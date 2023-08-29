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- Голос Америки
ЮНІСЕФ надав Україні 3 тис. доз вакцини від гепатиту A, щоб запобігти спалахам інфекції внаслідок прориву Каховської ГЕС
Україна отримала 3 тисячі доз вакцин від гепатиту А від ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки уряду Японії, аби запобігти спалаху інфекції у регіоні, що постраждав внаслідок прориву Каховської ГЕС. Препарат доставили на запит Міністерства охорони здоровʼя, повідомили в ЮНІСЕФ.
Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що "ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для здоровʼя дітей та дорослих внаслідок повені, спричиненої підривом Каховської дамби". За його словами, мова йде про дітей та родини у Миколаївській та Херсонській областях.
"За підтримки уряду Японії ЮНІСЕФ доставив в Україну 3000 доз вакцини від гепатиту А. Після повені внаслідок обвалу Каховської дамби це захистить дітей та родини в Херсонській та Миколаївській областях від ризику зараження цим захворюванням, що розповсюджується черед воду", - повідомило ЮНІСЕФ Україна у мережі Х.
"Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендоване дітям та дорослим. - повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. - Ці вакцини будуть розподілені за потреби, враховуючи ризики на постраждалих територіях, які існують”.
У червні Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, що через відсутність доступу людей до належного медичного забезпечення та якісної води в низці населених пунктів лівобережжя виявили спалахи вірусного гепатиту А.
Центр національного спротиву 2 липня повідомив, що на окупованій території України, яка була підтоплена внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма (споруда для знезараження трупів тварин біотермічним шляхом).Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на окупованих територіях. У повідомленні також йдеться, що мешканці окупованих територій України не мають доступу до ліків першої необхідності.
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- Голос Америки
Держдеп США засудив “залякування та переслідування” дипломатів посольства США в Росії
Державний департамент США відреагував на відео у російських державних ЗМІ, на якому колишній співробітник посольства США в Росії Роберт Шонов нібито зізнається, що збирав дані про “спеціальну воєнну операцію” на запит американських дипломатів. Також під час допиту він розповідає, що нібито отримав завдання знайти в Росії інших інформаторів для збору інформації, які були б лояльні до США. За даними російських ЗМІ, це відео оприлюднило ФСБ.
“Звинувачення проти пана Шонова абсолютно безпідставні, - мовиться у заяві Державного департаменту США.
"Ми рішуче протестуємо проти спроб російських спецслужб залякувати та переслідувати наших співробітників, яким сприяють контрольовані державою ЗМІ. За Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, Росія зобов’язана ставитися до дипломатів з належною повагою та вживати всіх належних заходів для запобігання будь-яким нападам на їх персону, свободу чи гідність, і ми очікуємо від них виконання цього зобов’язання”, - повідомив речник Держдепу Метью Міллер.
За даними зовнішньополітичного відомства США, громадянина Росії Роберта Шонова найняла на роботу компанія, що уклала контракт про надання послуг посольству США в Москві, відповідно до законів і правил Росії.
“Напади Росії на пана Шонова відповідно до статуту “конфіденційної співпраці” лише підкреслюють дедалі більш репресивні дії, які російський уряд вживає проти власних громадян”, - наголосили у Держдепі США.
28 серпня ФСБ Росії офіційно висунуло звинувачення Шонову у зборі інформації про війну в Україні.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Сполучені Штати у травні цього року засудили арешт Роберта Шонова, колишнього співробітника посольства США в Росії, за звинуваченням "співробітництві на конфіденційній основі з іноземною державою або міжнародною чи іноземною організацією".
Путін не поїде на саміт G20 в Індії
Індія, яка організовує зустріч керівників країн групи G20, повідомила, що Російський президент Владімір Путін не зможе приїхати на саміт 9-10 вересня в індійській столиці Нью-Делі.
В офіційному повідомленні індійського уряду йдеться, що Путін сказав про це в телефонній розмові 28 серпня з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.
Причина відмови російського керівника від запрошення не пояснена, але вказано, що Нарендра Моді «висловив розуміння рішення Росії», і що Москву представлятиме російський міністр закордонних справ.
«Висловивши розуміння рішення Росії, прем’єр-міністр подякував президенту Путіну за послідовну підтримку Росією всіх ініціатив під час головування Індії у G20», - сказано в офіційному індійському повідомленні.
G20 була заснована для допомоги у розв’язанні міжнародних фінансово-економічних проблем, але російська війна проти України та її наслідки для світу були серед провідних тем зустрічей організації за останніх понад півтора року.
Україна не входить до тієї організації і українського президента Володимира Зеленського на саміт не запросили.
В Нью-Делі очікують президента США Джо Байдена та інших західних лідерів, які засуджують російську агресію і запровадили санкції проти Москви.
Індія заявляє, що бажає припинення війни, але прем’єр-міністр Моді досі фактично замовчував факт російського вторгнення і не закликав Росію вивести війська з України.
