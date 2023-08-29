ЮНІСЕФ надав Україні 3 тис. доз вакцини від гепатиту A, щоб запобігти спалахам інфекції внаслідок прориву Каховської ГЕС

Україна отримала 3 тисячі доз вакцин від гепатиту А від ЮНІСЕФ, за фінансової підтримки уряду Японії, аби запобігти спалаху інфекції у регіоні, що постраждав внаслідок прориву Каховської ГЕС. Препарат доставили на запит Міністерства охорони здоровʼя, повідомили в ЮНІСЕФ.

Голова представництва ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін повідомив, що "ця вакцина допоможе захистити дітей і дорослих від гепатиту А, що становить додаткову загрозу для здоровʼя дітей та дорослих внаслідок повені, спричиненої підривом Каховської дамби". За його словами, мова йде про дітей та родини у Миколаївській та Херсонській областях.

"За підтримки уряду Японії ЮНІСЕФ доставив в Україну 3000 доз вакцини від гепатиту А. Після повені внаслідок обвалу Каховської дамби це захистить дітей та родини в Херсонській та Миколаївській областях від ризику зараження цим захворюванням, що розповсюджується черед воду", - повідомило ЮНІСЕФ Україна у мережі Х.

"Щеплення проти гепатиту А не входять до календаря профілактичних щеплень, але рекомендоване дітям та дорослим. - повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. - Ці вакцини будуть розподілені за потреби, враховуючи ризики на постраждалих територіях, які існують”.

У червні Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Фейсбук, що через відсутність доступу людей до належного медичного забезпечення та якісної води в низці населених пунктів лівобережжя виявили спалахи вірусного гепатиту А.

Центр національного спротиву 2 липня повідомив, що на окупованій території України, яка була підтоплена внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біотермічна яма (споруда для знезараження трупів тварин біотермічним шляхом).Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на окупованих територіях. У повідомленні також йдеться, що мешканці окупованих територій України не мають доступу до ліків першої необхідності.