку”, – сказав Буданов.
Як повідомляв Голос Америки, у п’ятницю Україна завдала ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. На початку місяця ударами також пошкоджено кілька російських суден.
В ексклюзивному інтерв'ю журналісту Голосу Америки Остапу Яришу Крило Буданов повідомив, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали.
Такі напади свідчать про те, що Київ не відмовився від повернення Кримського півострова, – сказав Кирило Буданов американському виданню.
Атаки, за його словами, демонструють, що “розхвалена ракетна система “земля-повітря” С-400 “Тріумф” не може захистити російську окупацію півострова, що “потенційно підриває продажну рекламу Кремля”.
У серпні Міністерство оборони України заявило про знищення системи С-400 поблизу Оленівки, села на березі Чорного моря в Криму.
Припускалося, що атаку було здійснено ракетами великої дальності Storm Shadow, наданими Великою Британією. Наступного місяця це повторилося під час удару по кримському місту.
За словами Буданова, Україна переслідує короткострокові військові цілі, знищуючи засоби протиповітряної оборони Росії.
Але “з політичної точки зору ми також демонструємо очевидну неспроможність російських систем ППО”, каже український розвідник. А це, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь.
Видання Insider пише про заяву Буданова, що “це не просто вихваляння” та нагадує висновок вашингтонського Інституту вивчення війни, згідно з яким, нещодавні атаки України на російську систему протиповітряної оборони виявили потенційні “системні тактичні прогалини” та вказали на те, що “російські сили були не готові до перехоплення ракет за допомогою ППО або не змогли це зробити”.
У 2017 році Туреччина заплатила близько 2,5 мільярда доларів за придбання систем С-400, нагадує Insider. За інформацією Reuters, Вашингтон виступав проти угоди, а також попросив Анкару передати системи Україні. Через рік Індія наслідувала цей приклад, погодившись заплатити близько 5,5 мільярдів доларів за 5 систем С-400.
Натомість удари безпілотників у Москві показують, що С-400 “навіть не може забезпечити безпеку російської столиці”, сказав Буданов.
“Коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують Москву, ніхто більше не хоче купувати російські системи ППО”, – сказав він, – І це дуже боляче для них.
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Буданов прокоментував повідомлення в ЗМІ про можливу причетність України до ударів дронами в Судані
Начальник головного управління розвідки України Кирило Буданов не підтвердив і не спростував повідомлень у ЗМІ про ймовірну причетність українських спецслужб до атак дронами в Судані. При цьому він додав, що Україна буде діяти проти своїх ворогів “у будь-якій точці земної кулі”. Про це Буданов розповів у ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки.
Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, — тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді самКирило Буданов
“Я особисто ще рік тому відверто казав, що всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі. Щодо підтвердження чи спростування інформації в повідомленнях CNN, — тут без коментарів, мені нема чого сказати. Нехай кожен знаходить відповіді сам”, — сказав Кирило Буданов.
Як повідомляв Голос Америки, телеканал CNN поінформував з посиланням на джерело в українському війську, що за ударами безпілотників по базах місцевих бойовиків, повʼязаних з ПВК “Вагнер” поблизу столиці Судану, ймовірно, стоять українські спецслужби.
Журналісти CNN процитували джерело в українському війську, що описало операцію як роботу “несуданських військових”: схема дронів, що летять прямо на ціль, була дуже незвичною для Судану та ширшого африканського регіону.
Ці напади, як зауважив телеканал CNN, свідчать про можливе поширення наслідків російського вторгнення далеко від лінії фронту в Україні.
Всі російські воєнні злочинці, які воювали, воюють або планують воювати проти України, будуть покарані в будь-якій точці земної кулі.Кирило Буданов, начальник ГУР
“Ситуація, яка сталася в Судані, думаю, всім чудово відома. Вкінці весни там стався черговий заколот, який повністю підтримувала російська сторона”, — додав Буданов у коментарі Голосу Америки, — “Підрозділи ПВК “Вагнер” брали участь і в організації, і безпосередньо в самому перевороті. Це все, що можу вам сказати. Це наші вороги, і ми будемо діяти в будь-якій точці земної кулі”.
У суботу президент Володимир Зеленський повідомив у соцмережі Х (колишня Twitter) про свою незаплановану зустріч з головою перехідного уряду Судану по дорозі з Канади.
«На зворотному шляху, в аеропорту Шеннон Зеленський провів незаплановану зустріч із Головою Суверенної Ради Судану Абделем Фаттахом аль-Бурганом», повідомив президент у своєму твіті.
«Ми обговорили спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією», – додав президент України.
Кирило Буданов перебував у Вашингтоні у складі президентської делегації Володимира Зеленського, він провів зустрічі з представниками оборонних структур США і брав участь у двосторонніх переговорах у складі української делегації в Білому домі.
Начальник ГУР утримався від відповіді на запитання, чи обговорювали протягом цих зустрічей передачу Україні далекобійних ракет ATACMS, як про це пишуть американські ЗМІ. За його словами, розмови були про подальшу підтримку України в найближчій та середньостроковій перспективі.
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