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Як в Пентагоні реагують на дискусії конгресменів США навколо питання надання Україні нової допомоги? Відео

Як в Пентагоні реагують на дискусії конгресменів США навколо питання надання Україні нової допомоги? Відео
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Як в Пентагоні реагують на дискусії конгресменів США навколо питання надання Україні нової допомоги? Відео

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Продовження забезпечення України боєприпасами та зброєю, які потрібні для захисту її території. Про це президент США Джо Байден зранку 3 жовтня говорив телефоном із союзниками та партнерами, щоб скоординувати підтримку України. У розмові із президентом Байденом взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Польщі, Великої Британії, Румунії, Франції, НАТО та Європейської Ради. Більше про американську підтримку Києва розповідає Остап Яриш.

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