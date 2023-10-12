Далека відстань, обмеження на діяльність. Як українці в Індії допомагають Батьківщині. Відео

«Ми розгорнули прапор і буквально через 5 хвилин до нас підійшла поліція і попросила його згорнути й закінчити акцію». Українська громада в Індії - невелика та складається значною мірою із жінок-українок, які вийшли заміж за громадян цієї країни. Лідерка громади Марина Акрам – одна із таких жінок. Вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, коли тої вивчав медицину у Дніпрі в 90-х роках, а сьогодні мешкає в столиці країни Нью-Делі. Марина Акрам розповіла Тетяні Ворожко, яка нещодавно повернулася із відрядження до Індії, свою історію та виклики, які повстають перед місцевими українцями, коли ті намагаються займатися громадською діяльністю на користь своїй Батьківщині.