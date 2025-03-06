“Зараз ми обговорюємо координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джедді”, — сказав Віткофф журналістам біля Білого дому. Детальніше про це говоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко.
Україна та США планують перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Відео
“Зараз ми обговорюємо координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джедді”, — сказав Віткофф журналістам біля Білого дому. Детальніше про це говоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко.
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