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Україна та США планують перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Відео

Україна та США планують перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Відео
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Україна та США планують перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Відео

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Україна та США планують провести перемовини наступного тижня у Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив спеціальний представник президента США Стів Віткофф.

“Зараз ми обговорюємо координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джедді”, — сказав Віткофф журналістам біля Білого дому. Детальніше про це говоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко.

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