“Зараз ми обговорюємо координацію зустрічі з українцями в Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джедді”, — сказав Віткофф журналістам біля Білого дому. Детальніше про це говоримо із нашою кореспонденткою у Білому домі Юлією Ярмоленко.