Також Індія не долучилася до міжнародних санкцій проти Росії, а навпаки - різко збільшила торгівлю з Москвою, ставши одним з найбільших покупців російської нафти.
Як господарка низки зустрічей в межах G20 цього року Індія не змогла досягти згоди між країнами організації щодо російської війни проти України і жодна з тих зустрічей не змогла навіть узгодити тексти декларацій.
Цього місяця Путін відмовився також відвідати саміт групи країн BRICS в Південно-Африканській республіці на тлі повідомлень, що судочинні органи тієї країни були б зобов’язані заарештувати його згідно з ордером Міжнародного кримінального суду зі звинуваченнями російського президента у воєнних злочинах проти України.
Індія на відміну від ПАР не є членом Міжнародного кримінального суду, бо не підписала Римський статут - угоду Організації об’єднаних націй про створення міжнародного суду, до якої долучені 123 держав.
До групи G20 входять Європейський Союз і 19 країн:
🇦🇺Австралія
🇦🇷Аргентина
🇧🇷Бразилія
🇬🇧Велика Британія
🇨🇦Канада
🇨🇳Китай
🇫🇷Франція
🇩🇪Німеччина
🇮🇳Індія
🇮🇩Індонезія
🇮🇹Італія
🇲🇽Мексика
🇿🇦Південно-Африканська Республіка
🇰🇷Республіка Корея
🇷🇺Росія
🇸🇦Саудівська Аравія
🇺🇸Сполучені Штати Америки
🇹🇷Туреччина
🇯🇵Японія
Ще 9 країн названі запрошеними до G20: Бангладеш, Іспанія, Маврикій, Нідерланди, Нігерія, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Сінгапур, Єгипет.
- Голос Америки
У США зростає кількість захворювань на COVID-19
В майбутньому, ми повинні навчитися жити злагоджено з COVID-19. COVID-19 завжди буде поручДжон М. Коулман, лікар-пульмонолог та лікар інтенсивної терапії
Кількість захворювань на COVID-19 почала зростати у Сполучених Штатах в останні тижні літа. Фахівці не виключають можливого сплеску інфекції цієї осені.
У Нью-Йорку тижнева кількість нових захворювань збільшилася до 750 випадків, тоді як в липні ця цифра складала 250 захворювань на тиждень, повідомляє Reuters.
У кількох шкільних округах країни стаціонарне навчання було скасовано цього тижня, щойно розпочавшись, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих учнів та вчителів, повідомляє видання USA Today.
В американському Центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) заявили про намір незабаром схвалити нову бустерну вакцину, яку можна буде застосовувати для боротьби з новими штамами вірусу COVID-19.
Особливу увагу служб у сфері контролю за інфекційними захворюваннями останнім часом привернув штам BA.2.86. За даними Reuters, фахівці вважають, що він має здатність швидше передаватись і спричиняє важчий перебіг хвороби, ніж дотепер відомі штами. Однак, наразі вчені ще не готові робити однозначні висновки, тому що вони спостерігали недостатню для повного аналізу кількість випадків цього вірусу.
"Хоча ми ще не знаємо всіх деталей, те, що ми знаємо, підвищує ймовірність того, що цей новий штам (BA.2.86) потенційно може обійти наявний імунітет і, наприклад, пришвидшити передачу вірусу, а також потенційно може бути більш серйозним, ніж штами, які ми бачили останнім часом", - зазначив в інтерв’ю Reuters Деніс Неш, професор епідеміології у Вищій школі громадського здоров'я міста Нью-Йорк.
Хоча Центр контролю і профілактики захворювань США вже не відстежує кількість випадків захворювання на COVID-19, аналізи стічних вод з принаймні чверті місць, де проводиться тестування, вказують на значне збільшення рівня вірусу в останні кілька тижнів, повідомило видання USA Today.
The New York Times повідомляє дані CDC, де йдеться, що кількість шпиталізацій із Covid у США у двотижневий період, що закінчився 12 серпня, зросла на 24%.
За заявами офіційних осіб у США, збільшення шпиталізацій через Covid-19 наразі є відносно невеликим, а більшість захворювань має легкий перебіг. До того ж більшість американців не виявляють бажання знову носити маски чи проходити регулярні тестування, пише The New York Times. Також з початком шкільного навчання, багато шкільних адміністрацій дали зрозуміти владі, що вони не планують повертатися до жорсткіших правил щодо носіння масок і тестування, і лише проситимуть батьків залишати своїх дітей вдома, коли ті хворіють, додає NYT.
"В майбутньому ми повинні навчитися жити злагоджено з Covid-19. Covid-19 завжди буде поруч", - цитує NYT доктора Джона М. Коулмана, лікаря-пульмонолога з інтенсивної терапії в Northwestern Memorial Hospital.
Голос Америки повідомляв, що США у липні 2022 року передали Україні півмільйона доз вакцин від Covid-19.
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